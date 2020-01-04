Энергетика
КомпанияРоссия и Белоруссия договорились о прокачке первой партии нефти
По данным информагентства, заявки на поставку нефти на НПЗ «Нафтан» подали и две структуры Михаила Гуцериева — «Русснефть» и «Нефтиса». Первую партию нефти Белоруссия закупит по рыночной цене, без премии в десять долларов за тонну, уточнили в «Белнефтехиме».
Читать в источнике
Оценить178
с чего всё началось
"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте концерна.РИА Новостивчера в 07:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил о договоренности по поставкам нефти из России
Эхо Москвывчера в 09:03
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:21, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:21, Ашберн
Культура
Умер народный артист России Геннадий Пискунов
Народный артист РФ Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник.
Гаджеты
Samsung представила доступные Galaxy Note10 Lite и Galaxy S10 Lite
Фигурное катание
Илья Авербух раскрыл зарплаты фигуристов за участие в ледовых шоу
Один из создателей шоу "Волшебник страны Оз", в котором участвуют известные фигуристы Евгения Медведева и Роман Костомаров, Илья Авербух раскрыл зарплаты ведущих спортсменов за участие в ледовых спектаклях.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Умер хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко, сообщила его жена Анна в Facebook.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Политика
Парламент Ирака потребовал вывода войск США после убийства Сулеймани
В день убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Абдул-Махди заявил, что действия Вашингтона нарушают условия пребывания американских военных в Ираке.
Хоккей
«Спартак» проиграл «Динамо» в столичном дерби КХЛ
Политика
Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман
Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Армия и оружие
«Хезболла» намерена отомстить США за убийство Сулеймани
Напомним, что 3 января Пентагон сообщил об убийстве командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани вследствие удара США по багдадскому аэропорту.
Политика
Иран объявил об очередном сокращении обязательств по ядерной сделке
Иран вновь сокращает обязательства по ядерное сделке. В частности, Тегеран отказывается от от "последнего ключевого ограничения".
Здоровье
В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией
Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Политика
Экс-глава украинского МИД рассказал о планах Путина на Крым
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин спрогнозировал действия России в отношении Украины в 2020 году.
Теннис
Хачанов и Медведев уступили американцам в парном матче на ATP Cup
Россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев уступили американцам Остину Крайчеку и Радживу Раму в парном матче на групповом этапе Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup), который проходит в Австралии.
Происшествия
Мужчину, пришедшего с оружием в ростовский дом творчества, задержали
Источник уточнял РИА Новости, что инцидент произошел в 11.30 мск воскресенья в областном доме народного творчества, а в сумке у мужчины были нож и пистолет.
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
Футбол
«Ливерпуль» победил «Эвертон» в матче Кубка Англии по футболу
«Ливерпуль» одержал победу над «Эвертоном» в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.
Происшествия
Около 30 автомобилей провалились под лёд во Владивостоке
В Приморском крае частично провалились под лёд около 30 автомобилей, которые были припаркованы на острове Русский в бухте Воевода.
Происшествия
Полицейский задержан после ДТП со смертельным исходом в Крыму
Глава отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району Крыма задержан по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Футбол
Хаджикадунич: «У „Ростова“ хорошие шансы попасть в Лигу чемпионов»
Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич в пилотном выпуске проекта «Один день» клубного ТВ высказался о шансах команды попасть в Лигу чемпионов.
Хоккей
Канада — Россия 0:0 (1-й период)
Происшествия
В Павлове убили заступившегося за женщину 18-летнего юношу
По данным следствия, вечером 3 января в Павлове на улице обнаружили тело 18-летнего юноши с признаками насильственной смерти.
Футбол
Бывший игрок «Челси» рассказал, как едва не убил Абрамовича
Бывший игрок «Челси» и сборной Шотландии Пэт Невин рассказал, как едва не переехал на автомобиле владельца синих Романа Абрамовича, который катался на велосипеде.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала о нюансах воспитания дочери
Модель Алена Шишкова ответила на публикацию Лены Мироненко, рассказав о подробностях воспитания дочери Алисы и отношениях девочки с матерью Тимати Симоной.
Авто
Новый турбомотор Renault для Arkana: что у него с надежностью
Армия и оружие
Трамп пригрозил Ирану ударом новейшим оружием
Американский лидер пояснил, что в случае нападения Ирана на американскую базу или любого гражданина США Вашингтон отправит им часть этого «совершенно нового прекрасного оружия без колебаний».
Армия и оружие
Большой десантный корабль ВМФ России сломался в Сирии
Энергетика
Возобновлены поставки российской нефти в Белоруссию
Ранее в «Белнефтехиме» сообщали, что Минск договорился с Москвой о поставке в Белоруссию первой партии нефти из России.
Политика
Гуайдо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы
Хуана Гуайдо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы, сообщает «РИА Новости» 5 января со ссылкой на телеканал Vivoplay.