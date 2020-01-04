Энергетика
КомпанияРоссия и Белоруссия договорились о прокачке первой партии нефти
По данным информагентства, заявки на поставку нефти на НПЗ «Нафтан» подали и две структуры Михаила Гуцериева — «Русснефть» и «Нефтиса». Первую партию нефти Белоруссия закупит по рыночной цене, без премии в десять долларов за тонну, уточнили в «Белнефтехиме».
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с чего всё началось
"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте концерна.РИА Новостивчера в 07:14
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Минск и Москва приступили к оформлению контракта на поставку нефти в Белоруссию
Газета.Ruвчера в 07:38
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