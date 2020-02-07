Экономика
RT на русскомРоссия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа
Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в 2020 году. Об этом заявил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.
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с чего всё началось
РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции.ТАССвчера в 14:04
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
Общество
В Татарстане похоронили депутата Госдумы Хайруллина
Депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина, трагически погибшего накануне при жесткой посадке вертолёта, похоронили в субботу на мусульманском кладбище в казанском посёлке Мирный, сообщили РИА Новости в парламенте Татарстана.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний нового боевого модуля АУ-220М
Разработчик новейшего боевого модуля АУ-220М опубликовал видео его испытаний.
Политика
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами
Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Футбол
«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер
Общество
Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт
Эксперты предупредили, что оставляя деньги на «пластике», они буквально развязывают руки мошенникам, а приставы легко смогут арестовать средства, пишет Primpress.
Культура
Четвертый сезон «Очень странных дел» станет последним
В сети появилась информация о том, что предстоящий четвертый сезон сериала "Очень странные дела" станет последним, но он будет разделен на две части.
Экономика
Названы регионы с самой дешевой и дорогой водкой в России
Самая дешевая водка в России продается в Удмуртии, Мордовии и Вологодской области.
Происшествия
Стало известно о 20 погибших в результате стрельбы в Таиланде
Как минимум 20 человек погибли при стрельбе в торговом центре города Накхонратчасима в Таиланде.
Политика
Зеленский встретится с папой Римским
Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля нанесет официальный визит в Ватикан, сообщила пресс-служба главы украинского государства.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Футбол
«Крылья Советов» сыграли вничью с датским клубом «Раннерс»
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов
Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Общество
Скорость распространения коронавируса замедлилась
Отмечается, что отношение зараженных коронавирусом 2019-nCoV к общему числу заболевших в феврале (7 февраля - показатель 10,2%) снизилось по сравнению с предыдущем месяцем (23 января - 46%).
Общество
Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
Футбол
Гол Малиновского принес «Аталанте» победу над «Фиорентиной»
«Аталанта» одержала волевую победу над «Фиорентиной» в гостевом матче 23-го тура серии А. Счет в игре на 32-й минуте открыл Федерико Кьеза.
Хоккей
Швеция — Россия 5:1 (3-й период)
Шведы в первом туре играли с Чехией и одержали победу со счетом 2:1. Напомним, что Шведские хоккейные игры являются одним из четырех турниров Евротура.
Кино
Кадры со съемок новых «Сватов» появились в Сети
В Сети появились кадры со съемочной площадки культового отечественного сериала «Сваты», которые вновь стартовали после длительного перерыва.
Технологии
Сколково просит 27 млрд на создание 6G
Шоу-бизнес
Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Фигурное катание
Загитова потеряла лидерство в рейтинге ISU
Теннис
Российские теннисистки вышли вперед в матче Кубка Федерации с Румынией
Победитель противостояния получит путевку в финальный турнир Кубка Федерации с участием 12 сборных, который состоится 14–19 апреля в Будапеште.
Здоровье
Диетолог рассказал о симптомах жировой болезни
Жировая болезнь печени – опасный недуг, при котором ткань важного органа перерождается в жировую.
Энергетика
Цены на топливо на АЗС в Белоруссии вновь подрастут на копейку
Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с девятого февраля вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим".
Армия и оружие
Украина хочет построить в Донбассе две базы по стандартам НАТО
Вооруженные силы Украины планируют разместить в Донбассе две базы, которые будут построены по стандартам НАТО.