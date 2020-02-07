Экономика
RT на русскомРоссия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа
Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в 2020 году. Об этом заявил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.
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с чего всё началось
РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции.ТАСС07 февраля в 14:04
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:44, Ашберн
Происшествия
Пассажирский Boeing компании Utair совершил жесткую посадку в Коми
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска (Республика Коми).
Происшествия
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.
Происшествия
Восемь человек погибли в массовой драке в Казахстане
В драке принимали участие примерно 70 злобно настроенных людей.
Шоу-бизнес
Юрий Лоза назвал размер получаемой пенсии
Двенадцать тысяч рублей пенсии получает известный российский музыкант и композитор Юрий Лоза, 9 февраля сообщает «Вечерняя Москва».
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне
Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Происшествия
В Ленинградской области погибла провалившаяся под лед девочка
В Ленинградской области двое детей провалились под лед, сообщил РБК со ссылкой на МЧС. Инцидент произошел в Тосненском районе.
Армия и оружие
Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал запись с камеры на авиабазе Хмеймим, где приземлился уходящий от обстрела пассажирский самолет.
Хоккей
«Филадельфия» разгромила «Вашингтон», Кузнецов забросил шайбу
Гости победили во встрече со счетом 7:2. Одну из шайб в составе хозяев льда забросил Евгений Кузнецов.
Армия и оружие
Тайвань попытался перехватить военные самолеты Китая
ВВС Тайваня предприняли попытку перехватить военные самолеты Китая, сообщила военная администрация острова.
Хоккей
МОК и IIHF готовы принять условия НХЛ для участия игроков в ОИ-2022
Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея (IIHF) готовы выполнить требования НХЛ для заключения сделки с лигой, которая позволит игрокам принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.
Происшествия
СК просит арестовать замначальника Генштаба Арсланова
Военный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя главы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
Экономика
Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику
Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате.
Хоккей
Овечкин рассказал, как хотел бы забросить свою 700-ю шайбу в НХЛ
Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился, как хотел бы забросить свой 700-й гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Происшествия
Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе
Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Экономика
Банки начали тестировать программы контроля за доходами и расходами россиян
В России банки начали тестировать новое программное обеспечение, которое будет отслеживать переводы россиян на банковские карты.
Политика
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Общество
В Китае коронавирусу присвоили временное название NCP
Власти Китая присвоили новому типу коронавируса временное название Novel Coronavirus Pneumoni (NCP).
Кино
«Джокер» получил номинацию на «Золотую малину 2020»
"Джокер" оказался единственным претендентом на премию Американской Киноакадемии, который в этом году также будет состязаться за "Золотую малину".
Политика
Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
Происшествия
В Чечне отреагировали на нападение на журналистку из Москвы
Политика
В МИД России оценили резолюцию Польши по Второй мировой войне
Польская резолюция о равной ответственности СССР и фашистской Германии за начало Второй мировой войны подтверждает курс Варшавы на искажение истории, заявил глава Третьего Европейского департамента Министерства иностранных дел (МИД) России Олег Тяпкин.
Общество
В Антарктиде зафиксировали 18,3 градуса тепла
Предыдущий рекорд на станции Эсперанса был поставлен 24 марта 2015 года. Тогда воздух прогрелся до +17,5 градуса, сообщает RNS.
Единоборства
Джонс победил Рейеса решением судей, отстояв свой титул чемпиона UFC
Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс одержал верх над своим соотечественником Домиником Рейесом в бою за титул чемпиона промоушна Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе на турнире UFC 247 в Хьюстоне.
Кино
Первые кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты» появились в Сети
Съемки седьмого сезона популярного в России сериала «Сваты» стартовали под Минском.
Авто
Появились изображения нового Volkswagen Polo для РФ
Компания Volkswagen готовит к дебюту новый Volkswagen Polo для российского рынка.