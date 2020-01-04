с чего всё началось

По данным информагентства, заявки на поставку нефти на НПЗ «Нафтан» подали и две структуры Михаила Гуцериева — «Русснефть» и «Нефтиса». Первую партию нефти Белоруссия закупит по рыночной цене, без премии в десять долларов за тонну, уточнили в «Белнефтехиме».

Россия и Белоруссия договорились о прокачке первой партии нефти

Происшествия Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед Около 30 машин рыбаков частично провалились под лед на острове Русском во Владивостоке; никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель главка МЧС России по Приморскому краю.

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