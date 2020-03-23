Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли. Источник РБК, близкий к одной из нефтяных компаний, подтвердил порядок скидки.

Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть

Здоровье Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших Существующие на сегодня исследования показывают, что в крови у переболевших вырабатываются иммуноглобулины M и G, которые защищают организм от повторного заражения, цитирует ТАСС интервью Поповой программе «Познер».

Путешествия Российские туристы вернутся в РФ до 31 марта В Ростуризме сообщили, что все пребывающие за рубежом организованные российские туристы вернутся в Россию до 31 марта, передает "Интерфакс".

Здоровье В Саратовскую область поступят медицинские маски из Китая Мазина, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что с начала 2020 года в Саратовской области было зафиксировано 459 случаев внебольничных пневмоний.

Политика Глава Крыма назвал способ победить коронавирус в России Глава Крыма Сергей Аксенов назвал самоизоляцию граждан в течение одного месяца эффективным способом победить коронавирус в России.

Авто В апреле вырастут цены на автомобили Управляющие дилерских центров советуют не откладывать покупку автомобиля, поскольку цены вырастут из-за падения курса рубля, сообщает KONKURENT.RU.

Общество В Волгограде выявили первый случай коронавируса Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен в Волгоградской области, больная прибыла из ОАЭ, сообщил журналистам председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев.

Общество Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.

Общество Основатель блинных «Теремок» возмутился господдержкой «Макдональдса» Критическое отношение к включению американской сети «Макдональдс» в список системообразующих предприятий России высказал владелец российской сети блинных «Теремок» Михаил Гончаров 24 марта в социальной сети Facebook.

Происшествия В России пресекли деятельность группы хакеров В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.

Политика Жители Италии заменили флаги ЕС на российский триколор Итальянец снял флаг Евросоюза и поместил вместо него российский триколор, тем самым выразив благодарность за поддержку в борьбе с опасным заболеванием.

Финансы Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.