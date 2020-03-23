Энергетика
РБКРоссия и Белоруссия договорились о скидке на нефть
Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли. Источник РБК, близкий к одной из нефтяных компаний, подтвердил порядок скидки.
Читать в источнике
Оценить296
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
Комментарии
Армия и оружие
Генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня из-за коронавируса
Как сообщает РИА Новости, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить огонь во всех мировых конфликтах на фоне глобальной угрозы коронавируса.
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Общество
Алексею Воробьеву в США отказались делать тест на коронавирус
Политика
Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина.
Единоборства
Глава UFC нашел место для проведения боя Хабиба и Фергюсона
Глава UFC Дана Уайт нашел место, где будет проведен поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, передает Sport24.
Политика
Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России
Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинфомировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Футбол
Организация FARE прокомментировала коллаж Артема Дзюбы в Instagram
Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE - прим.) отреагировала на коллаж форварда "Зенита" Артема Дзюбы, который игрок выложил в Instagram.
Происшествия
Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина
С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
Политика
Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии
Изучив маршрут наших Ил-76 на сервисе FlightRadar, российские пользователи интернета обратили внимание на странный крюк, который сделали самолеты.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Игры
Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2 был опубликован студией GSC Game World в годовщину выхода первой части игры "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля", пишет "Лента.ру".
Футбол
Рио Фердинанд: Сезон АПЛ нужно аннулировать
Бывший защитник МЮ и сборной Англии Рио Фердинанд высказал точку зрения, что приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон АПЛ нужно аннулировать даже несмотря на то, что лидирующему Ливерпулю осталось буквально всего два шага до чемпионства.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Здоровье
Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19
Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Здоровье
В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом
В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы.
Здоровье
Врач рассказал об «особом» механизме заражения коронавирусом
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, рассказал в беседе с RT о механизме заражения COVID-19.
Армия и оружие
Американский журналист нашел единственный недостаток у Ту-160
Обозреватель издания Калеб Ларсон в своей статье отмечает, что Ту-160 "Белый лебедь" или по классификации НАТО "Блэкджек" способен нести до 40 тонн полезного груза - как обычных бомб, так и ядерных.
Игры
Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx
Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Армия и оружие
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Общество
Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Экономика
Крупнейшие банки начали менять режим работы отделений из-за коронавируса
Крупнейшие банки начали менять режим работы своих отделений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
Общество
В России подскочили продажи презервативов
Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Экономика
Обрушив цены на нефть, Саудовская Аравия ударила по Трампу – Делягин
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что в обвале мировых цен на нефть виноваты арабские нефтедобывающие страны и прежде всего — Саудовская Аравия.
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии
Музыка
Евровидение-2020 могут провести онлайн
"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Общество
В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд
Ранее стало известно, что в настоящее время главный врач областной клинической больницы находится в плановом отпуске, который решил провести в Таиланде, несмотря на запрет выездов за рубеж.
Авто
В России подорожали некоторые модели Kia
Компания KIA («Киа Моторс») повысила цены на более чем половину своих моделей в России.