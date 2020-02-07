Экономика
RT на русскомРоссия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа
Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в 2020 году. Об этом заявил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.
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с чего всё началось
РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции.ТАСС07 февраля в 14:04
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:54, Ашберн
Кино
«Джокер» получил номинацию на «Золотую малину 2020»
"Джокер" оказался единственным претендентом на премию Американской Киноакадемии, который в этом году также будет состязаться за "Золотую малину".
Происшествия
Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми
Спорт
Дина Аверина победила в личном многоборье на этапе Гран-при в Москве
Россиянка Дина Аверина заняла первое место в личном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая феерично выступила на Big Love Show
Звезда 90-х Наталья Ветлицкая после нескольких лет отсутствия на эстраде и жизни в Испании вернулась на российскую сцену.
Происшествия
В Чечне отреагировали на нападение на журналистку из Москвы
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Происшествия
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.
Происшествия
Число погибших в результате стрельбы в Таиланде возросло до 26
Число погибших в результате стрельбы в одном из торговых центров Наконратчасима на северо-востоке Таиланда возросло до 26.
Авто
Эксперты оценили обновленный Lexus GX 460
Политика
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне
Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Общество
Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье в Москве
Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье, 9 февраля, в Москве.
Биатлон
Ульяна Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Италии
Футбол
Байер в сумасшедшем матче выиграл у Боруссии Д со счетом 4:3
Вторая 45-минутка получилась не менее насыщенной. На 65-й минуте Шмели снова вышли вперед, счет 3:2 сделал Рафаэль Геррейру.
Происшествия
В Ленинградской области погибла провалившаяся под лед девочка
В Ленинградской области двое детей провалились под лед, сообщил РБК со ссылкой на МЧС. Инцидент произошел в Тосненском районе.
Армия и оружие
Глава ЛНР возложил на Зеленского ответственность за гибель ополченцев
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник возложил на президента Украины Владимира Зеленского ответственность за гибель военнослужащих ЛНР в результате артиллерийского обстрела населенного пункта Золотое-5 со стороны украинских силовиков.
Спорт
Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией
Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала о своих психологических проблемах.
Футбол
«Зенит» завершит сборы в Испании матчем против «Ленинградца»
«Зенит» завершит тренировочный сбор в Испании матчем против «Ленинградца», сообщает официальный сайт клуба.
Технологии
Новое ПО позволит приложениям на телефоне занимать на 85% меньше места
Специалистам удалось сократить требования к хранилищу как минимум на 85% для популярных игровых приложений на Android.
Шоу-бизнес
Актриса Кристина Асмус показала пикантное фото в воде
View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.
Политика
В Совфеде ответили на слова польского министра о репарациях
Заявления польских политиков о выплате Россией репараций направлены на внутреннюю аудиторию, заявил сенатор Сергей Цеков.
Происшествия
В Кузбассе произошло лобовое столкновение автобуса и грузовика
В Кемеровской области на трассе произошло лобовое столкновение рейсового автобуса и грузовой фуры.
Футбол
Шюррле: не хочу растить дочь через FaceTime
Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле признался, что хотел бы проводить больше времени с супругой Анной и дочерью Кайей.
Наука
Эпидемиологи расшифровали геном возбудителя новой клещевой инфекции
Ранее Институт эпидемиологии Роспотребнадзора описал клинические случаи новой клещевой инфекции, по ранним симптомам похожей на клещевой вирусный энцефалит средней тяжести.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Общество
Китайские авиакомпании массово увольняют российских пилотов
Политика
Песков объяснил поведение Лукашенко
Оба президента — и Лукашенко, и Путин — лично делают очень многое для развития наших двусторонних отношений, говорит Песков.
Общество
Голикова пообещала проверки аптекам, завышающим цены на маски
Федеральная антимонопольная служба проведет проверки аптек, которые, используя ситуацию с коронавирусом, необоснованно завышают цены на медицинские препараты и средства защиты, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю после разрыва с Телегиным
Полина Смирнова (Пелагея) пожаловалась на то, что недоброжелатели заказали ее травлю в СМИ, сообщает "Газета.ру".