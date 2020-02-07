Замглавы администрации президента пообещал, что российские власти будут содействовать достижению соответствующих соглашений, которые обеспечили бы Белоруссию необходимыми объемами нефти. Козак подчеркнул, что поставки впредь будут осуществляться на прежней коммерческой основе.

с чего всё началось

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на коммерческих условиях, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Он подчеркнул, что Россия не может предоставлять скидок.

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок

Технологии Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.

Происшествия Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.

Авто Volkswagen показал новый Polo для России Немецкая марка Volkswagen опубликовала официальные дизайнерские скетчи нового поколения модели Polo для РФ.

Здоровье Рошаль ответил на слова Мурашко о врачебных ошибках Хирург добавил, что статистику следует улучшать и скрывать её не стоит. Ранее Леонид Рошаль оценил ситуацию с распространением коронавируса.

Общество Скорость распространения коронавируса замедлилась Отмечается, что отношение зараженных коронавирусом 2019-nCoV к общему числу заболевших в феврале (7 февраля - показатель 10,2%) снизилось по сравнению с предыдущем месяцем (23 января - 46%).

Общество Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 780 В китайской провинции Хубэй количество умерших от коронавируса выросло до 780, за сутки погиб 81 человек, сообщает 9 февраля Reuters со ссылкой на органы здравоохранения Китая.

Общество Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте.

Политика Лукашенко обсудит с Путиным поставки нефти в Сочи Речь между президентами пойдет об энергетике и Союзном государстве. Александр Лукашенко обсудит с Владимиром Путиным поставки нефти в Сочи.

Шоу-бизнес Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой Известная российская певица Маша Распутина прокомментировала скандал вокруг заявления дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной на телевидении, в котором она обвинила мать в том, что она запирает ее в комнате и душит.