Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceРоссия и Белоруссия не договорились по вопросу нефти

Говоря о газовом вопросе, Козак сообщил, что стороны договорились о поставках газа из России в Белоруссию в 2020 году на условиях 2019 года.
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с чего всё началось

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам российско-белорусских переговоров.
ТАСС07 февраля в 14:04

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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК10:00

Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа

РИА Новостивчера в 08:35

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русском07 февраля в 15:53

Что случилось этой ночью: суббота, 8 февраля

Интерфаксвчера в 00:30

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

ТАСС07 февраля в 14:04

«Кашка на воде» – выживет ли экономика Белоруссии без дотаций России?

REGNUMвчера в 10:35

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Коммерсантъ07 февраля в 13:51
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:53, Ашберн

Козак о сочинских переговорах Путина и Лукашенко: «Газ – на условиях 2019 года, а скидки на нефть Россия не может предоставить»

КП - Беларусь07 февраля в 14:36
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
Общество

Появились сообщения о скачке радиации в Москве

Lenta.ru 14:48
Происшествия

NBC: в Нью-Йорке мужчина открыл огонь в полицейском участке

Неизвестный мужчина в воскресенье открыл огонь на территории полицейского участка в Бронксе, один полицейский был ранен.
ТАСС 09:26
Общество

HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ вчера в 00:29
Политика

Семьи погибших на Евромайдане обратились к Зеленскому

Родственники украинцев, погибших во время протестов на Майдане в Киеве в 2014 году обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru 13:27
Политика

Киселёв: опыт русской смуты никто не отменял

Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя.
Вести.Ru 12:53
Футбол

Фанаты «Малаги» устроили похороны клуба, пройдя по улице с гробом

Фанаты «Малаги» перед домашним матчем 27-го тура испанской Сегунды с «Нумансией» устроили похороны клуба.
Чемпионат 15:11
Общество

Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт

Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Discover24 02:24
Происшествия

Названа вероятная причина крушения вертолета депутата Хайруллина

Газета.Ru 15:34
Происшествия

Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане

В результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД.
Газета.Ru вчера в 01:31
Экономика

Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров

На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes.
РБК 04:17
Футбол

Мостовой признал, что дебют Смолова за «Сельту» вышел не лучшим

Metaratings 15:00
Происшествия

В Подмосковье произошла массовая драка около кафе

Несколько человек подрались около кафе в Сергиевом Посаде, два человека находятся в тяжелом состоянии.
ТАСС 13:01
Кино

В Белоруссии сняли короткометражку о детстве Джона Уика

Moi-portal.ru 11:00
Общество

Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму

Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.
РИА Новости 12:50
Происшествия

Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

Напомним, сегодня самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Москвы в Усинск совершил аварийную посадку в аэропорту пункта назначения.
Российская газета 11:42
Происшествия

В Нижегородской области мальчик на тюбинге попал под машину

Российская газета 10:39
Политика

Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу

Россия и Турция завершили переговоры в Анкаре по поводу ситуации в сирийском Идлибе.
Газета.Ru 08:25
Общество

Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.
REGNUM 13:40
Происшествия

Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

Интерфакс 01:09
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева: «Муж захотел переспать со старушкой, а я с молодым»

Сегодня у Леры было свободное время, и она решила ответить на вопросы аудитории, один из которых звучал так: «Как вы познакомились с мужем».
StarHit.ru вчера в 15:00
Кино

Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска

16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Газета.Ru 07:59
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

"Правовой режим, установленный Договором о Шпицбергене 1920 года, полностью распространяется на континентальный шельф архипелага", - подчеркнули в посольстве, указав, что власти Норвегии выносят территории, попадающие под действие договора, на раунды по распределению указанных лицензий.
Российская газета 02:16
Происшествия

Угрожавшего убить Трампа мужчину задержали возле Белого дома

Полиция Вашингтона задержала вооруженного ножом гражданина, который угрожал убить президента США Дональда Трампа, сообщает 9 февраля портал Evening Standard.
Известия 15:30
Экономика

Минск попросил Москву отложить начало выплат по кредиту на БелАЭС

Белоруссия попросила Россию отложить время начала выплат по кредиту на строительство БелАЭС и «несколько снизить процентную ставку», заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
RT на русском 08:07
Шоу-бизнес

Александр Друзь заявил о невозможности прожить на свою пенсию

64-летний знаток Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии.
Московский Комсомолец 05:05
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
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Космос

Обнаружена необычная массивная галактика в ранней Вселенной

Научная Россия 07 февраля в 04:30
Здоровье

Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
Газета.Ru вчера в 10:58
Общество

У украинца на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

У украинца, являющегося членом экипажа лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, обнаружили коронавирус, сообщило в воскресенье агентство Associated Press.
Интерфакс 11:42
Политика

Иран не смог вывести на орбиту спутник «Зафар»

РБК 13:40
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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