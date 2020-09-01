В Тюменской области начинается иммунизация населения против гриппа

В предэпидемический сезон гриппа и ОРВИ 2020-2021 г. в Тюменской области запланировано привить против гриппа 914315 человек, что составит 60% от совокупного населения области, в том числе детей – 176000, взрослых – 738315 человек.В России этой осенью ожидается циркуляция четырех штаммов вируса гриппа типов А и В, три из них являются обновленными.