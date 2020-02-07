Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРФ и Белоруссия договорились о цене на газ на 2020 год

На уточняющий вопрос, на какой период согласованы условия поставок газа Белоруссии, Козак ответил: "На весь 2020 год, и только на 2020 год". В 2019 году Россия поставляла Белоруссии газ по цене $127 за тысячу кубометров. Эта цена была продлена только на первые два месяца 2020 года.
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с чего всё началось

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции.
ТАССвчера в 14:04

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Россия и Белоруссия договорились по цене на газ

Эхо Москвы06:00

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русскомвчера в 15:53

Лукашенко и Путин смогли договориться по газу

REGNUMвчера в 23:51

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

РИА Новостивчера в 18:31

Россия и Белоруссия договорились о поставках газа по цене 2019 года

РБКвчера в 14:40

Что случилось этой ночью: суббота, 8 февраля

Интерфакс00:30

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Коммерсантъвчера в 13:51
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:00, Ашберн

Козак о сочинских переговорах Путина и Лукашенко: «Газ – на условиях 2019 года, а скидки на нефть Россия не может предоставить»

КП - Беларусьвчера в 14:36
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:00, Ашберн
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Зеленский встретился с папой Римским в Ватикане

РИА Новости 07:17
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Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане

В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Российская газета вчера в 11:15
Происшествия

В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу: есть жертвы

REGNUM 07:37
Происшествия

Причиной массовой драки в Казахстане стал бытовой конфликт

Старейшины рассказали членам правительственной комиссии Казахстана, что массовая драка на юге страны, приведшая к гибели людей, произошла на почве бытового конфликта.
Интерфакс 07:07
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Появились удаленные снимки испытаний Россией оружия «Судного дня»

В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта "Статус-6", в рамках которого создается "Посейдон", устройством "Судного дня".
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Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте

Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей.
RT на русском 06:17
Общество

Самолет МЧС России вылетел в Китай с гуманитарной помощью

Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел с партией гуманитарной помощи в Китай, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
ТАСС 06:01
Политика

Посол в Лондоне рассказал о перспективах отношений с Великобританией

Россия не откажется от своего политического курса в обмен на налаживание отношений с Лондоном, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
РИА Новости вчера в 10:09
Армия и оружие

В учениях «Си Бриз-2020» примут участие 19 стран и семь катеров Госпогранслужбы Украины

Новостной фронт 07:17
Общество

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Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 06:48
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Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

РИА Новости 07:24
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В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино

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HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ 00:29
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Авто

Названы самые продаваемые в январе в России кроссоверы

Названы самые популярные на российском рынке в январе кроссоверы. Соответствующий рейтинг опубликовало агентство Автостат на своем сайте.
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Экономика

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Второе место в рейтинге богатейших россиян занимает глава «Лукойла» Вагит Аликперов, отстающий от Потанина на 100 млн долларов.
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Биатлонистка Кайшева выиграла в спринте на Кубке IBU в Италии

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В России вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

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Размер пенсии режиссера Юлия Гусмана оказался ниже, чем у телеведущей Елены Ханги.
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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