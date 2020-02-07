Экономика

RT на русскомRT на русскомРоссия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в 2020 году. Об этом заявил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.
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с чего всё началось

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции.
ТАСС07 февраля в 14:04

Подробнее о событии

В поисках энергонезависимости: чего Минск ждет от Вашингтона

Известиявчера в 16:02

Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа

РИА Новостивчера в 08:35

Россия и Белоруссия договорились о поставках газа по цене 2019 года

РБК07 февраля в 14:40

Россия и Белоруссия договорились по цене на газ

Эхо Москвывчера в 06:00

Что случилось этой ночью: суббота, 8 февраля

Интерфаксвчера в 00:30

«Кашка на воде» – выживет ли экономика Белоруссии без дотаций России?

REGNUMвчера в 10:35

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русском07 февраля в 15:53
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:13, Ашберн

Козак о сочинских переговорах Путина и Лукашенко: «Газ – на условиях 2019 года, а скидки на нефть Россия не может предоставить»

КП - Беларусь07 февраля в 14:36
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
Происшествия

В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино

По версии правоохранительных органов, сеть подпольных казино, к которым принадлежит и квартира Калядина, была раскрыта в Санкт-Петербурге год назад.
РБК вчера в 06:05
Единоборства

Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

Российская газета 02:01
Происшествия

В Таиланде солдат убил 12 человек и взял заложников

Военнослужащий, по данным издания, убил своего командира и двух человек в военном лагере, а потом угнал из части военный внедорожник HamVee.
9111.ru вчера в 09:02
Политика

Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко

Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
РБК 07 февраля в 08:25
Общество

Названа причины увольнения российских пилотов из авиакомпаний Китая

Бывший пилот гражданской авиации, специалист по безопасности полетов Александр Романов объяснил, почему китайские авиакомпании начали увольнение российских пилотов.
REGNUM 01:16
Политика

Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
Известия вчера в 22:44
Футбол

Друзья подарили Роналду на день рождения «Гелендваген»

Португальский футболист в свой день рождения получил в подарок от друзей автомобиль "Гелендваген".
Pravda.Ru 06 февраля в 01:53
Здоровье

Китайский коронавирус: Актуальные данные на 7 февраля

По данным на 7 февраля, от китайского коронавируса умер 641 человек, заражено более 31 тысячи.
Пятый канал 07 февраля в 02:08
Происшествия

Восемь человек погибли в ходе массовой драки в Казахстане

Восемь человек погибли в ходе массовой драки в Казахстане, об этом заявил глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.
Время Пресс вчера в 02:13
Армия и оружие

Express (Великобритания): паника вокруг угрозы третьей мировой войны: как Россия «потеряла контроль» над ядерным оружием в ходе шокирующе провальных испытаний (Daily Express)

«Учитывая, что угол пуска ракеты, несомненно, был в северо-западном направлении, то есть в сторону от цивилизации, вполне вероятно, что упавший "Буревестник" — сверхсекретное оружие, потенциально способное изменить ход игры, — до сих пор находится где-то в глубинах Баренцева моря».
ИноСМИ 00:33
Экономика

Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа

Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости 07 февраля в 06:43
Происшествия

Девушка застрелила инструктора тира после ссоры с парнем в Полтаве

Discover24 вчера в 03:02
Космос

Женщина-астронавт NASA побила рекорд длительности пребывания на МКС

Красная весна 07 февраля в 06:52
Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
BFM.ru вчера в 09:35
Происшествия

Одно из дел Шамсутдинова могут рассмотреть без него

Адвокат отметил, что Руслан Мухатов, обвиняемый в нарушении уставных взаимоотношений, попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Рамблер вчера в 02:37
Политика

Трамп уволил трех давших показания по импичменту чиновников

Президент США Дональд Трамп уволил трех чиновников, которые выступили против него на слушаниях в ходе процесса импичмента.
Известия вчера в 04:51
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец вчера в 05:13
Общество

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Российская газета 07 февраля в 04:24
Политика

Посольство России обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.
РИА Новости вчера в 16:59
Общество

Джеки Чан пообещал 1 млн юаней за создание лекарства от коронавируса

Известия 00:49
Кино

Экранизация Monster Hunter с Милой Йовович получила рейтинг PG-13

Напомним, что экранизацией Monster Hunter занимается Пол У. С. Андерсон. Главную роль в фильме сыграет Мила Йовович.
RuNews24.ru вчера в 04:25
Хоккей

Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Торонто» в овертайме

Российская газета 00:10
Армия и оружие

Двое американских военнослужащих погибли при обстреле в Афганистане

Двое американских военнослужащих погибли в результате обстрела в восточной провинции Афганистана Нангархар.
Известия 00:11
Общество

Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Известия вчера в 16:18
Технологии

Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Газета.Ru 06 февраля в 15:48
Общество

Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт

Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте.
News.ru вчера в 10:08
Происшествия

Пожар произошел в забое на руднике в Норильске

"Произошел пожар на погрузочно-доставочной машине на глубине 650 метров в тупиковой выработке", - сказал источник.
Интерфакс вчера в 16:28
Политика

Украина разочаровалась в новой санкционной процедуре Совета Европы

Украина разочарована решением комитета министров Совета Европы ввести комплементарную процедуру реагирования на нарушения обязательств со стороны членов этой организации.
РБК вчера в 20:45
Политика

Посол США рассказал о поручении Трампа улучшить отношения с Россией

«Президент Трамп остановился на моей кандидатуре шесть месяцев назад, и, когда это произошло, он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал всё, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между Соединёнными Штатами и Россией», — заявил он в интервью РБК.
RT на русском вчера в 14:07
Авто

Kia показала обновлённый седан Kia Cadenza

Корейский автопроизводитель представил обновлённый Kia Cadenza для американского рынка, презентация состоялась в рамках автосалона в Чикаго.
Тарантас Ньюс 07 февраля в 03:53
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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