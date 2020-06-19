Политика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия и Белоруссия заключили соглашение о взаимном признании виз

Министры иностранных России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали соглашение о взаимном признании виз, выдаваемых для иностранцев для въезда в эти страны. Документ был подписан в рамках запланированного визита господина Лаврова в Минск.
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Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз

12 декабря 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства "О подписании Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства".
ТАСС10:27

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Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз

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ТАСС11:38

Россия и Белоруссия заключили соглашение о взаимном признании виз

Коммерсантъ11:31
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Беларусью и Россией подписано соглашение о взаимном признании виз

КП - Беларусь11:55
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США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями

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