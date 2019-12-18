РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — так называемой компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.

с чего всё началось

Согласно шестилетнему маневру, Белоруссия приобретала российскую нефть, но не выплачивала необходимые пошлины. С 2019 года такая схема прекращает действовать. В итоге стороны договорились о том, что Москва выдаст белорусским НПЗ отрицательный акциз.

Россия и Белоруссия договорились о компенсациях за налоговый маневр

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