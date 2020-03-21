с чего всё началось

Москва и Минск достигли принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере. Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас провели телефонный разговор, сообщается на сайте правительства.

Россия и Белоруссия договорились по поставкам нефти

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