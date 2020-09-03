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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия и Белоруссия договорились по оплате нефти и газа

Россия и Белоруссия договорились по вопросу оплаты энергоносителей на переговорах в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление российского премьер-министра Михаила Мишустина.В источнике
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Газета.Ru

Россия и Белоруссия договорились по оплате энергоносителей

Газета.Ru07:57
Эхо Москвы

Россия и Белоруссия договорились об оплате энергоносителей

Эхо Москвы08:30
Российская газета

Мишустин: РФ и Беларусь договорились об оплате за энергоносители

Российская газета08:21
Lenta.ru

Россия и Белоруссия договорились по оплате нефти и газа

Lenta.ru08:17
Взгляд.ру

Москва и Минск достигли договоренностей по вопросам оплаты энергоносителей

Взгляд.ру08:12
Телеканал 360°

Россия договорилась с Белоруссией об оплате энергоносителей — Мишустин

Телеканал 360°08:48
ТАСС

Мишустин: Россия и Белоруссия достигли договоренностей по вопросам оплаты энергоносителей

ТАСС07:30
КП - Беларусь

Беларусь и Россия договорились по оплате энергоносителей

КП - Беларусь07:54

Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменен

Матч между минским "Динамо" и финским "Йокеритом", запланированный на третье сентября в столице Белоруссии, не состоится, причины этого решения будут объявлены позднее, сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости06:58

Беглов привился от гриппа и пообещал вакцинировать 3 млн петербуржцев

Санкт-Петербург, 3 сентября 2020, 12:41 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лично прошел вакцинацию от сезонного гриппа и сообщил о планах привить не менее 3 млн горожан в этом сезоне — более 60% населения.
REGNUM05:41
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НИИ Склифосовского не обнаружил следов «Новичка» и других ядов у Навального

3 сентября власти Германии опубликовали заявление о том, что специальная лаборатория бундесвера якобы обнаружила в образцах находящегося в коме в немецкой клинике «Шарите» Навального «однозначные доказательства» химического вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок».
Известия07:54
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В Бундестаге не верят в причастность Кремля к отравлению Навального

Заместитель спикера Бундестага (парламента Германии) Вольфганг Кубикки заявил, что не верит в причастность властей России, президента Владимира Путина к происшествию с Алексеем Навальным.
Национальная служба новостей05:21
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
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Intel представила процессоры 11-го поколения для тонких ноутбуков

Intel официально анонсировала свои первые процессоры Tiger Lake 11-го поколения для ноутбуков, которые будут оснащены новой интегрированной графикой Xe, поддержкой Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 и большим скачком в производительности и времени автономной работы по сравнению с предыдущими чипами Ice Lake.
Astera00:54
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