Экономика
Газета.RuРоссия и Белоруссия договорились о компенсациях за налоговый маневр
Согласно шестилетнему маневру, Белоруссия приобретала российскую нефть, но не выплачивала необходимые пошлины. С 2019 года такая схема прекращает действовать. В итоге стороны договорились о том, что Москва выдаст белорусским НПЗ отрицательный акциз.
Читать в источнике
Оценить99
с чего всё началось
РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — так называемой компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.РБК17 декабря в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Показать все источники
На кону 1,5 млрд долларов. Беларусь и Россия договорились о компенсации за налоговый маневр?
КП - Беларусьвчера в 07:39
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Политика
Группе «Воровайки» запретили въезд на Украину
Участницам российской шансон-группы «Воровайки» запретили въезд на Украину.
Общество
Путин объявил о росте зарплат россиян
По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Политика
Блокадница оценила слова Путина о сдаче Ленинграда немцам
Ранее в ходе большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что испытывает желание назвать «придурками» тех, кто обсуждает возможность сдачи Ленинграда во время Великой Отечественной войны для спасения советских граждан.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые снялись с сыном для журнала
Вместе с годовалым сыном Мишей, которого родители называют Майклом, звёздная пара снялась для известного журнала.
Общество
В Греции найдены две гробницы бронзового века, выложенные золотом
Специалисты обнаружили сразу две гробницы, полностью выложенные золотом, а также содержащие разные драгоценности.
Армия и оружие
Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть
Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
Здоровье
Педиатр назвала продукты, которыми нельзя кормить младенцев
Врач-педиатр Татьяна Буцкая перечислила продукты, которыми категорически нельзя кормить младенцев. Младенца нельзя кормить сухим молоком.
Происшествия
Актер Панин попал в полицию после ссоры с таксистом
Издание «Фонтанка» писало, что рычаг переключения скоростей таксисту сломал актер Алексей Панин. Эту информацию РБК подтвердил сам актер.
Армия и оружие
В Минобороны опровергли информацию о полетах бомбардировщиков в Иране
«Информация одного из израильских интернет-ресурсов о якобы полётах российских бомбардировщиков в иранском воздушном пространстве – фейк», - сообщили в ведомстве.
Общество
Суд назначил по делу Серебренникова третью экспертизу
Мещанский суд Москвы отказал в исключении из дела режиссера Кирилла Серебренникова экспертизы, опровергнувшей факт хищений при реализации театрального проекта "Платформа", и назначил по просьбе гособвинения новую экспертизу, передает корреспондент ТАСС.
Общество
Минкомсвязи назвало дату учений по «суверенному Рунету»
В ведомстве уточнили, что такие учения проводятся в рамках закона о суверенном Рунете и носят исследовательский характер.
Кино
Киану Ривз дерется на световых мечах в пародийном ролике на «Джона Уика» (видео)
В августе следующего года на экраны выйдет комедия «Билл и Тед», в которой Ривз сыграет путешествующего сквозь пространство и время Теда.
Политика
Переговоры России и Украины по газу в Берлине длятся уже три часа
Переговоры России и Украины по газу, которые проводятся в четверг в Берлине в преддверии трехсторонних консультаций с участием Еврокомиссии, длятся уже три часа, передает корреспондент РИА Новости.
Экономика
ЦБ может лишиться контрольного пакета Сбербанка
Чиновники рассматривают вопрос передачи 50% плюс 1 акция Сбербанка (остальные – в свободном обращении) от Центробанка другой госструктуре, сообщило Reuters со ссылкой на три источника, близких к сторонам обсуждения.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor в скором времени получат Android 10
Стоит отметить, что начинается публичное тестирование EMUI 10 на смартфонах Huawei Nova 5 Pro и Honor 8X.
Политика
Кадыров ответил на слова Путина о его отце
Происшествия
По делу Baring Vostok задержан экс-топ-менеджер банка «Восточный»
Ранее осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что Цакунов был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви и других сотрудников фонда, которым вменяется хищение 2,5 миллиарда рублей у «Восточного».
Авто
Volkswagen рассказала о новинках для России в 2020 году
Как сообщают представители Volkswagen, в следующем году в Россию будет привезено три новинки марки: обновлённый Passat, новая Jetta и лифтбек Arteon.
Политика
Путин назвал странным решение Ленина по Украине
Решение лидера большевиков Владимира Ульянова (Ленина) передать Украинской Советской Социалистической Республике (УССР) русские территории было странным.
Наука
Найден самый древний ископаемый лес
Место находки располагается всего в 40 км от ископаемого леса в Гилбоа, до этого момента считавшимся самым древним (около 380 млн лет назад).
Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
Общество
Владимир Путин высказался о строительстве моста в Самарской области
Напомним, право на строительство трассы и мостового перехода Самарская область отстояла в жесткой конкурентной борьбе с другими регионами.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Политика
Киев и Донбасс не договорились об обмене пленными
Украинская делегация сорвала договоренности по обмену задержанными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками на встрече в Минске в среду, 18 декабря, сообщила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.
Политика
Россия не планирует создавать военный союз с Китаем — Путин
По словам Путина, Россия активно сотрудничает с Китаем, однако не планирует вступать с ним в военный союз.
Наука
Журнал Nature назвал 10 самых важных людей для науки в 2019 году
Редакторы журнала закрыли список именем Греты Тунберг, которая "привлекла внимание общества к науке о климате с помощью ярости своего поколения".
Общество
Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом
Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.