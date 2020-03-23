Энергетика
РБКРоссия и Белоруссия договорились о скидке на нефть
Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли. Источник РБК, близкий к одной из нефтяных компаний, подтвердил порядок скидки.
Читать в источнике
Оценить280
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 17:38, Ашберн
Комментарии
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Политика
На Украине не видят необходимости вводить режим ЧП на этой неделе
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на этой неделе нет необходимости вводить режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса, так как инфекция распространяется "довольно умеренно".
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».
Здоровье
Названы сроки, когда в России пандемия коронавируса пойдет на спад
Может понадобиться не менее двух месяцев, чтобы пандемия коронавируса в России пошла на спад.
Общество
ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса
Коронавирус COVID-19 стал распространяться в мире быстрее. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Экономика
МВФ предупредил о масштабной рецессии в мировой экономике в 2020 году
В 2020 году мировую экономику ожидает рецессия, подобная спаду при мировом финансовом кризисе или даже хуже.
Футбол
«Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт
По информации источника, в «Сочи» намерены сохранить нападающего Александра Кокорина в команде.В сочинском клубе хотят предложить 29-летнему игроку полноценный контракт после истечения срока аренды из «Зенита».
Общество
В России диспансеризацию приостановили из-за коронавируса
Приостановление имеет место «в целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ временно приостановить проведения в соответствии с распоряжением правительства РФ от 27 июня 2019 года Всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ».
Общество
В Великобритании объявили всеобщий карантин
Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Общество
В Нидерландах запретили собираться группами более трех человек
До 1 июня в Нидерландах введен запрет на все организованные собрания, численность которых составляет более трех человек.
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Общество
Врач назвала самое эффективное мыло для защиты от коронавируса
Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что эффективнее всего с вирусными инфекциями, в том числе и коронавирусом, борются детское и 72-процентное хозяйственное мыло.
Политика
В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело
Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.
Энергетика
Грядущий крах нефтяной империи Персидского залива
Нынешняя ценовая война на рынках нефти лишь приблизит час расплаты для стран Персидского залива с их неустойчивым характером.
Авто
Genesis обновил комплектации седана G90
Премиальный корейский бренд представил обновленный список комплектаций своего седана Genesis G90.
Общество
Губернаторам поручили проработать вопрос об ограничении посещения церквей
Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению COVID-19 во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в числе мер, которые необходимо принять на федеральном и региональном уровнях, предписала губернаторам и главам субъектов Федерации ограничить посещение церквей, мечетей и других религиозных учреждений.
Происшествия
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
Политика
Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну
Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Наука
Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции
Французские ученые заявили об успешных результатах клинического исследования действия комбинации двух существующих лекарственных препаратов — гидроксихлорохина и азитромицина — против нового коронавируса SARS-CoV-2.
Политика
CNN: стратегия Путина в борьбе с коронавирусом сработала
Иностранные СМИ во главе с CNN проанализировали текущую ситуацию с распространением коронавируса в России и, практически единодушно, пришли к выводу, что стратегия Путина по сдерживанию заболевания оказалась вполне действенной.
Энергетика
«Роснефть» назвала условия для поставки нефти в Белоруссию
Белоруссия и "Роснефть" приняли решение о возобновлении поставок топлива Минску на новых условиях.
Общество
По числу зараженных коронавирусом США вышли на третье место в мире
Непростая ситуацич складывается в Италии, где на сегодняшний день уже более 53 тыс. случаев заражения.
Шоу-бизнес
Мадонна записала видео о коронавирусе, лежа в ванне
Американская певица Мадонна опубликовала на свой странице в Instagram видео.