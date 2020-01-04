с чего всё началось

РФ прорабатывает соглашение с союзным государством о транспортировке углеводородов. Как стало известно в субботу, 4 января, белорусская компания «Белнефтехим» работает над заключением контрактов на поставки российской нефти по цене, исключающей премию поставщикам.

Беларусь и Россия договорились о поставках нефти

Гаджеты Бюджетный смартфон от Nokia стал еще дешевле Во время февральской пресс-конференции компания HMD Global презентовала несколько устройств, среди которых был и смартфон Nokia 4.2.

Кино Детский мультфильм откроет российский кинопрокат в США в 2020 году В наступившем году российской кинопродукции в США прокат начнется с показа детского анимационного фильма «Иван Царевич и Серый Волк - 4», созданный режиссером Дариной Шмидт.

Общество Солнце максимально сблизилось с Землей Сотрудница планетария добавила, что самую далекую точку от Солнца планета проходит в начале июля, тогда расстояние между Землей и небесным светилом составляет 152 миллиона километров.

Политика Пушков предложил США отдать Техас Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте предложил США вернуть штат Техас Мексике.

Футбол Кокорин и Малком приступили к тренировкам Нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Малком продолжают набирать кондиции ко второй части сезона Российской Премьер-Лиги.

Общество В России могут скорректировать брачный возраст Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.

Политика Правительственный сайт США взломали от имени иранских хакеров Американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, взломали якобы иранские хакеры и разместили заявления в поддержку Тегерана и против президента США Дональда Трампа.

Политика Роухани призвал Эрдогана сплотиться против США Хасан Роухани отметил в разговоре с турецким коллегой, что необходимо в один голос выступить против агрессии американцев, иначе Тегеран намерен «действовать более дерзко».

Энергетика Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».

Кино Актер Деревянко отметил качество визуальных эффектов во «Вторжении» Российский актер театра и кино Павел Деревянко отметил выдающиеся спецэффекты в новом фильме Федора Бондарчука «Вторжение» и признался, что смотрел кинокартину «с открытым ртом».

Футбол «Барселона» в меньшинстве упустила победу над «Эспаньолом» «Барселона» упустила несколько шансов, чтобы снять все вопросы, а с 75-й минуты играла вдесятером без Френки де Йонга, который обрезал команды и вынужден был завалить на газон оппонента - удаление.

Происшествия В Мытищах ликвидировали пожар на складе Пожар на складе для хранения пластика в подмосковных Мытищах ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Космос В Лаосе был обнаружен кратер от метеорита В Лаосе был обнаружен кратер от метеорита, сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences.