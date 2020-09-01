Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Вести.Ru
Вести.Ru

Россия и Белоруссия договорились возобновить транспортное сообщение

Россия и Белоруссия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения. Представители двух стран подписали соответствующий протокол. В ближайшем времени будет разработан план мероприятий, в котором пропишут все этапы возобновления транспортного сообщения.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Белоруссия и Россия договорились возобновить транспортное сообщение

РИА Новости09:39
ТАСС

Белоруссия и Россия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения

ТАСС08:35
Lenta.ru

Россия и Белоруссия договорились о возобновлении транспортного сообщения

Lenta.ru08:13
Газета.Ru

Минск и Москва договорились возобновить транспортное сообщение

Газета.Ru09:28
RT на русском

Белоруссия и Россия пока не определили сроки возобновления сообщения

RT на русском09:27
Интерфакс

Минск заявил о договоренности поэтапно возобновить транспортное сообщение с Россией

Интерфакс08:35
РБК

Минск и Москва договорились о восстановлении транспортного сообщения

РБК07:47

Суд в Минске вынес приговор двум россиянам по делу о взрывах на салюте

Суд в Минске признал двух россиян — Константина Денисова и Максимилиана Сапронова — виновными в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Белоруссии) и приговорил каждого к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает издание Tut.by.
РБК05:40
10

В Тюменской области начинается иммунизация населения против гриппа

В предэпидемический сезон гриппа и ОРВИ 2020-2021 г. в Тюменской области запланировано привить против гриппа 914315 человек, что составит 60% от совокупного населения области, в том числе детей – 176000, взрослых – 738315 человек.В России этой осенью ожидается циркуляция четырех штаммов вируса гриппа типов А и В, три из них являются обновленными.
Тобольск-Информвчера в 06:00

ЦБ отметил рост доли заемщиков, имеющих несколько кредитов

Более одного вида кредита имели 12,8 млн человек, на них приходилось 54% долга по банковским кредитам, указывает Банк России в докладе о тенденциях на рынке кредитования физлиц, подготовленном на основе данных бюро кредитных историй.
Российская газетавчера в 07:30
16

Минфин предложил снизить нагрузку на малых предпринимателей

Минфин России внес в правительство законопроект о сохранении фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей в 2021 году на уровне 2020 года — 40,9 тыс. руб. Отказ от их индексации в 2021 году "позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от последствий пандемии", заявил глава ведомства Антон Силуанов.
РБКвчера в 10:59
71

В России смоделировали два сценария развития ситуации с коронавирусом

Учёные смоделировали два сценария: оптимистичный подразумевает продолжение тренда на снижение темпов прироста, негативный — вторую волну эпидемии, при этом в качестве условной даты её начала названо 14 сентября.
RT на русскомвчера в 12:20
4