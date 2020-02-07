Экономика
ИнтерфаксРФ и Белоруссия договорились о цене на газ на 2020 год
На уточняющий вопрос, на какой период согласованы условия поставок газа Белоруссии, Козак ответил: "На весь 2020 год, и только на 2020 год". В 2019 году Россия поставляла Белоруссии газ по цене $127 за тысячу кубометров. Эта цена была продлена только на первые два месяца 2020 года.
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с чего всё началось
РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции.ТАССвчера в 14:04
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HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
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Трамп уволил трех давших показания по импичменту чиновников
Президент США Дональд Трамп уволил трех чиновников, которые выступили против него на слушаниях в ходе процесса импичмента.
Авто
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Названы самые популярные на российском рынке в январе кроссоверы. Соответствующий рейтинг опубликовало агентство Автостат на своем сайте.
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Второе место в рейтинге богатейших россиян занимает глава «Лукойла» Вагит Аликперов, отстающий от Потанина на 100 млн долларов.
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Глава института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян заявил, что комары находятся под угрозой исчезновения из-за аномально теплой погоды зимой.
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Голливудский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
Ушел из жизни знаменитый голливудский актер Кирк Дуглас.
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В России вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
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Соболев забил свой первый гол за «Спартак»
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Юлий Гусман назвал размер своей пенсии
Размер пенсии режиссера Юлия Гусмана оказался ниже, чем у телеведущей Елены Ханги.
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Политика
США ввели санкции против болгарского судьи и членов его семьи
Соединенные Штаты ввели санкции против судьи специализированного уголовного суда Болгарии Андона Миталова, который, по мнению Вашингтона, причастен к коррупции.
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Украинский министр с «низкой» зарплатой купила в Киеве квартиру
Квартира площадью 46,6 кв. м. была приобретена Новосад, согласно данным декларации, 3 февраля у общества с ограниченной ответственностью «Дисбуд» по цене 944 200 гривен (или $38 480 тысяч).