с чего всё началось

Первую партию нефти Белоруссия закупит по рыночной цене, без премии в десять долларов за тонну, уточнили в «Белнефтехиме». Именно премия стала основной препоной в переговорах сторон по вопросам поставок нефти.

Россия и Белоруссия договорились о прокачке первой партии нефти

Хоккей ЦСКА разгромил «Сочи» в выездном матче КХЛ Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги стартовал матчем в Сочи, где местный одноименный клуб принимал столичный ЦСКА.

Шоу-бизнес Возлюбленная Александра Петрова снялась в бассейне топлес Популярный актёр Александр Петров проводит отпуск в жарких странах. Вместе с ним отдыхает его возлюбленная — Стася Милославская.

Шоу-бизнес Камерон Диаз впервые стала мамой Знаменитая голливудская актриса Камерон Диаз родила первенца. Как сообщает телеканал "360", 47-летняя модель родила дочь с помощью ЭКО.

Наука Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок Использовать математические алгоритмы для борьбы с автомобильными пробками в мегаполисах предложили петербургские ученые Александр Крылатов и Виктор Захаров, сообщает «Российская газета» со ссылкой на издательства Springer.

Политика Лавров и глава МИД Китая обсудили ликвидацию Сулеймани Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили во время телефонных переговоров ситуацию на Ближнем Востоке.

Политика В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.

Хоккей Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале» После возвращения в НХЛ нападающий провел 81 встречу, в которых набрал 43 (19+24) очка. 27 декабря Кингз расторгли контракт с Ковальчуком.

Политика Тысячи людей пришли проститься с Сулеймани в Багдаде Несколько тысяч людей пришли проститься с главой спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касемом Сулеймани, убитым при авиаударе США.

Политика Рухани призвал Эрдогана сплотиться против США Глава Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сплоченно выступить против Соединенных Штатов.

Политика Приглашенной в Киев Хакамаде припомнили Крым Публицист и политик Ирина Хакамада попала на Украине в скандал. В конце февраля она собралась в Киев, чтобы прочитать лекцию.