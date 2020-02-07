По итогам переговоров президентов двух стран в прошлом году было заявлено, что финальные договоренности в части интеграции блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов.

с чего всё началось

Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Об этом Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились по итогам встречи в Сочи.

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

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