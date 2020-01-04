Энергетика
Форпост Северо-ЗападБеларусь и Россия договорились о поставках нефти
РФ прорабатывает соглашение с союзным государством о транспортировке углеводородов. Как стало известно в субботу, 4 января, белорусская компания «Белнефтехим» работает над заключением контрактов на поставки российской нефти по цене, исключающей премию поставщикам.
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с чего всё началось
"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте концерна.РИА Новости07:14
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:23, Ашберн
Гаджеты
Бюджетный смартфон от Nokia стал еще дешевле
Во время февральской пресс-конференции компания HMD Global презентовала несколько устройств, среди которых был и смартфон Nokia 4.2.
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз родила первого ребенка
47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала матерью.
Происшествия
В Приморье при катании на тюбинге разбилась девочка
Происшествия
В Приморье 30 автомобилей провалились под лед и утонули
Отмечается, что под 30 автомобилями треснул лед и машины пошли на дно. В результате происшествия никто не пострадал.
Финансы
Как изменились курсы основных валют по отношению к сому за 2019 год
За 2019 год сом укрепил позиции по отношению к доллару, евро и юаню, но ослаб относительно рубля, фунта и тенге.
Кино
Детский мультфильм откроет российский кинопрокат в США в 2020 году
В наступившем году российской кинопродукции в США прокат начнется с показа детского анимационного фильма «Иван Царевич и Серый Волк - 4», созданный режиссером Дариной Шмидт.
Футбол
Головин — в составе «Монако» на первый матч при Морено
«Монако» огласил стартовый состав на матч 1/32 финала Кубка Франции с «Реймсом», который состоится сегодня, 4 января, на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей.
Здоровье
Российский медицинский спецназ помог 4,5 тысячам жителей Эль-Камышлы
В организованном пункте медицинского отряда спецназначения врачи оказали помощь 4,5 тысячам местных жителей.
Армия и оружие
Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе
Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
Общество
Солнце максимально сблизилось с Землей
Сотрудница планетария добавила, что самую далекую точку от Солнца планета проходит в начале июля, тогда расстояние между Землей и небесным светилом составляет 152 миллиона километров.
Армия и оружие
В Триполи при авиаударе погибли более 20 студентов военного училища
В столице Ливии Триполи совершен авиаудар по военному колледжу. По разным данным, погибли от 23 до 28 студентов.
Политика
Пушков предложил США отдать Техас
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте предложил США вернуть штат Техас Мексике.
Экономика
«Минималка» - эффективное оружие в борьбе с неравенством доходов азербайджанцев
Азербайджан в 2004 году ратифицировал Европейскую социальную хартию, по которой "минималка" должна быть доведена до упомянутых 60% от среднемесячной зарплаты.
Футбол
Кокорин и Малком приступили к тренировкам
Нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Малком продолжают набирать кондиции ко второй части сезона Российской Премьер-Лиги.
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
Политика
Правительственный сайт США взломали от имени иранских хакеров
Американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, взломали якобы иранские хакеры и разместили заявления в поддержку Тегерана и против президента США Дональда Трампа.
Политика
Роухани призвал Эрдогана сплотиться против США
Хасан Роухани отметил в разговоре с турецким коллегой, что необходимо в один голос выступить против агрессии американцев, иначе Тегеран намерен «действовать более дерзко».
Энергетика
Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Кино
Актер Деревянко отметил качество визуальных эффектов во «Вторжении»
Российский актер театра и кино Павел Деревянко отметил выдающиеся спецэффекты в новом фильме Федора Бондарчука «Вторжение» и признался, что смотрел кинокартину «с открытым ртом».
Гаджеты
CES 2020. Lenovo представила линейку ноутбуков Creator
На выставке CES 2020 компания Lenovo презентовала новую линейку лэптопов – Creator.
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Футбол
«Барселона» в меньшинстве упустила победу над «Эспаньолом»
«Барселона» упустила несколько шансов, чтобы снять все вопросы, а с 75-й минуты играла вдесятером без Френки де Йонга, который обрезал команды и вынужден был завалить на газон оппонента - удаление.
Происшествия
В Мытищах ликвидировали пожар на складе
Пожар на складе для хранения пластика в подмосковных Мытищах ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Космос
В Лаосе был обнаружен кратер от метеорита
В Лаосе был обнаружен кратер от метеорита, сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences.
Хоккей
Тренер канадцев высказался о финале МЧМ против россиян
Главный тренер сборной Канады Дэйл Хантер поделился мнением о предстоящем финале молодёжного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, в котором его команда сыграет с россиянами.
Армия и оружие
Иранские военные корабли устроили погоню за американским авианосцем в Персидском заливе. Видео
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