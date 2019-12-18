Экономика
Газета.RuРоссия и Белоруссия договорились о компенсациях за налоговый маневр
Согласно шестилетнему маневру, Белоруссия приобретала российскую нефть, но не выплачивала необходимые пошлины. С 2019 года такая схема прекращает действовать. В итоге стороны договорились о том, что Москва выдаст белорусским НПЗ отрицательный акциз.
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с чего всё началось
РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — так называемой компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.РБКвчера в 23:00
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Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Здоровье
Минздрав назвал меры по обеспечению лекарствами больных муковисцидозом
В пресс-службе уточнили, что такие меры разработаны в рамках «дорожной карты» по повышению качества оказания медпомощи пациентам с муковисцидозом, которую утвердила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Политика
На дебаты по импичменту Трампа отвели шесть часов
Дебаты в палате представителей Конгресса США по импичменту американского президента Дональда Трампа продлятся шесть часов, передает телеканал CNN.
Политика
«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу
Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
Происшествия
В музее объяснили инцидент с куполом над челябинским метеоритом
Купол над обломком челябинского метеорита в историческом музее Южного Урала мог самопроизвольно подняться 14 декабря из-за технического сбоя.
Общество
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Телеканалы, входящие в «Газпром-медиа» и «Национальную медиа группу», предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете.
Происшествия
Красноярские полицейские расследовали кражу и случайно спасли ребенка
В Красноярском крае сотрудники МВД расследовали кражу и случайно спасли жизнь годовалому ребенку из неблагополучной семьи.
Общество
Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Политика
Зеленский предложил отобрать у Севастополя «специальный статус»
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
Гаджеты
Состоялся второй этап анонса NVIDIA Orin — процессора с графикой нового поколения
Источник изображения: NVIDIA По сути, новой информации, помимо официального изображения самого кристалла процессора Orin, на китайской сессии GTC 2019 глава NVIDIA поведал не так много.
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Происшествия
В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»
Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Авто
Bloomberg: Tesla планирует снизить цены на произведенные в Китае автомобили на 20%
Американский производитель электрокаров Tesla рассмотрит возможность снижения цен на произведенный в КНР автомобиль Tesla Model 3 на 20%.
Армия и оружие
Во Франции выразили беспокойство сближением России и Китая
В парламенте Франции опасаются сближения России и Китая, рассказала депутат Национального собрания, член комитета по национальной обороне и вооруженным силам Пятой Республики Александра Валетта Ардиссон.
Кино
В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Общество
«Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла
Специалисты «Росконтроля» проверили качество сливочного масла, представленное на российском рынке, и большая часть представленных образцов не прошла проверку.
Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису
Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
Политика
The Guardian: Путин пользуется уязвимой версией Windows на работе
Британское издание обнаружило на фотографиях, опубликованных пресс-службой российского лидера, что необновляемая версия Windows установлена на компьютерах в кабинетах Путина в Кремле и в его резиденции в Ново-Огарёво.
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Политика
Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Происшествия
Бродячие собаки в Бурятии таскали по улицам тело новорожденного
Армия и оружие
Турция отправила военные подразделения в Ливию
Происшествия
В МВД создана группа по пресечению правонарушений наркополицейскими
«В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков», — говорится на сайте ведомства.
Общество
«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году
Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.
Политика
Патрушев предупредил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию
Обстановка в Афганистане продолжает ухудшаться, в стране укрепляется запрещенная в России группировка "Исламское государство", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Футбол
Бистрович: «Из ЦСКА в „Барселоне“ заиграли бы Акинфеев и Влашич»
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью CSKA TV ответил на каверзные вопросы про своих одноклубников.
Происшествия
Придется вернуть: задержанный во Внукове метадон принадлежит ООН
Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.