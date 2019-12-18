Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссия и Белоруссия договорились о компенсациях за налоговый маневр

Согласно шестилетнему маневру, Белоруссия приобретала российскую нефть, но не выплачивала необходимые пошлины. С 2019 года такая схема прекращает действовать. В итоге стороны договорились о том, что Москва выдаст белорусским НПЗ отрицательный акциз.
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с чего всё началось

Москва и Минск договорились о схеме компенсаций за налоговый маневр

РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — так называемой компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.
РБКвчера в 23:00

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Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

Известия01:44

Россия компенсирует Белоруссии налоговый маневр

Газета.Ru02:26

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Lenta.ruвчера в 23:42

РБК: Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Коммерсантъ01:08

РБК: Москва компенсирует Минску введение налогового маневра обратным акцизом

ТАССвчера в 23:48

РБК: Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

РИА Новости01:15

Москва и Минск договорились о схеме компенсаций за налоговый маневр

РБКвчера в 23:00
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Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском 03:30
Здоровье

Минздрав назвал меры по обеспечению лекарствами больных муковисцидозом

В пресс-службе уточнили, что такие меры разработаны в рамках «дорожной карты» по повышению качества оказания медпомощи пациентам с муковисцидозом, которую утвердила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Rambler News Service 16 декабря в 06:31
Политика

На дебаты по импичменту Трампа отвели шесть часов

Дебаты в палате представителей Конгресса США по импичменту американского президента Дональда Трампа продлятся шесть часов, передает телеканал CNN.
REGNUM вчера в 22:51
Политика

«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
РБК вчера в 14:39
Происшествия

В музее объяснили инцидент с куполом над челябинским метеоритом

Купол над обломком челябинского метеорита в историческом музее Южного Урала мог самопроизвольно подняться 14 декабря из-за технического сбоя.
РБК 02:55
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете

Телеканалы, входящие в «Газпром-медиа» и «Национальную медиа группу», предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете.
Моя Москва.онлайн 00:06
Происшествия

Красноярские полицейские расследовали кражу и случайно спасли ребенка

В Красноярском крае сотрудники МВД расследовали кражу и случайно спасли жизнь годовалому ребенку из неблагополучной семьи.
Российская газета 01:31
Общество

Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Известия 16 декабря в 20:32
Политика

Зеленский предложил отобрать у Севастополя «специальный статус»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
RT на русском 00:20
Гаджеты

Состоялся второй этап анонса NVIDIA Orin — процессора с графикой нового поколения

Источник изображения: NVIDIA По сути, новой информации, помимо официального изображения самого кристалла процессора Orin, на китайской сессии GTC 2019 глава NVIDIA поведал не так много.
3DNews 01:39
Общество

В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
REGNUM 03:27
Происшествия

В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»

Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
РБК вчера в 07:16
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости вчера в 06:22
Авто

Bloomberg: Tesla планирует снизить цены на произведенные в Китае автомобили на 20%

Американский производитель электрокаров Tesla рассмотрит возможность снижения цен на произведенный в КНР автомобиль Tesla Model 3 на 20%.
ТАСС 02:54
Армия и оружие

Во Франции выразили беспокойство сближением России и Китая

В парламенте Франции опасаются сближения России и Китая, рассказала депутат Национального собрания, член комитета по национальной обороне и вооруженным силам Пятой Республики Александра Валетта Ардиссон.
REGNUM 00:38
Кино

В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»

Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Российская газета вчера в 06:14
Общество

«Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла

Специалисты «Росконтроля» проверили качество сливочного масла, представленное на российском рынке, и большая часть представленных образцов не прошла проверку.
Известия 00:59
Общество

Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx

Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Коммерсантъ 16 декабря в 13:58
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису

Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
РИА Новости 01:37
Политика

The Guardian: Путин пользуется уязвимой версией Windows на работе

Британское издание обнаружило на фотографиях, опубликованных пресс-службой российского лидера, что необновляемая версия Windows установлена на компьютерах в кабинетах Путина в Кремле и в его резиденции в Ново-Огарёво.
News.ru вчера в 10:50
Энергетика

СМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале

РБК вчера в 18:31
Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета 16 декабря в 04:43
Политика

Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия

Бродячие собаки в Бурятии таскали по улицам тело новорожденного

Взгляд.ру 16 декабря в 10:51
Армия и оружие

Турция отправила военные подразделения в Ливию

Красная весна 16 декабря в 14:42
Происшествия

В МВД создана группа по пресечению правонарушений наркополицейскими

«В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков», — говорится на сайте ведомства.
Известия 03:02
Общество

«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году

Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.
Известия 02:31
Политика

Патрушев предупредил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию

Обстановка в Афганистане продолжает ухудшаться, в стране укрепляется запрещенная в России группировка "Исламское государство", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
ТАСС 03:06
Футбол

Бистрович: «Из ЦСКА в „Барселоне“ заиграли бы Акинфеев и Влашич»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью CSKA TV ответил на каверзные вопросы про своих одноклубников.
Sport24.ru вчера в 16:51
Происшествия

Придется вернуть: задержанный во Внукове метадон принадлежит ООН

Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.
Вести.Ru вчера в 09:29
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