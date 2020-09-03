Россия и Белоруссия договорились по оплате нефти и газа
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Россия и Белоруссия договорились по вопросу оплаты энергоносителей на переговорах в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление российского премьер-министра Михаила Мишустина.В источнике
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