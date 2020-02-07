Экономика

RT на русскомRT на русскомРоссия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в 2020 году. Об этом заявил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.
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с чего всё началось

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

Замглавы администрации президента пообещал, что российские власти будут содействовать достижению соответствующих соглашений, которые обеспечили бы Белоруссию необходимыми объемами нефти. Козак подчеркнул, что поставки впредь будут осуществляться на прежней коммерческой основе.
ТАСС07 февраля в 14:04

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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК10:00

Белоруссия отказалась от скидок на российскую нефть

ТВ Центр08:19

Что случилось этой ночью: суббота, 8 февраля

Интерфаксвчера в 00:30

«Кашка на воде» – выживет ли экономика Белоруссии без дотаций России?

REGNUMвчера в 10:35

Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа

РИА Новостивчера в 08:35

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

ТАСС07 февраля в 14:04

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русском07 февраля в 15:53
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:29, Ашберн

Козак о сочинских переговорах Путина и Лукашенко: «Газ – на условиях 2019 года, а скидки на нефть Россия не может предоставить»

КП - Беларусь07 февраля в 14:36
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Общество

Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов

BFM.ru 10:22
Общество

Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Lenta.ru 05:32
Хоккей

Игроки НХЛ смогут участвовать в Олимпийских играх 2022 года

Участие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине готовы обеспечить Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея (IIHF), заявил журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман 9 февраля на своей странице в Twitter.
Красная весна 05:51
Армия и оружие

США перебросят в Европу более 20 тысяч солдат для учений НАТО

США направят в Европу более 20 тысяч военнослужащих для участия в крупнейших со времен холодной войны учениях "Защитник Европы-2020".
РЕН ТВ 10:51
Происшествия

Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

Пассажиры самолета, совершившего жесткую посадку в Усинске, рассказали о том, что происходило в салоне во время инцидента.
РИА Новости 08:38
Кино

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Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.
РБК 09:55
Общество

Ученые определили сроки пика распространения коронавируса

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Газета.Ru 08:17
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

Газета.Ru 05:16
Экономика

Минск просит Россию смягчить условия кредита на строительство БелАЭС

Первый заместитель председатель правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что официальный Минск обращается к России с просьбой о смягчении условий кредита, выданного на строительство БелАЭС.
Ruposters.ru 08:47
Происшествия

Российские студенты изнасиловали девушку на вечеринке

Lenta.ru 07:50
Общество

Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт

Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
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Хоккей

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РИА Новости вчера в 13:25
Технологии

Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер

Компания Microsoft выпустила финальное обновление операционной системы Windows 7 на компьютеры в январе 2020 года и после этого прекратила ее поддержку.
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Происшествия

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Восемь человек погибли в ходе массовой драки в Казахстане, об этом заявил глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.
Время Пресс вчера в 02:13
Экономика

Аргентина решила не отдавать долги МВФ

Власти Аргентины приняли решение прекратить выплаты долгов Международному валютному фонду.
Ruposters.ru 06:36
Политика

Сотрудник Совета нацбезопасности США Виндман уволен из Белого дома

Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме.
ТАСС 07 февраля в 16:52
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В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК 06 февраля в 17:31
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
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Авто

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Происшествия

Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

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Число пострадавших в ДТП в Кемеровской области возросло до 29

Число пострадавших при столкновении автобуса и фуры в Кемеровской области возросло до 29, сообщили ТАСС в ГИБДД.
ТАСС 10:23
Единоборства

Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
Газета.Ru 08:24
Футбол

«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Борнмут» и поднялся на пятое место в АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» дома одержал победу над «Борнмутом» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии.
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В 23-м туре Серии А крепкий середняк «Верона» играла против лидера чемпионата Италии, «Ювентуса».
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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