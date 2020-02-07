Экономика
РИА НовостиРоссия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа
Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Об этом Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились по итогам встречи в Сочи.
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с чего всё началось
По итогам переговоров президентов двух стран в прошлом году было заявлено, что финальные договоренности в части интеграции блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов.ТАССвчера в 14:04
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Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Футбол
Жано Ананидзе: «При Кононове понял, что это уже не тот „Спартак“»
Жано отметил, что ещё при Кононове понял, что его карьера в "Спартаке" подошла к концу.
Общество
В Японии на круизном лайнере обнаружены новые заболевшие
Армия и оружие
Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США
Западные страны подвергаются опасности в космосе, так как неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты, заявил 7 февраля в интервью Washington Examiner командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.
Общество
Суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минца
Высокий суд Лондона отказал Игорю Минцу разблокировать его активы на 572 миллиона долларов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы банка «Траст».
Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
На несколько меньшую зарплату ищется советник генерального директора по работе с банками в Москве - от 500 тысяч рублей до вычета налогов.
Культура
Американский актер Кирк Дуглас скончался
Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
Политика
Американцы восхищены эвакуацией граждан РФ из Уханя
В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что американцы восхищены эвакуацией граждан РФ из Уханя. Об этом сообщает The Washington Post.
Происшествия
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
Наука
Найден промежуточный хозяин китайского коронавируса
Китайские ученые нашли вероятного промежуточного хозяина коронавируса 2019-nCoV, им является млекопитающее панголин.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Хоккей
«Рейнджерс» проиграли «Баффало», несмотря на ассист Панарина
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Общество
Волочкова ответила на слова о «некрасивых» мужчинах в России
Балерина Анастасия Волочкова согласилась с мнением телеведущего Дмитрия Нагиева, который парировал заявление кутюрье Жан-Поля Готье, назвавшего русских мужчин некрасивыми.
Происшествия
Обвиняемым в госизмене россиянином оказался пенсионер из Владивостока
Как сообщает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда Москвы, где в закрытом режиме рассматривается ходатайство, Королев — 69-летний холостой уроженец Приморского края, имеющий высшее образование и зарегистрированный во Владивостоке.
Общество
В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
В Липецке некоторых первоклассников из школы №21, родители которых не смогли сдавать деньги на нужды класса, подвергали дискриминации, в частности, не позволяли пить воду из кулера, купленного на общие средства.
Здоровье
Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
Кино
Зрители оценили игру Данилы Козловского в «Викингах»
Политика
Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ
«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.
Общество
СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»
Здоровье
В Екатеринбурге сделали карантинную зону для китайцев
Главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич отметила, что китайцы будут находиться в карантинной зоне под постоянным наблюдением медиков.
Политика
Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов
Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Общество
В американском казино около 200 человек заразились норовирусом
После посещения казино в США около 200 человек заразились норовирусом. Об этом сообщает местный телеканал WVUE.
Интернет
Google Chrome будет блокировать загрузку файлов по HTTP
Начиная с июня, система будет принудительно блокировать загрузку файлов с расширением .exe, а также начнёт сообщать о «сомнительности» ZIP-архивов и ISO-образов.
Армия и оружие
Пентагон объяснил установку ядерных ракет на подлодках
4 февраля американское военное ведомство сообщило, что ВМС США развернули на подлодках ядерные ракеты малой мощности для «сдерживания» противников, в том числе России.
Общество
Аномально высокая погода зафиксирована в Антарктиде
Глава метеорологического центра аргентинской базы Марамбио, капитан Маурисио Николас Лауриси заявил, что в четверг, 6 января, на научно-исследовательской станции Эсперанса были зафиксированы + 18, 3 ° C. Отмечается, что это исторически рекордный с 1967 года показатель.
Наука
Ученые выяснили, как комары находят своих жертв
Хоккей
Василевский сел на шпагат и совершил невероятный сейв в матче НХЛ
Общество
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто (получат по 50000 руб.) Россия 9 мая 2020 г. отпразднует 75-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны.