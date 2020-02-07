Экономика
RT на русскомРоссия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа
Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в 2020 году. Об этом заявил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.
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с чего всё началось
РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции.ТАСС07 февраля в 14:04
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
Происшествия
В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино
По версии правоохранительных органов, сеть подпольных казино, к которым принадлежит и квартира Калядина, была раскрыта в Санкт-Петербурге год назад.
Единоборства
Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
Происшествия
В Таиланде солдат убил 12 человек и взял заложников
Военнослужащий, по данным издания, убил своего командира и двух человек в военном лагере, а потом угнал из части военный внедорожник HamVee.
Политика
Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко
Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
Общество
Названа причины увольнения российских пилотов из авиакомпаний Китая
Бывший пилот гражданской авиации, специалист по безопасности полетов Александр Романов объяснил, почему китайские авиакомпании начали увольнение российских пилотов.
Политика
Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России
Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
Футбол
Друзья подарили Роналду на день рождения «Гелендваген»
Португальский футболист в свой день рождения получил в подарок от друзей автомобиль "Гелендваген".
Здоровье
Китайский коронавирус: Актуальные данные на 7 февраля
По данным на 7 февраля, от китайского коронавируса умер 641 человек, заражено более 31 тысячи.
Происшествия
Восемь человек погибли в ходе массовой драки в Казахстане
Восемь человек погибли в ходе массовой драки в Казахстане, об этом заявил глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.
Армия и оружие
Express (Великобритания): паника вокруг угрозы третьей мировой войны: как Россия «потеряла контроль» над ядерным оружием в ходе шокирующе провальных испытаний (Daily Express)
«Учитывая, что угол пуска ракеты, несомненно, был в северо-западном направлении, то есть в сторону от цивилизации, вполне вероятно, что упавший "Буревестник" — сверхсекретное оружие, потенциально способное изменить ход игры, — до сих пор находится где-то в глубинах Баренцева моря».
Экономика
Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа
Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Происшествия
Девушка застрелила инструктора тира после ссоры с парнем в Полтаве
Космос
Женщина-астронавт NASA побила рекорд длительности пребывания на МКС
Политика
Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
Происшествия
Одно из дел Шамсутдинова могут рассмотреть без него
Адвокат отметил, что Руслан Мухатов, обвиняемый в нарушении уставных взаимоотношений, попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Политика
Трамп уволил трех давших показания по импичменту чиновников
Президент США Дональд Трамп уволил трех чиновников, которые выступили против него на слушаниях в ходе процесса импичмента.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Политика
Посольство России обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене
Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.
Кино
Экранизация Monster Hunter с Милой Йовович получила рейтинг PG-13
Напомним, что экранизацией Monster Hunter занимается Пол У. С. Андерсон. Главную роль в фильме сыграет Мила Йовович.
Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Торонто» в овертайме
Армия и оружие
Двое американских военнослужащих погибли при обстреле в Афганистане
Двое американских военнослужащих погибли в результате обстрела в восточной провинции Афганистана Нангархар.
Общество
Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт
По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Общество
Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт
Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте.
Происшествия
Пожар произошел в забое на руднике в Норильске
"Произошел пожар на погрузочно-доставочной машине на глубине 650 метров в тупиковой выработке", - сказал источник.
Политика
Украина разочаровалась в новой санкционной процедуре Совета Европы
Украина разочарована решением комитета министров Совета Европы ввести комплементарную процедуру реагирования на нарушения обязательств со стороны членов этой организации.
Политика
Посол США рассказал о поручении Трампа улучшить отношения с Россией
«Президент Трамп остановился на моей кандидатуре шесть месяцев назад, и, когда это произошло, он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал всё, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между Соединёнными Штатами и Россией», — заявил он в интервью РБК.
Авто
Kia показала обновлённый седан Kia Cadenza
Корейский автопроизводитель представил обновлённый Kia Cadenza для американского рынка, презентация состоялась в рамках автосалона в Чикаго.