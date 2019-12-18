Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссия и Белоруссия договорились о компенсациях за налоговый маневр

Согласно шестилетнему маневру, Белоруссия приобретала российскую нефть, но не выплачивала необходимые пошлины. С 2019 года такая схема прекращает действовать. В итоге стороны договорились о том, что Москва выдаст белорусским НПЗ отрицательный акциз.
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с чего всё началось

Москва и Минск договорились о схеме «компенсаций» за налоговый маневр

РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — так называемой компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.
РБК17 декабря в 23:00

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Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

Известиявчера в 01:44

Россия компенсирует Белоруссии налоговый маневр

Газета.Ruвчера в 02:26

Москва и Минск договорились о схеме «компенсаций» за налоговый маневр

РБК17 декабря в 23:00

РБК: Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Коммерсантъвчера в 01:08

РБК: Москва компенсирует Минску введение налогового маневра обратным акцизом

ТАСС17 декабря в 23:48

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Lenta.ru17 декабря в 23:42

РБК: Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

РИА Новостивчера в 01:15
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Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 03:04, Ашберн

На кону 1,5 млрд долларов. Беларусь и Россия договорились о компенсации за налоговый маневр?

КП - Беларусьвчера в 07:39
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Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
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