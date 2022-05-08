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Россия и Белоруссия договорятся о цене на газ в 2023 году к августу

Белоруссия и Россия к августу должны договориться о формировании цены на газ для Минска на 2023 год, заявил министр энергетики республики Виктор Каранкевич.
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«Формирование цены на природный газ на следующий, 2023 год… Работа здесь должна быть завершена к 1 августа 2022 года с подписанием соответствующих документов», — приводит РИА Новости слова Каранкевича в интервью телеканалу «Беларусь 1».
RT на русском
«Подготовлен и был утвержден план мероприятий по формированию общего рынка газа, создана белорусско-российская рабочая группа. Можно выделить три основных блока вопросов», — добавил Каранкевич.
Экономика сегодня
Как сообщал Лайф, ранее Белоруссия одной из первых стран согласилась платить в рублях за российский газ.
Life.ru

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