РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — так называемой компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.

с чего всё началось

Согласно шестилетнему маневру, Белоруссия приобретала российскую нефть, но не выплачивала необходимые пошлины. С 2019 года такая схема прекращает действовать. В итоге стороны договорились о том, что Москва выдаст белорусским НПЗ отрицательный акциз.

Россия и Белоруссия договорились о компенсациях за налоговый маневр

Политика Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампа В палате представителей конгресса США поддержали импичмент президента Дональда Трампа по двум статьям – «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу», сообщается на сайте РИА Новости.

Политика В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.

Экономика России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.

Политика В Крыму ответили на резолюцию ООН о правах человека на полуострове «Любые заочные оценки состояния ситуации с правами человека в Крыму не имеют никакого смысла без непосредственного посещения полуострова представителями иностранных делегаций и правозащитниками», — заявил Молохов после принятия ООН резолюции о правах человека.

Кино Критики разгромили «Кошек» Rotten Tomatoes представил совокупный рейтинг фильма режиссера Тома Хупера "Кошки", основанного на знаменитом бродвейском мюзикле.

Игры Пользователей сети возмутили региональные цены ремейка Resident Evil 3 Пользователей сети возмутило то, что в ряде стран с невысоким уровнем жизни цена Resident Evil 3 Remake больше, чем в Западной Европе и США.

Происшествия Улицы Сестрорецка затопила вода Бурный поток несется по дорогам города. В ночь на 19 декабря в Сестрорецке произошло ужасное наводнение.

Футбол Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сравнил себя легендарным баскетболистом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.

Интернет Названы худшие пароли 2019 года Разработчики менеджера паролей NordPass опубликовали список из 200 самых слабых кодовых фраз, использовавшихся в этом году.