Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссия и Белоруссия договорились о компенсациях за налоговый маневр

Согласно шестилетнему маневру, Белоруссия приобретала российскую нефть, но не выплачивала необходимые пошлины. С 2019 года такая схема прекращает действовать. В итоге стороны договорились о том, что Москва выдаст белорусским НПЗ отрицательный акциз.
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с чего всё началось

Москва и Минск договорились о схеме «компенсаций» за налоговый маневр

РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — так называемой компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.
РБКвчера в 23:00

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Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

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Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

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РБК: Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

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РБК: Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

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РБК: Москва компенсирует Минску введение налогового маневра обратным акцизом

ТАССвчера в 23:48

Россия компенсирует Белоруссии налоговый маневр

Газета.Ru02:26

Москва и Минск договорились о схеме «компенсаций» за налоговый маневр

РБКвчера в 23:00
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Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 14:54, Ашберн

На кону 1,5 млрд долларов. Беларусь и Россия договорились о компенсации за налоговый маневр?

КП - Беларусь07:39
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Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 14:54, Ашберн
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