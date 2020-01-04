с чего всё началось

По данным информагентства, заявки на поставку нефти на НПЗ «Нафтан» подали и две структуры Михаила Гуцериева — «Русснефть» и «Нефтиса». Первую партию нефти Белоруссия закупит по рыночной цене, без премии в десять долларов за тонну, уточнили в «Белнефтехиме».

Россия и Белоруссия договорились о прокачке первой партии нефти

Культура Умер народный артист России Геннадий Пискунов Народный артист РФ Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник.

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Политика Парламент Ирака потребовал вывода войск США после убийства Сулеймани В день убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Абдул-Махди заявил, что действия Вашингтона нарушают условия пребывания американских военных в Ираке.

Армия и оружие «Хезболла» намерена отомстить США за убийство Сулеймани Напомним, что 3 января Пентагон сообщил об убийстве командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани вследствие удара США по багдадскому аэропорту.

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Происшествия Мужчину, пришедшего с оружием в ростовский дом творчества, задержали Источник уточнял РИА Новости, что инцидент произошел в 11.30 мск воскресенья в областном доме народного творчества, а в сумке у мужчины были нож и пистолет.

Наука Ученые назвали помогающий снизить давление напиток Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.

Происшествия Около 30 автомобилей провалились под лёд во Владивостоке В Приморском крае частично провалились под лёд около 30 автомобилей, которые были припаркованы на острове Русский в бухте Воевода.

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Армия и оружие Трамп пригрозил Ирану ударом новейшим оружием Американский лидер пояснил, что в случае нападения Ирана на американскую базу или любого гражданина США Вашингтон отправит им часть этого «совершенно нового прекрасного оружия без колебаний».