РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции.

с чего всё началось

На уточняющий вопрос, на какой период согласованы условия поставок газа Белоруссии, Козак ответил: "На весь 2020 год, и только на 2020 год". В 2019 году Россия поставляла Белоруссии газ по цене $127 за тысячу кубометров. Эта цена была продлена только на первые два месяца 2020 года.

РФ и Белоруссия договорились о цене на газ на 2020 год

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