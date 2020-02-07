Экономика

RT на русскомRT на русскомРоссия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в 2020 году. Об этом заявил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.
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с чего всё началось

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

Замглавы администрации президента пообещал, что российские власти будут содействовать достижению соответствующих соглашений, которые обеспечили бы Белоруссию необходимыми объемами нефти. Козак подчеркнул, что поставки впредь будут осуществляться на прежней коммерческой основе.
ТАСС07 февраля в 14:04

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Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа

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Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

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RT на русском07 февраля в 15:53

Что случилось этой ночью: суббота, 8 февраля

Интерфаксвчера в 00:30
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:12, Ашберн

Козак о сочинских переговорах Путина и Лукашенко: «Газ – на условиях 2019 года, а скидки на нефть Россия не может предоставить»

КП - Беларусь07 февраля в 14:36
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:12, Ашберн
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Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане

Газета.Ru вчера в 01:31
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Скончался композитор Сергей Слонимский

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Российский Диалог вчера в 10:34
Происшествия

В крупном ДТП под Воронежем пострадали граждане Украины

Граждане Украины оказались в числе пострадавших в крупном ДТП на федеральной трассе М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе Воронежской области, произошедшем в ночь на 8 февраля, сообщили ИА в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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Известный российский актер Игорь Ливанов рассказал об инциденте, произошедшем с украинскими пограничниками, параллельно порекомендовав артистам из России не въезжать на территорию Украины.
Аргументы недели 06:38
Экономика

Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров

На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes.
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В Антарктиде рекордно потеплело

В Антарктиде в феврале 2020 года температура поднималась до 18,3 градуса по Цельсию, что стало рекордом с 1961 года.
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Происшествия

Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе

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Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

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16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
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Свыше 50 000 новых авто продадут в 2020 году по льготным автокредитам

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Футбол

«Зенит» сыграет с ЦСКА на тренировочных сборах в Испании

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Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.
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Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

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Юрий Лоза назвал размер получаемой пенсии

Двенадцать тысяч рублей пенсии получает известный российский музыкант и композитор Юрий Лоза, 9 февраля сообщает «Вечерняя Москва».
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Экономика

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ЦБ владеет контрольным пакетом Сбербанка в размере 50% плюс одной акции.
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Политика

Зеленский надеется на встречу в «нормандском формате» в Берлине

Тарас Петренко / "Известия" Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Берлине через два месяца.
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Украина огорчилась из-за новой санкционной процедуры Совета Европы

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Армия и оружие

Французский авианосец в Сирии подошел к российским базам на 120 км

На расстояние около 120 километров подошла к Сирии действующая в Восточном Средиземноморье авианосная ударная группа ВМС Франции во главе с атомным авианосцем Charles de Gaulle.
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В США прорабатывают предложение Путина о встрече «пятёрки» СБ ООН

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон прорабатывает предложение российского президента Владимира Путина о встрече лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН.
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Общество

В России впервые посчитают белых медведей

В России впервые проведут полный учет численности белых медведей, сообщается на сайте Минприроды России.
Коммерсантъ 06:50
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В Киеве за русский язык жестоко избили женщину

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Число зараженных коронавирусом на Diamond Princess возросло до 70

Газета.Ru 03:57
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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