Экономика

RT на русскомRT на русскомРоссия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в 2020 году. Об этом заявил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.
Читать в источнике
Комментировать955
с чего всё началось

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

Замглавы администрации президента пообещал, что российские власти будут содействовать достижению соответствующих соглашений, которые обеспечили бы Белоруссию необходимыми объемами нефти. Козак подчеркнул, что поставки впредь будут осуществляться на прежней коммерческой основе.
ТАССвчера в 14:04

Подробнее о событии

В поисках энергонезависимости: чего Минск ждет от Вашингтона

Известия16:02

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

ТАССвчера в 14:04

«Кашка на воде» – выживет ли экономика Белоруссии без дотаций России?

REGNUM10:35

Что случилось этой ночью: суббота, 8 февраля

Интерфакс00:30

Россия и Белоруссия договорились о поставках газа по цене 2019 года

РБКвчера в 14:40

Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа

РИА Новости08:35

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русскомвчера в 15:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:05, Ашберн

Козак о сочинских переговорах Путина и Лукашенко: «Газ – на условиях 2019 года, а скидки на нефть Россия не может предоставить»

КП - Беларусьвчера в 14:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:05, Ашберн
Общество

Самолет МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Китай

Транспортный самолет МЧС России Ил-76 вылетел в Китай с подмосковного аэродрома Жуковский с медицинскими препаратами и средствами индивидуальной защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
РИА Новости 05:45
Происшествия

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
РИА Новости 06:22
Кино

Джордж Миллер может начать съемки «Безумного Макса 5» уже осенью

Почти пять лет не было никаких новостей о судьбе пятого по счету фильма о приключениях Макса Рокатански, и вот, наконец, ситуация начала проясняться: по информации Geeks WorldWide, Миллер начнет производство картины поздней осенью 2020 года.
Киноафиша России вчера в 04:24
Общество

Ещё у трёх пассажиров лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

Говорит Москва вчера в 23:51
Экономика

Дерипаска рассказал о подножках правительству Мишустина

Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал снижение ключевой ставки до 6%. По мнению бизнесмена, такое решение Центрального банка — «первая подножка» в адрес нового правительства РФ.
URA.Ru вчера в 09:56
Происшествия

Таиландский стрелок сумел сбежать из ТЦ после перестрелки со спецназом

Газета.Ru 15:46
Единоборства

Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию

В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.
RT на русском вчера в 16:01
Интернет

Неизвестная ошибка «кошмарит» пользователей Windows 7

Ошибка неизвестного происхождения, из-за которой пользователи Windows 7 не могут безопасно выключить или перезагрузить компьютер, появилась в последние пару дней, 8 февраля сообщает ZDNet.
Красная весна 03:17
Футбол

Слуцкий спел перед игроками «Рубина»

Новый главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий блеснул перед своими подопечными певческими данными.
ProstoProSport 14:40
Общество

Минздрав Прикамья проверит информацию об убийстве пациентов в больнице

REGNUM 15:09
Политика

Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину

Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
Культуромания вчера в 11:26
Космос

В Иране рассказали о производстве ракет-носителей третьего поколения

РИА Новости 06 февраля в 11:06
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец 05:13
Здоровье

В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек

РИА Новости вчера в 19:40
Политика

Bloomberg: США опасаются вводить санкции против «Роснефти»

США рассматривают возможность введения санкций против «Роснефти» за сотрудничество с венесуэльской госкомпанией PDVSA, однако ограничения могут негативно сказаться на мировом рынке.
Infox.ru вчера в 03:12
Шоу-бизнес

Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой

Позднее стало известно, что Плаксина, дочь российской исполнительницы Любови Успенской, покинула Россию после скандала со звездной матерью.
NewInform 17:36
Политика

Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.
РИА Новости 16:59
Политика

Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко

Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
РБК вчера в 08:25
Политика

Украина упростила пересечение границы с Крымом для учащихся

Киев упростил процедуру пересечения границы с Крымом для детей от 14 до 16 лет, которые учатся на Украине.
Известия 17:59
Армия и оружие

БМП за 45 миллиардов: США перезапускают программу замены М2 «Брэдли»

Пентагон направил в американский конгресс заявление на возобновление конкурса на создание новой боевой машины пехоты (БМП), которой планируется заменить устаревающие M2 Bradley («Брэдли»).
ГЛАС.RU вчера в 09:54
Гаджеты

Смартфон Motorola Razr 2019 сломался после 27 000 сгибаний

После 27 000 циклов открытия и закрытия на дисплее гаджета появилось сообщение об ошибке, но после перезагрузки смартфон снова заработал корректно.
Вечерний курьер 02:42
Происшествия

Три человека погибли в аварии с грузовиком в Воронежской области

Три человека погибли и ещё пять получили ранения в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Воронежской области.
RT на русском 01:22
Спорт

Большунов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Швеции

Российский лыжник Александр Большунов показал третий результат в классическом спринте, состоявшемся в рамках девятого этапа Кубка мира в шведском Фалуне.
Inc-news.ru 11:05
Шоу-бизнес

Пелагея пожаловалась на травлю после разрыва с Телегиным

Полина Смирнова (Пелагея) пожаловалась на то, что недоброжелатели заказали ее травлю в СМИ, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 вчера в 07:57
Политика

Поклонская сравнила Украину с сомалийскими пиратами

Pravda.Ru 05:41
Происшествия

Девушка застрелила инструктора тира после ссоры с парнем в Полтаве

Discover24 03:02
Политика

США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН

Вашингтон приступил к проработке предложения президента России Владимира Путина о встрече лидеров пятерки постоянных членов Совбеза ООН, сообщил 9 февраля посол РФ в США Анатолий Антонов.
Известия 18:58
Политика

Помпео призвал американских губернаторов осторожнее вести бизнес с КНР

Госсекретарь США Майк Помпео призвал американских губернаторов быть осторожнее в ведении бизнеса с Китаем.
RT на русском 19:05
Шоу-бизнес

Алексей Кравченко сделал предложение невесте в студии НТВ

НТВ 08:09
Экономика

Fitch сохранило рейтинг России на уровне ВВВ

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом.
BFM.ru 03:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное