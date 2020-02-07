Экономика
Rambler News ServiceРоссия и Белоруссия не договорились по вопросу нефти
Говоря о газовом вопросе, Козак сообщил, что стороны договорились о поставках газа из России в Белоруссию в 2020 году на условиях 2019 года.
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с чего всё началось
РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам российско-белорусских переговоров.ТАСС07 февраля в 14:04
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
Общество
Появились сообщения о скачке радиации в Москве
Происшествия
NBC: в Нью-Йорке мужчина открыл огонь в полицейском участке
Неизвестный мужчина в воскресенье открыл огонь на территории полицейского участка в Бронксе, один полицейский был ранен.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Политика
Семьи погибших на Евромайдане обратились к Зеленскому
Родственники украинцев, погибших во время протестов на Майдане в Киеве в 2014 году обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Политика
Киселёв: опыт русской смуты никто не отменял
Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя.
Футбол
Фанаты «Малаги» устроили похороны клуба, пройдя по улице с гробом
Фанаты «Малаги» перед домашним матчем 27-го тура испанской Сегунды с «Нумансией» устроили похороны клуба.
Общество
Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт
Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Происшествия
Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане
В результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД.
Экономика
Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров
На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes.
Происшествия
В Подмосковье произошла массовая драка около кафе
Несколько человек подрались около кафе в Сергиевом Посаде, два человека находятся в тяжелом состоянии.
Кино
В Белоруссии сняли короткометражку о детстве Джона Уика
Общество
Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму
Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.
Происшествия
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
Напомним, сегодня самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Москвы в Усинск совершил аварийную посадку в аэропорту пункта назначения.
Происшествия
В Нижегородской области мальчик на тюбинге попал под машину
Политика
Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу
Россия и Турция завершили переговоры в Анкаре по поводу ситуации в сирийском Идлибе.
Общество
Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса
Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева: «Муж захотел переспать со старушкой, а я с молодым»
Сегодня у Леры было свободное время, и она решила ответить на вопросы аудитории, один из которых звучал так: «Как вы познакомились с мужем».
Кино
Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска
16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Политика
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
"Правовой режим, установленный Договором о Шпицбергене 1920 года, полностью распространяется на континентальный шельф архипелага", - подчеркнули в посольстве, указав, что власти Норвегии выносят территории, попадающие под действие договора, на раунды по распределению указанных лицензий.
Происшествия
Угрожавшего убить Трампа мужчину задержали возле Белого дома
Полиция Вашингтона задержала вооруженного ножом гражданина, который угрожал убить президента США Дональда Трампа, сообщает 9 февраля портал Evening Standard.
Экономика
Минск попросил Москву отложить начало выплат по кредиту на БелАЭС
Белоруссия попросила Россию отложить время начала выплат по кредиту на строительство БелАЭС и «несколько снизить процентную ставку», заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
Шоу-бизнес
Александр Друзь заявил о невозможности прожить на свою пенсию
64-летний знаток Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Космос
Обнаружена необычная массивная галактика в ранней Вселенной
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
Общество
У украинца на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
У украинца, являющегося членом экипажа лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, обнаружили коронавирус, сообщило в воскресенье агентство Associated Press.