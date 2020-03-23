Энергетика

РБКРБКРоссия и Белоруссия договорились о скидке на нефть

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли. Источник РБК, близкий к одной из нефтяных компаний, подтвердил порядок скидки.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Белоруссия получила скидку на российскую нефть

Коммерсантъвчера в 14:17

Стало известно о планах Москвы увеличить скидку на нефть для Белоруссии

Lenta.ruвчера в 08:22

«Транснефть» сообщила о разработке графика поставок нефти Минску

Известиявчера в 10:16

«Роснефть» поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну

РИА Новостивчера в 10:10

Белоруссия согласилась покупать нефть на условиях «Роснефти»

Вести.Ruвчера в 10:20

Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть

РБКвчера в 15:15

В «Транснефти» сообщили, что график поставок нефти в Белоруссию еще не согласован

ТАССвчера в 10:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 05:49, Ашберн

Комментарии

Авто

Toyota планирует создать грузовик на топливных элементах

Тарантас Ньюс вчера в 06:56
Футбол

Кокорин признан лучшим игроком марта в РПЛ

ProstoProSport 05:26
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Происшествия

Жительница Магадана встала на защиту насиловавшего ее дочь мужчины

Известия вчера в 23:13
Общество

МО получит 8,8 млрд рублей на строительство инфекционных центров

Правительство России выделило Минобороны более 8 млрд рублей на строительство инфекционных центров для лечения военнослужащих.
RT на русском 04:57
Общество

ЦБ призвал ограничить выдачу и прием купюр в связи с коронавирусом

Банк России призвал банки ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции с целью профилактики коронавируса.
Газета.Ru 05:13
Здоровье

Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Существующие на сегодня исследования показывают, что в крови у переболевших вырабатываются иммуноглобулины M и G, которые защищают организм от повторного заражения, цитирует ТАСС интервью Поповой программе «Познер».
Известия вчера в 10:42
Армия и оружие

В Италию прибыл последний самолет с российской помощью

Военные самолеты из Москвы в Рим летали все последние сутки.
РЕН ТВ 02:47
Путешествия

Российские туристы вернутся в РФ до 31 марта

В Ростуризме сообщили, что все пребывающие за рубежом организованные российские туристы вернутся в Россию до 31 марта, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 03:34
Шоу-бизнес

Наталья Селезнева впала в депрессию после трех перенесенных операций

Народная артистка РФ Наталья Селезнева рассказала о серьезной депрессии, настигнувшей ее после трех перенесенных операций на ногу.
Слово и Дело 04:34
Здоровье

В Саратовскую область поступят медицинские маски из Китая

Мазина, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что с начала 2020 года в Саратовской области было зафиксировано 459 случаев внебольничных пневмоний.
RuNews24.ru вчера в 06:48
Происшествия

В Москве женщина нарушила карантин ради похода на маникюр

По данным телеканала, женщина, придя в салон, рассказала, что недавно вернулась из Италии и находится на карантине.
РИА Новости 05:08
Политика

Глава Крыма назвал способ победить коронавирус в России

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал самоизоляцию граждан в течение одного месяца эффективным способом победить коронавирус в России.
Lenta.ru 05:04
Политика

На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания

На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания.
BFM.ru вчера в 00:23
Шоу-бизнес

От коронавируса умерла итальянская актриса Лючия Бозе

На 90-м году жизни скончалась итальянская актриса Лючия Бозе. Она умерла от последствий Covid-19, передает газета El Pais.
Mockva.ru вчера в 13:23
Авто

В апреле вырастут цены на автомобили

Управляющие дилерских центров советуют не откладывать покупку автомобиля, поскольку цены вырастут из-за падения курса рубля, сообщает KONKURENT.RU.
Konkurent.ru 02:03
Общество

В Волгограде выявили первый случай коронавируса

Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен в Волгоградской области, больная прибыла из ОАЭ, сообщил журналистам председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев.
РИА Новости 05:16
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Политика

Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну

Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Известия вчера в 05:08
Общество

Основатель блинных «Теремок» возмутился господдержкой «Макдональдса»

Критическое отношение к включению американской сети «Макдональдс» в список системообразующих предприятий России высказал владелец российской сети блинных «Теремок» Михаил Гончаров 24 марта в социальной сети Facebook.
Красная весна 05:30
Шоу-бизнес

Ани Лорак удивила поклонников отличной растяжкой

Известная певица опубликовала фотографии у шведской стенки и удивила поклонников отличной растяжкой.
Дни24 вчера в 10:11
Общество

Экс-президент Финляндии заразился коронавирусом

У бывшего президента Финляндии Мартти Ахтисаари обнаружили коронавирус.
Компания 04:47
Энергетика

В Bloomberg считают, что Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Страны Персидского залива, в числе которых и Саудовская Аравия, ждет "жестокий" кризис, считает аналитик Дэвид Фиклинг.
Газета.Ru 05:27
Экономика

Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин из-за вируса

Независимый топливный союз вынужден просить правительство приостановить действие нынешнего демпфера, это премия, обеспечивающая сдерживание цен на бензин, диз.топливо и другие продукты, до следующего года.
Car.ru вчера в 10:07
Происшествия

В России пресекли деятельность группы хакеров

В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.
RT на русском 03:08
Политика

Жители Италии заменили флаги ЕС на российский триколор

Итальянец снял флаг Евросоюза и поместил вместо него российский триколор, тем самым выразив благодарность за поддержку в борьбе с опасным заболеванием.
Live24 04:30
Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.
REGNUM 01:19
Происшествия

Дело историка Соколова поступило в суд

RT на русском 05:43
Общество

В Чечне закрыли все рестораны и кафе

В Чечне закрыли все рестораны и кафе В Чеченской республике закрыли все рестораны и кафе.
Медиазона вчера в 13:38
Футбол

Гендиректор «Уфы» предрек финансовые трудности клубам РПЛ

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что из-за приостановки чемпионата России клубы РПЛ могут потерять спонсорские отчисления.
Реальное время 04:17
Как работают Яндекс.Новости?
Поставки российской нефти на НПЗ БелоруссииБольше новостей по теме
Главное