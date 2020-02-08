РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции.

с чего всё началось

По результатам переговоров в Сочи, которые прошли накануне и продлились 8 часов, президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились только о цене за газ. Весь 2020-й год Белоруссия будет платить по ценам 2019-го года. Это продлится только год, позже соглашение будет пересмотрено.

Россия и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа

Наука Овощи помогут в лечении жировой болезни печени Специалисты из Техаса провели исследование и выяснили, что естественное соединение (индол), содержащееся в овощах, помогает при лечении жировой болезни печени.

Энергетика Белоруссия намерена покупать нефть у РФ по мировым ценам Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пришли в ходе переговоров в Сочи к соглашению сохранить условия поставок нефти и газа.

Технологии Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер Компания Microsoft выпустила финальное обновление операционной системы Windows 7 на компьютеры в январе 2020 года и после этого прекратила ее поддержку.

Единоборства Джонс победил Рейеса решением судей, отстояв свой титул чемпиона UFC Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс одержал верх над своим соотечественником Домиником Рейесом в бою за титул чемпиона промоушна Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе на турнире UFC 247 в Хьюстоне.

Авто Эксперты оценили обновленную Lada 4x4 С нового года внедорожник предлагают россиянам минимум за 553 900 рублей, но разницу в 10 тысяч теперь компенсируют предустановленный комплекс «ЭРА-ГЛОНАСС», ABS, гидроусилитель руля, электрические стеклоподъемники, аудиоподготовка и 15-дюймовые колеса, обутые в качественные и долговечные шины Pirelli.

Армия и оружие Названы причины расстрела военных США в Афганистане Позднее официальный представитель американских сил в Афганистане полковник Сонни Леггетт сообщил, что жертвами атаки стали двое военных США, еще шесть американских военнослужащих получили ранения.

Футбол Дзюба предложил фанатам «засунуть принадлежности в одно место» Капитан российской сборной по футболу Артем Дзюба прокомментировал оскорбления в его адрес со стороны фанатов команды в ходе игры отборочного цикла Евро-2020 с Сан-Марино.

Экономика Счетная палата указала на недостаточное финансирование науки в России Деятельность в секторе российской науки остается малопривлекательной для ученых – из-за недостаточного развития соответствующей инфраструктуры и низкого уровня оплаты труда, отмечается в отчете Счетной палаты.

Экономика Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes.

Политика Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса В среду в Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств.

Политика В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами — членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.