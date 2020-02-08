Экономика
Piter.tvРоссия и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа
По результатам переговоров в Сочи, которые прошли накануне и продлились 8 часов, президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились только о цене за газ. Весь 2020-й год Белоруссия будет платить по ценам 2019-го года. Это продлится только год, позже соглашение будет пересмотрено.
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с чего всё началось
РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции.ТАСС07 февраля в 14:04
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