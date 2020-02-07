Экономика

RT на русскомRT на русскомРоссия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в 2020 году. Об этом заявил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.
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с чего всё началось

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции.
ТАСС07 февраля в 14:04

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Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Ведомости07 февраля в 14:25

«Кашка на воде» – выживет ли экономика Белоруссии без дотаций России?

REGNUMвчера в 10:35

Что случилось этой ночью: суббота, 8 февраля

Интерфаксвчера в 00:30

Россия и Белоруссия договорились о поставках газа по цене 2019 года

РБК07 февраля в 14:40

Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа

РИА Новостивчера в 08:35

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русском07 февраля в 15:53

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Коммерсантъ07 февраля в 13:51
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:54, Ашберн

Козак о сочинских переговорах Путина и Лукашенко: «Газ – на условиях 2019 года, а скидки на нефть Россия не может предоставить»

КП - Беларусь07 февраля в 14:36
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«Джокер» получил номинацию на «Золотую малину 2020»

"Джокер" оказался единственным претендентом на премию Американской Киноакадемии, который в этом году также будет состязаться за "Золотую малину".
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Челябинцы вышли на митинг против карантинного центра

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В Чечне отреагировали на нападение на журналистку из Москвы

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В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
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Происшествия

В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.
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Число погибших в результате стрельбы в Таиланде возросло до 26

Число погибших в результате стрельбы в одном из торговых центров Наконратчасима на северо-востоке Таиланда возросло до 26.
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Авто

Эксперты оценили обновленный Lexus GX 460

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Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

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Газета.Ru 05:16
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Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье в Москве

Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье, 9 февраля, в Москве.
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Байер в сумасшедшем матче выиграл у Боруссии Д со счетом 4:3

Вторая 45-минутка получилась не менее насыщенной. На 65-й минуте Шмели снова вышли вперед, счет 3:2 сделал Рафаэль Геррейру.
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В Ленинградской области погибла провалившаяся под лед девочка

В Ленинградской области двое детей провалились под лед, сообщил РБК со ссылкой на МЧС. Инцидент произошел в Тосненском районе.
РИА Новости вчера в 06:55
Армия и оружие

Глава ЛНР возложил на Зеленского ответственность за гибель ополченцев

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник возложил на президента Украины Владимира Зеленского ответственность за гибель военнослужащих ЛНР в результате артиллерийского обстрела населенного пункта Золотое-5 со стороны украинских силовиков.
Экономика сегодня вчера в 17:10
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Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией

Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала о своих психологических проблемах.
Газета.Ru 06:46
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«Зенит» завершит тренировочный сбор в Испании матчем против «Ленинградца», сообщает официальный сайт клуба.
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Актриса Кристина Асмус показала пикантное фото в воде

View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.
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В Совфеде ответили на слова польского министра о репарациях

Заявления польских политиков о выплате Россией репараций направлены на внутреннюю аудиторию, заявил сенатор Сергей Цеков.
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В Кузбассе произошло лобовое столкновение автобуса и грузовика

В Кемеровской области на трассе произошло лобовое столкновение рейсового автобуса и грузовой фуры.
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Шюррле: не хочу растить дочь через FaceTime

Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле признался, что хотел бы проводить больше времени с супругой Анной и дочерью Кайей.
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Оба президента — и Лукашенко, и Путин — лично делают очень многое для развития наших двусторонних отношений, говорит Песков.
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Полина Смирнова (Пелагея) пожаловалась на то, что недоброжелатели заказали ее травлю в СМИ, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 07 февраля в 07:57
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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