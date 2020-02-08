Экономика
Piter.tvРоссия и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа
По результатам переговоров в Сочи, которые прошли накануне и продлились 8 часов, президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились только о цене за газ. Весь 2020-й год Белоруссия будет платить по ценам 2019-го года. Это продлится только год, позже соглашение будет пересмотрено.
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с чего всё началось
РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции.ТАСС07 февраля в 14:04
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 09:48, Ашберн
Политика
В Госдуме оценили слова Валенсы о репарациях
Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал ироничной реакцию Леха Валенсы на заявление замглавы польского МИД Павла Яблонского о "безоговорочном" праве Польши требовать военных репараций от российской стороны.
Спорт
Российские гимнастки победили в упражнениях с мячами на этапе Гран-при
Сборная России заняла первое место в упражнениях с пятью мячами на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
Хоккей
Швеция — Финляндия 1:0 (1-й период)
Матч завершился со счетом 5:2. Встреча сборных России и Швеции состоялась сегодня, 8 февраля, в рамках третьего этапа Евротура.
Общество
Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов жителей
Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям в ближайшее время закрыть карантинный центр для граждан Китая, который недавно организовали в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.
Технологии
РЖД пока останется без 15 000 ПК на российских процессорах «Эльбрус»
Последняя указала на ряд нарушений в документах РЖД, где были описаны требования к аппаратной части ПК.
Армия и оружие
В Афганистане обстреляли американских военных
Американские военные подверглись вооруженной атаке в Афганистане, есть пострадавшие, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ВС США в Афганистане полковника Сонни Леггетта и неназванного афганского чиновника.
Происшествия
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
Экономика
Минск попросил Москву снизить процентную ставку по кредиту на БелАЭС
Белоруссия обратилась к России с просьбой о снижении процентной ставки по кредиту на строительство Белорусской АЭС (БелАЭС) и об отсрочке даты начала выплат по нему.
Происшествия
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
Политика
Новую ракету с композитным двигателем создали в Иране
Иранские специалисты усовершенствовали ракету с двигателем из композитных материалов. Она получила название «Раад-500» («Гром-500»).
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов
Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Технологии
Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер
Компания Microsoft выпустила финальное обновление операционной системы Windows 7 на компьютеры в январе 2020 года и после этого прекратила ее поддержку.
Политика
Зеленский надеется на встречу в «нормандском формате» в Берлине
Тарас Петренко / "Известия" Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Берлине через два месяца.
Общество
Китаянка рассказала, как дома в одиночку поборола коронавирус
24-летняя китаянка Джиа На отказалась от госпитализации, получив положительный результат теста, потому что больницы были переполнены, и люди с гораздо более серьезным течением болезни нуждались в медицинской помощи.
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч
Армия и оружие
Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео
Военное командование ВС РФ на авиабазе Хмеймим, получив запрос на разрешение экстренной посадки, одобрило его и предоставило пассажирскому самолету воздушный коридор.
Общество
Китай выделил более 10 млрд долларов на борьбу с коронавирусом
Китай выделил более 10 миллиардов долларов на противодействие коронавирусу.
Наука
Финиковые пальмы вырастили из семян возрастом 2 тыс. лет
Футбол
Мостовой: В «Сельту» Кутепова никто не пригласил бы
По словам Мостового, в «Сельту» Кутепова никто не пригласил бы.
Происшествия
Заговорившей по-русски женщине выбили зубы и сломали нос на Украине
Известно, что женщину госпитализировали. Медики установили, что у нее сломан нос и выбиты зубы.
Футбол
Названы стартовые составы «Локомотива» и «Ростова»
«Локомотив» и «Ростов» назвали стартовые составы на игру в рамках Кубка Париматч Премьер, которая пройдет в Катаре и начнется в 18:00 по московскому времени.
Общество
Число зараженных коронавирусом на Diamond Princess возросло до 70
Число зараженных коронавирусом нового типа на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии достигло 70 человек, сообщает телеканал AbemaNews.
Кино
«Джокер» номинировали на «Золотую малину»
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне
Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Единоборства
Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Общество
Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».