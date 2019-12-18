Экономика
Газета.RuРоссия и Белоруссия договорились о компенсациях за налоговый маневр
Согласно шестилетнему маневру, Белоруссия приобретала российскую нефть, но не выплачивала необходимые пошлины. С 2019 года такая схема прекращает действовать. В итоге стороны договорились о том, что Москва выдаст белорусским НПЗ отрицательный акциз.
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с чего всё началось
РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — так называемой компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.РБК17 декабря в 23:00
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На кону 1,5 млрд долларов. Беларусь и Россия договорились о компенсации за налоговый маневр?
КП - Беларусьвчера в 07:39
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
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