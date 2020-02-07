Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Об этом Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились по итогам встречи в Сочи.
Читать в источнике
Комментировать501
Дмитрий Козак
Мы будем оказывать содействие заключению соглашения между российскими производителями и белорусскими потребителями, но мы не можем резко поменять условия регулирования нефтяной отрасли в нашей стране. Вы знаете, что цены на нефть формируются рынком, а не административными мерами.
— Дмитрий Козак, российский политикКоммерсантъ 13:51
с чего всё началось

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

Замглавы администрации президента пообещал, что российские власти будут содействовать достижению соответствующих соглашений, которые обеспечили бы Белоруссию необходимыми объемами нефти. Козак подчеркнул, что поставки впредь будут осуществляться на прежней коммерческой основе.
ТАСС14:04

Подробнее о событии

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

РИА Новости18:31

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Коммерсантъ13:51

Козак отказался ставить нефтяников «в непонятное положение» из-за Минска

РБК13:56

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русском15:53

Тариф прошлогодний: как Путин и Лукашенко оставили прежние цены на газ

Известия14:52

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

ТАСС14:04

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок

Интерфакс14:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:50, Ашберн

Козак о сочинских переговорах Путина и Лукашенко: «Газ – на условиях 2019 года, а скидки на нефть Россия не может предоставить»

КП - Беларусь14:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:50, Ашберн
Общество

Глава украинского министерства купила квартиру почти за миллион гривен

Глава Министерства образования и науки Анна Новосад приобрела квартиру в столице Украины, Киеве, за 944 тысячи гривен 3 февраля.
Красная весна 10:58
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Политика

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru 21:21
Армия и оружие

Украина создаст две базы в Донбассе по стандартам НАТО

Власти Украины планируют построить в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО, которые будут размешаться в Мариуполе (Донецкая область) и Северодонецке (Луганская область).
ТАСС 08:22
Политика

Актер Игорь Ливанов подтвердил, что ему запрещён въезд на Украину

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украино-молдавской границе украинские пограничники остановили группу из шести российских актёров, участников комедии «Идеальный свидетель», в числе которых российские актеры Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.
REGNUM 06:54
Политика

Посол России пообещал Латвии и Эстонии ответить на травлю журналистов

Москва ответит на травлю журналистов и бизнеса в Латвии и Эстонии в рамках международного права, заявил посол России в Риге Евгений Лукьянов в ходе ежегодной отчетной пресс-конференции, посвященной Дню дипломатического работника, сообщило 7 февраля радио «Sputnik Латвия».
Известия 21:30
Культура

Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке

ИнфоСМИ 12:53
Общество

Польша отказалась от закупок российского угля

Сасин подчеркнул, что одновременно с российскими поставками прекратится ввоз угля из США, Мозамбика, Колумбии и других стран Южной Америки.
Городовой вчера в 11:41
Происшествия

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
Коммерсантъ 15:13
Происшествия

В Кузбассе автобус с детской спортивной командой попал в ДТП

РБК 10:21
Происшествия

Еще у троих пассажиров круизного судна в Японии обнаружен коронавирус

ТАСС 20:03
Шоу-бизнес

Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
УтроNews 11:28
Политика

Посол в Лондоне рассказал о перспективах отношений с Великобританией

Россия не откажется от своего политического курса в обмен на налаживание отношений с Лондоном, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
РИА Новости 10:09
Футбол

Семин рассказал, когда может завершить карьеру

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, где он находит мотивацию для дальнейшей работы в 72 года.
Матч ТВ 15:37
Здоровье

Коронавирус пока не добрался до Сахалинской области

В Сахалинской области все мероприятия, обозначенные Правительством и Федеральной службой по надзору с сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, выполняются.
Сахалин.Инфо 02:40
Киберспорт

Valve начала тестирование новой системы репортов в CS:GO

Valve рассказала, как планирует обновить систему репортов в CS:GO, чтобы снизить уровень «токсичности» в матчах.
CyberSport.ru 03:56
Общество

В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино

По меньшей мере 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана), сообщил местный телеканал WVUE.
РИА Новости 21:04
Шоу-бизнес

Студентка Оксфорда и модель: как живет внучка Кобзона

Мишель родилась в браке Натальи, дочери Кобзона, и юриста Юрия Рапопорта, который является гражданином Австралии.
ТВ Центр 02:07
Политика

Сотрудник Совета нацбезопасности США Виндман уволен из Белого дома

Показания Виндмана Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме.
ТАСС 16:52
Авто

Названы номинанты на звание «Всемирный автомобиль года»

Организаторы конкурса World Car of the Year-2020 объявили лонг-лист претендентов на звание «Лучший автомобиль года» и на победу в четырех номинациях.
Letnews.ru 05 февраля в 11:03
Финансы

Центробанк России понизил ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru 05:48
Гаджеты

Samsung анонсировала смартфон Galaxy M31 с камерой на 64 Мп

Astera 05 февраля в 15:39
Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ 10:48
Политика

Путин назначал врио губернатора Пермского края

Пермский край возглавил Дмитрий Махонин. Он будет временно исполнять обязанности губернатора.
Телеканал 360° вчера в 11:40
Общество

Учительница из Приморья матом объяснила детям правила русского языка

В Уссурийске учительница школы №14 объяснила детям правила русского языка на примере нецензурной фразы.
Известия 16:11
Здоровье

От злоупотребления виагрой побочным эффектом может стать дальтонизм

Медики из больницы Дунягоз Адана пришли к выводу, что прием Виагры может привести к дальтонизму.
Live24 11:46
Политика

Зеленский попросил Италию закрыть представительства ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Италии Джузеппе Конте закрыть представительства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщила пресс-служба украинского лидера.
Известия 15:18
Культура

Новое шоу с Собчак заподозрили в плагиате

Газета.Ru 09:07
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 12:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное