РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции.

с чего всё началось

Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в 2020 году. Об этом заявил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

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