РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции.

с чего всё началось

По результатам переговоров в Сочи, которые прошли накануне и продлились 8 часов, президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились только о цене за газ. Весь 2020-й год Белоруссия будет платить по ценам 2019-го года. Это продлится только год, позже соглашение будет пересмотрено.

Россия и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа

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