Экономика
Газета.RuРоссия и Белоруссия договорились о компенсациях за налоговый маневр
Согласно шестилетнему маневру, Белоруссия приобретала российскую нефть, но не выплачивала необходимые пошлины. С 2019 года такая схема прекращает действовать. В итоге стороны договорились о том, что Москва выдаст белорусским НПЗ отрицательный акциз.
Читать в источнике
Оценить37
с чего всё началось
Поддержка, как в России РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 02:07, Ашберн
Технологии
В Роскачестве рассказали, как безопасно использовать IP-камеру
Беспроводная камера позволяет удаленно и без сложных настроек записывать видео, транслировать запись в интернет и держать в курсе происходящего дома, но может и поставить под угрозу конфиденциальность личной жизни, говорится в сообщении Роскачества.
Политика
Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Политика
Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Армия и оружие
Генштаб предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту
Североатлантический альянс целенаправленно готовится к крупномасштабному военному конфликту - об этом свидетельствуют сценарии интенсивных военных учений блока, заявил на брифинге перед военными атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
Происшествия
Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве
Хоккей
Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина
Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Политика
В Раде заявили о неспособности Украины поставить Перу один Ан-178
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что концерн "Укроборонпром" не способен выполнить контракт на поставку Перу одного самолета Ан-178.
Политика
«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу
Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
Политика
Названы последствия от расширения санкций против Украины
Голубь считает, что украинские санкции, введенные ранее против России, «абсолютно иррациональны», так как власти республики «просто взяли и закрыли крупнейший рынок сбыта», а также, «если учитывать рост транспортных пошлин, закрылись едва ли не все рынки СНГ».
Происшествия
Хозяин дома с арсеналом в Ленобласти держал в страхе супругу с детьми
В отношении 46-летнего жителя Гатчинского района, подозреваемого в изнасиловании малолетней дочери, возбуждено второе уголовное дело - о незаконном обороте оружия.
Общество
В двух регионах ДФО объявили 31 декабря выходным
Ранее решения о переносе выходных дней уже приняли губернаторы 14 регионов России.
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Общество
В Японии считают неприемлемым задержание своих рыболовных судов
Япония считает неприемлемым задержание пяти своих рыболовных судов российскими пограничниками, но отмечает, что здоровью экипажа ничто не угрожает, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
Кино
Васильев появится в новом сезоне «Сватов»
Российский актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала "Сваты". Актер покинул "Сваты" после четвертого сезона.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Происшествия
ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей
Политика
Американский бизнес предупредил о последствиях для США при введении антироссийских санкций
Американские бизнесмены считают, что введение новых санкций против России станет разрушительным для бизнеса Соединенных Штатов и нанесет ущерб их интересам.
Армия и оружие
НАТО заявило о росте активности российских подлодок
Авто
Полный привод и цифровая приборка: Kia представила новую Optima
На домашнем для модели рынке Кореи и в Северной Америке седан поступит в продажу с 1,6-литровым бензиновым двигателем с отдачей 180 л.с. и 265 Нм крутящего момента.
Происшествия
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Политика
Орешкин поддержал отмену НДФЛ для малоимущих
Отмена НДФЛ для малоимущих семей была бы очень позитивна для экономики.
Общество
Пользователей Сети удивил способ перевозки детей в украинском селе
Кино
Три российских фильма попали в шорт-лист премии «Оскар»
Космос
На Марсе найден обломок неопознанного корабля
Происшествия
В Казани ГИБДД оштрафовала Деда Мороза на санях
В Казани у ТЦ «Кольцо» был замечен Мерседес с прицепленным сзади Дедом Морозом на санях.
Шоу-бизнес
Тонкая талия и стройные ноги: Лолита похудела еще сильнее
Певица восхитила поклонников тонкой талией и стройными ногами в изящных лодочках.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция может закрыть для США авиабазу Инджирлик
Турция закроет авиабазу Инджирлик для США, если Вашингтон введёт санкции в отношении Анкары.
Футбол
«Монако» с Головиным разгромно вылетел из Кубка лиги
«Монако» без шансов проиграл в 1/8 финала Кубка лиги одному из лидеров чемпионата Франции по футболу, «Лиллю».
Общество
Губернатор Калужской области перейдет в Совет Федерации
Первый по бюджету Глава Калужской области Анатолий Артамонов после отставки перейдет на работу в Совет Федерации, рассказали РБК два источника, близких к верхней палате Федерального собрания.
Армия и оружие
Из ветеранов Донбасса сделают кадровый резерв Украины
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов считает, что из ветеранов антитеррористической операции в Донбассе (АТО) можно сделать кадровый резерв страны.