Россия и Белоруссия договорились возобновить транспортное сообщение
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Россия и Белоруссия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения. Представители двух стран подписали соответствующий протокол. В ближайшем времени будет разработан план мероприятий, в котором пропишут все этапы возобновления транспортного сообщения.В источнике
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