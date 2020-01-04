с чего всё началось

Белоруссия оформляет документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене, которая исключает премию поставщикам, сообщила пресс-служба "Белнефтехим".

Россия и Белоруссия договорились о поставке первой партии нефти

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