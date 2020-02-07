Экономика

RT на русскомRT на русскомРоссия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в 2020 году. Об этом заявил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.
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с чего всё началось

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции.
ТАСС07 февраля в 14:04

Подробнее о событии

Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа

РИА Новостивчера в 08:35

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Ведомости07 февраля в 14:25

Что случилось этой ночью: суббота, 8 февраля

Интерфаксвчера в 00:30

Россия и Белоруссия договорились о поставках газа по цене 2019 года

РБК07 февраля в 14:40

«Кашка на воде» – выживет ли экономика Белоруссии без дотаций России?

REGNUMвчера в 10:35

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русском07 февраля в 15:53

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Коммерсантъ07 февраля в 13:51
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:44, Ашберн

Козак о сочинских переговорах Путина и Лукашенко: «Газ – на условиях 2019 года, а скидки на нефть Россия не может предоставить»

КП - Беларусь07 февраля в 14:36
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:44, Ашберн
Происшествия

Пассажирский Boeing компании Utair совершил жесткую посадку в Коми

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска (Республика Коми).
РБК 06:25
Происшествия

В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.
РИА Новости 04:31
Происшествия

Восемь человек погибли в массовой драке в Казахстане

В драке принимали участие примерно 70 злобно настроенных людей.
Замана вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Юрий Лоза назвал размер получаемой пенсии

Двенадцать тысяч рублей пенсии получает известный российский музыкант и композитор Юрий Лоза, 9 февраля сообщает «Вечерняя Москва».
Красная весна 04:45
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Газета.Ru 05:16
Происшествия

В Ленинградской области погибла провалившаяся под лед девочка

В Ленинградской области двое детей провалились под лед, сообщил РБК со ссылкой на МЧС. Инцидент произошел в Тосненском районе.
РИА Новости вчера в 06:55
Армия и оружие

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал запись с камеры на авиабазе Хмеймим, где приземлился уходящий от обстрела пассажирский самолет.
РИА Новости 02:45
Хоккей

«Филадельфия» разгромила «Вашингтон», Кузнецов забросил шайбу

Гости победили во встрече со счетом 7:2. Одну из шайб в составе хозяев льда забросил Евгений Кузнецов.
Матч ТВ вчера в 21:39
Армия и оружие

Тайвань попытался перехватить военные самолеты Китая

ВВС Тайваня предприняли попытку перехватить военные самолеты Китая, сообщила военная администрация острова.
Московский Комсомолец 06:00
Хоккей

МОК и IIHF готовы принять условия НХЛ для участия игроков в ОИ-2022

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея (IIHF) готовы выполнить требования НХЛ для заключения сделки с лигой, которая позволит игрокам принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.
РИА Новости 05:37
Шоу-бизнес

Организаторы отменили концерты певицы Наргиз в двух городах

Discover24 05:53
Происшествия

СК просит арестовать замначальника Генштаба Арсланова

Военный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя главы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
RT на русском 07 февраля в 07:00
Экономика

Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате.
Коммерсантъ 03:29
Происшествия

Полиция Таиланда ликвидировала устроившего стрельбу военнослужащего

ТАСС вчера в 21:36
Армия и оружие

Сирийская армия освободила ряд деревень к западу от Абу-Духура

ФАН 04:00
Общество

Власти Японии доставят лекарства 600 пассажирам Diamond Princess

Газета.Ru 02:14
Хоккей

Овечкин рассказал, как хотел бы забросить свою 700-ю шайбу в НХЛ

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился, как хотел бы забросить свой 700-й гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
РИА Новости вчера в 11:58
Происшествия

Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе

Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
Газета.Ru 05:06
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
Экономика

Банки начали тестировать программы контроля за доходами и расходами россиян

В России банки начали тестировать новое программное обеспечение, которое будет отслеживать переводы россиян на банковские карты.
Московская газета 06 февраля в 07:41
Политика

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru 07 февраля в 21:21
Общество

В Китае коронавирусу присвоили временное название NCP

Власти Китая присвоили новому типу коронавируса временное название Novel Coronavirus Pneumoni (NCP).
Коммерсантъ 00:25
Кино

«Джокер» получил номинацию на «Золотую малину 2020»

"Джокер" оказался единственным претендентом на премию Американской Киноакадемии, который в этом году также будет состязаться за "Золотую малину".
Kinonews.ru вчера в 03:31
Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
BFM.ru вчера в 09:35
Происшествия

В Чечне отреагировали на нападение на журналистку из Москвы

Газета.Ru 07 февраля в 08:21
Политика

В МИД России оценили резолюцию Польши по Второй мировой войне

Польская резолюция о равной ответственности СССР и фашистской Германии за начало Второй мировой войны подтверждает курс Варшавы на искажение истории, заявил глава Третьего Европейского департамента Министерства иностранных дел (МИД) России Олег Тяпкин.
Газета.Ru 04:12
Общество

В Антарктиде зафиксировали 18,3 градуса тепла

Предыдущий рекорд на станции Эсперанса был поставлен 24 марта 2015 года. Тогда воздух прогрелся до +17,5 градуса, сообщает RNS.
Известия 07 февраля в 09:44
Единоборства

Джонс победил Рейеса решением судей, отстояв свой титул чемпиона UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс одержал верх над своим соотечественником Домиником Рейесом в бою за титул чемпиона промоушна Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе на турнире UFC 247 в Хьюстоне.
REGNUM 01:43
Кино

Первые кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты» появились в Сети

Съемки седьмого сезона популярного в России сериала «Сваты» стартовали под Минском.
Экономика сегодня 06 февраля в 09:53
Авто

Появились изображения нового Volkswagen Polo для РФ

Компания Volkswagen готовит к дебюту новый Volkswagen Polo для российского рынка.
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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