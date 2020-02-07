Экономика

RT на русскомRT на русскомРоссия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в 2020 году. Об этом заявил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.
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с чего всё началось

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

Замглавы администрации президента пообещал, что российские власти будут содействовать достижению соответствующих соглашений, которые обеспечили бы Белоруссию необходимыми объемами нефти. Козак подчеркнул, что поставки впредь будут осуществляться на прежней коммерческой основе.
ТАСС07 февраля в 14:04

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Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа

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Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

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Что случилось этой ночью: суббота, 8 февраля

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REGNUMвчера в 10:35

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Коммерсантъ07 февраля в 13:51
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Козак о сочинских переговорах Путина и Лукашенко: «Газ – на условиях 2019 года, а скидки на нефть Россия не может предоставить»

КП - Беларусь07 февраля в 14:36
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Политика

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Бывший президент Польши Лех Валенса поиронизировал над идеей властей Польши добиться репараций от России за советские годы.
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News.ru 00:12
Общество

В Дагестане 65 тысяч человек остались без света из-за снегопада

К 7.30 энергетики провели массовые аварийные отключения в 103 населенных пунктах, где проживает около 65 тысяч человек.
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В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина

В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Российская газета вчера в 08:00
Общество

В Китае коронавирусу присвоили временное название NCP

Власти Китая присвоили новому типу коронавируса временное название Novel Coronavirus Pneumoni (NCP).
Коммерсантъ 00:25
Общество

Самолет МЧС доставил в Китай гуманитарную помощь

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь, сообщается на сайте ведомства.
РБК вчера в 21:55
Происшествия

Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула

Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
РБК вчера в 13:50
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Газета.Ru вчера в 21:55
Экономика

«Известия» узнали о возможном росте цен на жилье в России за два года

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РБК 05 февраля в 19:32
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец вчера в 05:13
Шоу-бизнес

Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой

Певица Маша Распутина прокомментировала скандал, который произошёл в семье Любови Успенской.
News.ru вчера в 11:43
Происшествия

В Таиланде убит военнослужащий, расстрелявший 26 человек

В Таиланде убит военнослужащий, который насмерть расстрелял 26 человек.
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Политика

«Потеряете, как Украину». Ищенко о том, как Белоруссия пугает россиян

Белорусская пропаганда рассказывает, привел пример эксперт, что Москва не любит президента Лукашенко якобы потому, что он борется за восстановление СССР и против российских олигархов, которые хотят отобрать у белорусского народа его достояние.
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Музыка

Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель

Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Rusargument 07 февраля в 10:02
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

Российская газета 02:16
Происшествия

Двое детей провалились под лед в Ленобласти

В Ленинградской области двое детей провалились под лед, один ребенок погиб, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:47
Экономика

Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате.
Коммерсантъ 03:29
Авто

В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник

Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Тарантас Ньюс вчера в 01:45
Футбол

Верона — Ювентус 2:1

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду забил в десятой игре Серии А подряд.
Газета.Ru вчера в 16:34
Культура

В продолжении сериала «Друзья» снимется оригинальный актёрский состав

На съёмках продолжения культового американского сериала «Друзья» соберётся весь его оригинальный актёрский состав.
Профиль 07 февраля в 09:53
Финансы

Пример для Украины. Аргентина отказалась отдавать долги МВФ

Правительство Аргентины заявило, что отказывается отдавать Международному валютному фонду (МВФ) долги по кредитам до тех пор, пока не выйдет из экономической рецессии.
Украина.ру 03:37
Футбол

«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»

Российская газета вчера в 16:45
Культура

На 103 году жизни скончался актер Кирк Дуглас

Легендарный и старейший актер Голливуда Кирк Дуглас скончался на сто третьем году жизни.
Слово и Дело 06 февраля в 01:46
Религия

День Иоанна Златоуста: чего не стоит делать 9 февраля

Сегодня православные христиане чтят святого архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста.
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Во Франции Apple оштрафовали на €25 млн за замедление старых iPhone

По данным издания, генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) оштрафовал Apple на €25 млн из-за того, что компания не предупредила пользователей о замедлении работы старых моделей iPhone после обновления iOS.
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Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ 07 февраля в 10:48
Происшествия

Названа причина крушения вертолета депутата Хайруллина

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Фигурное катание

Ханю впервые в карьере выиграл чемпионат четырёх континентов

Двукратный олимпийский чемпион японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл произвольную программу на чемпионате четырёх континентов в Сеуле (Южная Корея) и стал победителем соревнований.
Чемпионат 02:00
Технологии

Солнечные батареи научат вырабатывать энергию и по ночам

Ученые собираются разработать солнечные панели, которые смогут вырабатывать электричество в темное время суток.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07 февраля в 05:01
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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