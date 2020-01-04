Энергетика
КомпанияРоссия и Белоруссия договорились о прокачке первой партии нефти
Первую партию нефти Белоруссия закупит по рыночной цене, без премии в десять долларов за тонну, уточнили в «Белнефтехиме». Именно премия стала основной препоной в переговорах сторон по вопросам поставок нефти.
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с чего всё началось
"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте концерна.РИА Новости07:14
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Автоспорт
Нейрохирург рассказал об изменениях в облике Шумахера
Нейрохирург Никола Аччарри рассказал об изменениях в состоянии семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.
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Возлюбленная Александра Петрова снялась в бассейне топлес
Популярный актёр Александр Петров проводит отпуск в жарких странах. Вместе с ним отдыхает его возлюбленная — Стася Милославская.
Политика
Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями
Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
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Энергетика
В Белоруссии заявили о возобновлении поставок российской нефти
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Общество
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Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Наука
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Политика
Лавров и глава МИД Китая обсудили ликвидацию Сулеймани
Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили во время телефонных переговоров ситуацию на Ближнем Востоке.
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В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина
Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Общество
Синоптик рассказал о погоде в Москве в январе
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в столице в январе.
Политика
Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
Хоккей
Сборная России пропустила четвёртую шайбу от Швеции в полуфинале МЧМ
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения
"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России
Речь идет о нетрадиционно высокой для этого времени года температуре воздуха, говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.
Единоборства
Макгрегор может заменить Фергюсона в бою с Нурмагомедовым
Хоккей
Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале»
После возвращения в НХЛ нападающий провел 81 встречу, в которых набрал 43 (19+24) очка. 27 декабря Кингз расторгли контракт с Ковальчуком.
Политика
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Несколько тысяч людей пришли проститься с главой спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касемом Сулеймани, убитым при авиаударе США.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Политика
Рухани призвал Эрдогана сплотиться против США
Глава Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сплоченно выступить против Соединенных Штатов.
Здоровье
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Проблемы здравоохранения явно начали выходить из-под контроля.
Общество
Правительство утвердило план адаптации к изменению климата
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Политика
Приглашенной в Киев Хакамаде припомнили Крым
Публицист и политик Ирина Хакамада попала на Украине в скандал. В конце февраля она собралась в Киев, чтобы прочитать лекцию.
Политика
Украинский раскольник Епифаний заявил о претензиях на Почаевскую Лавру
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Гаджеты
Опубликованы характеристики главного конкурента Redmi K30
Напомним, новинку позиционируют как основного конкурента Redmi K30. Информация взята из базы данных китайского регулятора TENAA.
Армия и оружие