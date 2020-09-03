Россия и Белоруссия достигли договоренности по оплате нефти и газа
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Россия и Белоруссия обсудили вопрос оплаты энергоносителей на переговорах в Минске. Белорусское агентство БЕЛТА сообщает об этом со ссылкой на слова российского премьер-министра Михаила Мишустина.В источнике
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