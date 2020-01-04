Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия и Белоруссия договорились о поставке первой партии нефти

Белоруссия оформляет документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене, которая исключает премию поставщикам, сообщила пресс-служба "Белнефтехим".
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"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте
 концерна.
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«Оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии». Запасов нефти в Беларуси хватит на три недели?

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