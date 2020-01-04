с чего всё началось

Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии. Об этом сообщает пресс-служба "Белнефтехим".

Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене

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Общество В Россию пришла аномально теплая погода Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодной аномалии на всей территории России.

Происшествия В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.

Гаджеты AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000 Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.

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Происшествия Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве По предварительным данным, одним из задержанных оказался Александр Овчаров — постоянный представитель Свердловской области в Москве, вторым — его коллега по представительству Леонид Петухов, сообщает РЕН ТВ.

Космос SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

Здоровье Перечислены признаки отсутствия онкологии у человека Онкологические заболевания считаются одними из самых серьезных. Самое опасное в том, что рак, как правило, очень коварен.