Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссия и Белоруссия договорились о компенсациях за налоговый маневр

Согласно шестилетнему маневру, Белоруссия приобретала российскую нефть, но не выплачивала необходимые пошлины. С 2019 года такая схема прекращает действовать. В итоге стороны договорились о том, что Москва выдаст белорусским НПЗ отрицательный акциз.
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Москва и Минск договорились о схеме компенсаций за налоговый маневр

Поддержка, как в России РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.
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Россия и Белоруссия договорились о компенсациях за налоговый маневр

Газета.Ru00:41

РБК: Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

РИА Новости01:15

РБК: Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

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Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

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РБК: Москва компенсирует Минску введение налогового маневра обратным акцизом

ТАССвчера в 23:48

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Lenta.ruвчера в 23:42

Москва и Минск договорились о схеме компенсаций за налоговый маневр

РБКвчера в 23:00
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В Раде заявили о неспособности Украины поставить Перу один Ан-178

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РБК вчера в 14:39
Политика

Названы последствия от расширения санкций против Украины

Голубь считает, что украинские санкции, введенные ранее против России, «абсолютно иррациональны», так как власти республики «просто взяли и закрыли крупнейший рынок сбыта», а также, «если учитывать рост транспортных пошлин, закрылись едва ли не все рынки СНГ».
Телеканал 360° вчера в 17:47
Происшествия

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Ранее решения о переносе выходных дней уже приняли губернаторы 14 регионов России.
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RT на русском вчера в 21:59
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В Японии считают неприемлемым задержание своих рыболовных судов

Япония считает неприемлемым задержание пяти своих рыболовных судов российскими пограничниками, но отмечает, что здоровью экипажа ничто не угрожает, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
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НАТО заявило о росте активности российских подлодок

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Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Известия вчера в 04:09
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Орешкин поддержал отмену НДФЛ для малоимущих

Отмена НДФЛ для малоимущих семей была бы очень позитивна для экономики.
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На Марсе найден обломок неопознанного корабля

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В Казани ГИБДД оштрафовала Деда Мороза на санях

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Губернатор Калужской области перейдет в Совет Федерации

Первый по бюджету Глава Калужской области Анатолий Артамонов после отставки перейдет на работу в Совет Федерации, рассказали РБК два источника, близких к верхней палате Федерального собрания.
РБК 01:00
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Из ветеранов Донбасса сделают кадровый резерв Украины

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов считает, что из ветеранов антитеррористической операции в Донбассе (АТО) можно сделать кадровый резерв страны.
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