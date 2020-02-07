Экономика

RT на русскомRT на русскомРоссия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в 2020 году. Об этом заявил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.
Читать в источнике
Комментировать980
с чего всё началось

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

Замглавы администрации президента пообещал, что российские власти будут содействовать достижению соответствующих соглашений, которые обеспечили бы Белоруссию необходимыми объемами нефти. Козак подчеркнул, что поставки впредь будут осуществляться на прежней коммерческой основе.
ТАСС07 февраля в 14:04

Подробнее о событии

В поисках энергонезависимости: чего Минск ждет от Вашингтона

Известиявчера в 16:02

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русском07 февраля в 15:53

«Кашка на воде» – выживет ли экономика Белоруссии без дотаций России?

REGNUMвчера в 10:35

Что случилось этой ночью: суббота, 8 февраля

Интерфаксвчера в 00:30

Россия и Белоруссия договорились о поставках газа по цене 2019 года

РБК07 февраля в 14:40

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

ТАСС07 февраля в 14:04

Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа

РИА Новостивчера в 08:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:50, Ашберн

Козак о сочинских переговорах Путина и Лукашенко: «Газ – на условиях 2019 года, а скидки на нефть Россия не может предоставить»

КП - Беларусь07 февраля в 14:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:50, Ашберн
Общество

Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае

Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Известия 01:47
Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
BFM.ru вчера в 09:35
Хоккей

Ковальчук принес победу «Монреалю» в матче против «Торонто»

Газета.Ru вчера в 21:55
Космос

В феврале рядом с Землей пролетит астероид

Подмосковье Сегодня 07 февраля в 09:07
Происшествия

На Кольцовском тракте такси врезалось в фуру: погибли два человека

В Екатеринбурге в жутком ДТП на Кольцовском тракте погибли два человека. Автомобиль службы такси врезался в МАЗ.
Областная газета 03:15
Происшествия

В МВД рассказали о причине массовой драки в Казахстане

RT на русском 03:27
Кино

Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов

Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Невские Новости 07 февраля в 21:38
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку шестой раз подряд

Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6%. Это шестое снижение подряд, его прогнозировали большинство аналитиков, опрошенных Reuters (15 из 24 экономистов).
Ведомости 07 февраля в 06:08
Политика

Валенса высмеял требование Польшей репараций от России

Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
Газета.Ru 03:37
Культура

Новое шоу Собчак обвинили в плагиате

В релизе говорилось, что подобных передач на телевидении нет, но в RTVI с этим не согласны – на их канале такая программа выходит с сентября 2019 года.
Gazeta.SPb 07 февраля в 13:28
Музыка

Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель

Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Rusargument 07 февраля в 10:02
Происшествия

Дети провалились под лед на карьере в Ленобласти

Утром в субботу, 8 февраля, в поселке Шапки Тосненского района Ленинградской области под лед провалились дети.
Известия вчера в 05:14
Футбол

«Спартак» продлил контракт с защитником Ещенко

Московский "Спартак" продлил контракт с 36-летним защитником Андреем Ещенко. Новый договор рассчитан до лета 2021 года.
Вести.Ru 03:20
Единоборства

Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
News.ru 00:12
Происшествия

Премьер Таиланда назвал мотив устроившего стрельбу военного

RT на русском 01:19
Космос

Обсерватория CHEOPS прислала свою первую фотографию

N+1 вчера в 03:21
Политика

Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев

Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев.
Известия вчера в 11:12
Хоккей

В воротах сборной России в матче со шведами сыграет Самонов

Голкипер санкт-петербургского СКА Александр Самонов сыграет в воротах сборной России в матче второго тура Шведских хоккейных игр против команды Швеции.
Metaratings 07 февраля в 14:08
Армия и оружие

Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО

На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО.
Российская газета 07 февраля в 10:59
Футбол

Ригони — о своей группе, компьютерных играх и причинах возвращения в «Зенит»

Большое интервью аргентинского хавбека «Зенита», который на днях досрочно вернулся из аренды Семак — о Малкоме, Ригони и победе над «Сабуртало» «Сампдория» не могла меня выкупить — Возможно, вы первый игрок в истории российского футбола, который дважды досрочно возвращался из аренды.
Спорт-Экспресс вчера в 16:15
Армия и оружие

Express (Великобритания): паника вокруг угрозы третьей мировой войны. Как Россия «потеряла контроль» над ядерным оружием в ходе шокирующе провальных испытаний (Daily Express)

«Учитывая, что угол пуска ракеты, несомненно, был в северо-западном направлении, то есть в сторону от цивилизации, вполне вероятно, что упавший "Буревестник" — сверхсекретное оружие, потенциально способное изменить ход игры, — до сих пор находится где-то в глубинах Баренцева моря».
ИноСМИ 00:33
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки советского разведчика

Мэрия украинского города Львов ответила отказом на просьбу передать останки советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ФАН 07 февраля в 09:05
Шоу-бизнес

Телеведущий Александр Друзь заявил, что на его пенсию невозможно жить

Например, российский музыкант Бари Алибасов признался, что даже не знает размер своей пенсии, а исполнительница русского шансона Любовь Успенская, которой исполнилось 65 лет в феврале 2019 года, заявила, что никогда не получала пенсию.
Народные новости 02:19
Технологии

Солнечные батареи научат вырабатывать энергию и по ночам

Ученые собираются разработать солнечные панели, которые смогут вырабатывать электричество в темное время суток.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07 февраля в 05:01
Авто

Названы популярные автомобили с самым дорогим обслуживанием

SpeedMe 07 февраля в 06:49
Здоровье

Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
Газета.Ru вчера в 10:58
Общество

Джеки Чан пообещал миллион юаней создателю вакцины от коронавируса

Lenta.ru вчера в 22:09
Общество

Власти Японии доставят лекарства 600 пассажирам Diamond Princess

Власти Японии доставят лекарства пассажирам стоящего на карантине в порту Иокагамы круизного лайнера Diamond Princess, заявил глава японского министерства здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като.
Газета.Ru 02:14
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец вчера в 05:13
Единоборства

Келл Брук нокаутировал Марка Делуку

На ринге встретились экс-чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полусреднем весе Келл Брук и Марк Делука.
Газета.Ru 01:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное