Экономика

RT на русскомRT на русскомРоссия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в 2020 году. Об этом заявил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.
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с чего всё началось

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции.
ТАССвчера в 14:04

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Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа

РИА Новости08:35

«Кашка на воде» – выживет ли экономика Белоруссии без дотаций России?

REGNUM10:35

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Коммерсантъвчера в 13:51

Что случилось этой ночью: суббота, 8 февраля

Интерфакс00:30

Россия и Белоруссия договорились о поставках газа по цене 2019 года

РБКвчера в 14:40

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русскомвчера в 15:53

Россия и Белоруссия договорились по цене на газ

Эхо Москвы06:00
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Козак о сочинских переговорах Путина и Лукашенко: «Газ – на условиях 2019 года, а скидки на нефть Россия не может предоставить»

КП - Беларусьвчера в 14:36
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
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Восемь человек стали жертвами массовой драки в Казахстане

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В Татарстане похоронили депутата Госдумы Хайруллина

Депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина, трагически погибшего накануне при жесткой посадке вертолёта, похоронили в субботу на мусульманском кладбище в казанском посёлке Мирный, сообщили РИА Новости в парламенте Татарстана.
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Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
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Самая дешевая водка в России продается в Удмуртии, Мордовии и Вологодской области.
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Стало известно о 20 погибших в результате стрельбы в Таиланде

Как минимум 20 человек погибли при стрельбе в торговом центре города Накхонратчасима в Таиланде.
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Зеленский встретится с папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля нанесет официальный визит в Ватикан, сообщила пресс-служба главы украинского государства.
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Отмечается, что отношение зараженных коронавирусом 2019-nCoV к общему числу заболевших в феврале (7 февраля - показатель 10,2%) снизилось по сравнению с предыдущем месяцем (23 января - 46%).
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В Сети появились кадры со съемочной площадки культового отечественного сериала «Сваты», которые вновь стартовали после длительного перерыва.
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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