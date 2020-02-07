Экономика
ВедомостиРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ
Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
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с чего всё началось
Замглавы администрации президента пообещал, что российские власти будут содействовать достижению соответствующих соглашений, которые обеспечили бы Белоруссию необходимыми объемами нефти. Козак подчеркнул, что поставки впредь будут осуществляться на прежней коммерческой основе.ТАССвчера в 14:04
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:10, Ашберн
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
Политика
Дмитрий Махонин назначен врио губернатора Пермского края
Дмитрий Махонин назначен врио губернатора Пермского края. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин 6 февраля.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Здоровье
Число погибших от коронавируса выросло до 565-ти человек
Заражены 28 тысяч, - пишет газета South China Morning Post. Большинство заболевших – в Китае.
Происшествия
В Казахстане жертвами массовой драки стали восемь человек
Жертвами беспорядков стали восемь человек, более 40 пострадали, сообщает издание Zakon.kz со ссылкой на заявление главы МВД Ерлана Тургумбаева.
Общество
Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане
В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Общество
В Казани прощаются с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным
В Казани сегодня прощаются с депутатом Государственной Думы Айратом Хайруллиным. Церемония пройдет в Татарской государственной филармонии.
Армия и оружие
Иран заявил о нанесении серьезного урона базам США ракетными ударами
США не знали о готовящейся иранской ракетной атаке по базам в Ираке и получили серьезный урон, заявил глава генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи.
Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Общество
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Авто
Из Volkswagen Multivan сделали спортивный микроавтобус
Тюнинг-ателье ABT Sportsline превратило модернизированный Volkswagen T6.1 в спортивный минивэн.
Происшествия
В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом
Происшествия
Арестован обвиняемый в поджоге Никулинского суда
Политика
Володин объяснил демографический провал России курсом СССР
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
Общество
Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Жалоба будет подана на "многочисленные и грубые нарушения прав" Иссахар, которые якобы были допущены при "её необоснованном уголовном преследовании".
Авто
Nissan показал «заряженные» версии Pathfinder и Qashqai
Отличия Pathfinder N-Treck от стандартной модели заключаются в черной решетке радиатора, ином диффузоре, других дверных ручках и корпусах боковых зеркал.
Общество
Посольство: россияне не заразились коронавирусом на лайнере в Японии
Россиян нет среди 41 нового зараженного коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, сообщило российское посольство.
Происшествия
В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет
Здоровье
Медики назвали 8 правил для регулярного утреннего туалета без запоров
Экономика
Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Общество
Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Авто
Renault Duster получил двигатель и интерьер от Arkana
В салоне "заокеанского" паркетника установили дисплей информационно-развлекательного комплекса большего размера (такой же, как и у купеобразного кросса Arkana), вентиляционные дефлекторы прямоугольной формы (у донора - круглой) и иное рулевое колесо.
Общество
Около 200 человек заразились норовирусом в казино в Луизиане
Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал WVUE.
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Космос