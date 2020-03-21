Политика

BFM.ruBFM.ruРоссия и Белоруссия договорились по поставкам нефти

Москва и Минск достигли принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере. Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас провели телефонный разговор, сообщается на сайте правительства.
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с чего всё началось
Премьер-министры России и Беларуси обсудили по телефону актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили
 в пресс-службе российского правительства.
Российская газетавчера в 12:13

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Россия и Белоруссия достигли «принципиальных договоренностей» по нефти

РБКвчера в 14:50

Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти

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Мишустин и премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в энергетике

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ТАССвчера в 12:16

Румас положительно оценил транзит через Россию граждан Белоруссии

РИА Новостивчера в 12:06
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 01:44, Ашберн
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Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru 20 марта в 11:17
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Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии

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Lenta.ru 20 марта в 05:17
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Минздрав поручил руководителям медицинских организаций (как государственных, так и частных) зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ).
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Общество

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Мойка78 вчера в 11:04
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал условие для роста цен на нефть до 60 долларов.
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Общество

ABC сообщил о резком росте спроса на оружие в США на фоне коронавируса

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Общество

WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 07:28
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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
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Политика

В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом

Немецкий журналист Андре Баллин оценил меры России по борьбе с распространением коронавируса в своей статье для австрийского издания Der Standard.
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Энергетика

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета вчера в 19:41
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Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
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Два автобуса столкнулись в Тамбовской области

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Армия и оружие

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Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
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Армия и оружие

Вооруженные силы Украины будут патрулировать города из-за коронавируса

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Армия и оружие

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Россия направит в Италию самолеты в качестве помощи в борьбе с коронавирусом.
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