12 декабря 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства "О подписании Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства".

с чего всё началось

Министры иностранных России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали соглашение о взаимном признании виз, выдаваемых для иностранцев для въезда в эти страны. Документ был подписан в рамках запланированного визита господина Лаврова в Минск.

Россия и Белоруссия заключили соглашение о взаимном признании виз

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