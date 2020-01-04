Энергетика
Российская газетаБеларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене
Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии. Об этом сообщает пресс-служба "Белнефтехим".
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с чего всё началось
"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте концерна.РИА Новостивчера в 07:14
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Минск и Москва приступили к оформлению контракта на поставку нефти в Белоруссию
Газета.Ruвчера в 07:38
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Беларусь и Россия договорились о поставке первой партии нефти по цене без премии
КП - Беларусьвчера в 08:07
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