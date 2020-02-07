Экономика
РИА НовостиРоссия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа
Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Об этом Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились по итогам встречи в Сочи.
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с чего всё началось
Замглавы администрации президента пообещал, что российские власти будут содействовать достижению соответствующих соглашений, которые обеспечили бы Белоруссию необходимыми объемами нефти. Козак подчеркнул, что поставки впредь будут осуществляться на прежней коммерческой основе.ТАСС14:04
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:20, Ашберн
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