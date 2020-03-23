Энергетика

РБКРБКРоссия и Белоруссия договорились о скидке на нефть

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли. Источник РБК, близкий к одной из нефтяных компаний, подтвердил порядок скидки.
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Белоруссия получила скидку на российскую нефть

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Стало известно о планах Москвы увеличить скидку на нефть для Белоруссии

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Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть

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Комментарии

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