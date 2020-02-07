Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Об этом Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились по итогам встречи в Сочи.
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с чего всё началось

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

По итогам переговоров президентов двух стран в прошлом году было заявлено, что финальные договоренности в части интеграции блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов.
ТАССвчера в 14:04

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Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русскомвчера в 15:53

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

РИА Новостивчера в 18:31

Россия и Белоруссия договорились о поставках газа по цене 2019 года

РБКвчера в 14:40

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

ТАССвчера в 14:04

Лукашенко и Путин смогли договориться по газу

REGNUMвчера в 23:51

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Коммерсантъвчера в 13:51

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок

Интерфаксвчера в 14:03
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Козак о сочинских переговорах Путина и Лукашенко: «Газ – на условиях 2019 года, а скидки на нефть Россия не может предоставить»

КП - Беларусьвчера в 14:36
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Коммерсантъ вчера в 10:48
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Происшествия

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Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
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Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным

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Обвиняемым в госизмене россиянином оказался пенсионер из Владивостока

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Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ

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СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»

Газета.Ru вчера в 10:44
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В Екатеринбурге сделали карантинную зону для китайцев

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Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
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3DNews вчера в 05:34
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Пентагон объяснил установку ядерных ракет на подлодках

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Наука

Ученые выяснили, как комары находят своих жертв

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Василевский сел на шпагат и совершил невероятный сейв в матче НХЛ

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Общество

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто (получат по 50000 руб.) Россия 9 мая 2020 г. отпразднует 75-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны.
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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