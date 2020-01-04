Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаБеларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене

Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии. Об этом сообщает пресс-служба "Белнефтехим".
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"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте
 концерна.
РИА Новости04 января в 07:14

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Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене

Коммерсантъ04 января в 07:40

Источник: поставки нефти в Белоруссию осуществят две российские компании

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Lenta.ru04 января в 07:32

В Минске объявили об оформлении контракта на поставку нефти из России

RT на русском04 января в 07:26

Россия и Белоруссия договорились о поставке первой партии нефти

РИА Новости04 января в 07:14
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:06, Ашберн

«Оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии». Запасов нефти в Беларуси хватит на три недели?

КП - Беларусь04 января в 10:17
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:06, Ашберн
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