Экономика

Piter.tvPiter.tvРоссия и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа

По результатам переговоров в Сочи, которые прошли накануне и продлились 8 часов, президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились только о цене за газ. Весь 2020-й год Белоруссия будет платить по ценам 2019-го года. Это продлится только год, позже соглашение будет пересмотрено.
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с чего всё началось

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции.
ТАСС07 февраля в 14:04

Подробнее о событии

В поисках энергонезависимости: чего Минск ждет от Вашингтона

Известиявчера в 16:02

Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа

РИА Новостивчера в 08:35

Россия и Белоруссия договорились о поставках газа по цене 2019 года

РБК07 февраля в 14:40

Россия и Белоруссия договорились по цене на газ

Эхо Москвывчера в 06:00

Что случилось этой ночью: суббота, 8 февраля

Интерфаксвчера в 00:30

«Кашка на воде» – выживет ли экономика Белоруссии без дотаций России?

REGNUMвчера в 10:35

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русском07 февраля в 15:53
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 09:48, Ашберн

Козак о сочинских переговорах Путина и Лукашенко: «Газ – на условиях 2019 года, а скидки на нефть Россия не может предоставить»

КП - Беларусь07 февраля в 14:36
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 09:48, Ашберн
Политика

В Госдуме оценили слова Валенсы о репарациях

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал ироничной реакцию Леха Валенсы на заявление замглавы польского МИД Павла Яблонского о "безоговорочном" праве Польши требовать военных репараций от российской стороны.
РИА Новости 08:35
Спорт

Российские гимнастки победили в упражнениях с мячами на этапе Гран-при

Сборная России заняла первое место в упражнениях с пятью мячами на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
News.ru 06:20
Хоккей

Швеция — Финляндия 1:0 (1-й период)

Матч завершился со счетом 5:2. Встреча сборных России и Швеции состоялась сегодня, 8 февраля, в рамках третьего этапа Евротура.
Gazeta.SPb вчера в 15:15
Общество

Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов жителей

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям в ближайшее время закрыть карантинный центр для граждан Китая, который недавно организовали в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.
РБК 08:41
Технологии

РЖД пока останется без 15 000 ПК на российских процессорах «Эльбрус»

Последняя указала на ряд нарушений в документах РЖД, где были описаны требования к аппаратной части ПК.
iXBT.com 04:59
Армия и оружие

В Афганистане обстреляли американских военных

Американские военные подверглись вооруженной атаке в Афганистане, есть пострадавшие, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ВС США в Афганистане полковника Сонни Леггетта и неназванного афганского чиновника.
РИА Новости вчера в 15:03
Происшествия

В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
РИА Новости 04:31
Экономика

Минск попросил Москву снизить процентную ставку по кредиту на БелАЭС

Белоруссия обратилась к России с просьбой о снижении процентной ставки по кредиту на строительство Белорусской АЭС (БелАЭС) и об отсрочке даты начала выплат по нему.
REGNUM 09:03
Происшествия

Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

РИА Новости 08:38
Армия и оружие

Армия Сирии восстановила контроль в северной части страны

РЕН ТВ 06:55
Политика

Новую ракету с композитным двигателем создали в Иране

Иранские специалисты усовершенствовали ракету с двигателем из композитных материалов. Она получила название «Раад-500» («Гром-500»).
News.ru 09:09
Кино

Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов

Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Невские Новости 07 февраля в 21:38
Культура

Скончался композитор Сергей Слонимский

Россия – Культура 07:36
Технологии

Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер

Компания Microsoft выпустила финальное обновление операционной системы Windows 7 на компьютеры в январе 2020 года и после этого прекратила ее поддержку.
Народные новости 09:23
Происшествия

МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков

РИА Новости 03:25
Политика

Зеленский надеется на встречу в «нормандском формате» в Берлине

Тарас Петренко / "Известия" Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Берлине через два месяца.
РЕН ТВ вчера в 14:32
Общество

Китаянка рассказала, как дома в одиночку поборола коронавирус

24-летняя китаянка Джиа На отказалась от госпитализации, получив положительный результат теста, потому что больницы были переполнены, и люди с гораздо более серьезным течением болезни нуждались в медицинской помощи.
Вести.Ru 05:30
Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч

RT на русском 07:27
Армия и оружие

Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео

Военное командование ВС РФ на авиабазе Хмеймим, получив запрос на разрешение экстренной посадки, одобрило его и предоставило пассажирскому самолету воздушный коридор.
Российская газета 07:29
Общество

Китай выделил более 10 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

Китай выделил более 10 миллиардов долларов на противодействие коронавирусу.
РЕН ТВ 08:21
Наука

Финиковые пальмы вырастили из семян возрастом 2 тыс. лет

ToDay News Ufa 07 февраля в 00:41
Футбол

Мостовой: В «Сельту» Кутепова никто не пригласил бы

По словам Мостового, в «Сельту» Кутепова никто не пригласил бы.
Нева Спорт 02:50
Происшествия

Заговорившей по-русски женщине выбили зубы и сломали нос на Украине

Известно, что женщину госпитализировали. Медики установили, что у нее сломан нос и выбиты зубы.
Газета.Ru 09:21
Футбол

Названы стартовые составы «Локомотива» и «Ростова»

«Локомотив» и «Ростов» назвали стартовые составы на игру в рамках Кубка Париматч Премьер, которая пройдет в Катаре и начнется в 18:00 по московскому времени.
ProstoProSport 09:34
Общество

Число зараженных коронавирусом на Diamond Princess возросло до 70

Число зараженных коронавирусом нового типа на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии достигло 70 человек, сообщает телеканал AbemaNews.
Газета.Ru 03:57
Кино

«Джокер» номинировали на «Золотую малину»

Мойка78 вчера в 17:18
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Газета.Ru 05:16
Единоборства

Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
Газета.Ru 08:24
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Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
Общество

Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Lenta.ru 05:32
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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