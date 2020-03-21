Политика
BFM.ruРоссия и Белоруссия договорились по поставкам нефти
Москва и Минск достигли принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере. Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас провели телефонный разговор, сообщается на сайте правительства.
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с чего всё началось
Премьер-министры России и Беларуси обсудили по телефону актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе российского правительства.Российская газетавчера в 12:13
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Мишустин и Румас отметили принципиальные договоренности по поставкам нефти в Белоруссию
Интерфаксвчера в 12:15
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ABC сообщил о резком росте спроса на оружие в США на фоне коронавируса
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WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией
Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.
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Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
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Экономика
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Политика
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Немецкий журналист Андре Баллин оценил меры России по борьбе с распространением коронавируса в своей статье для австрийского издания Der Standard.
Энергетика
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Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
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Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Армия и оружие
Вооруженные силы Украины будут патрулировать города из-за коронавируса
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Вчера, 21 марта, утром на Сокурском тракте, в 200 метрах от дороги рабочие занимались прокладкой трубопровода и случайно обнаружили труп.
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«Теле-Клуб» проведет онлайн-концерт в поддержку концертной индустрии
Общество
«Аэрофлот» прекращает рейсы в ряд стран
На сайте «Аэрофлота» сказано, что на фоне пандемии коронавируса приостанавливаются полеты в Индию, Швецию, Финляндию, Болгарию, Хорватию.
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Авто
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Россия направит самолеты для помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Россия направит в Италию самолеты в качестве помощи в борьбе с коронавирусом.