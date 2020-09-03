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Россия и Белоруссия достигли договоренности по оплате нефти и газа

Россия и Белоруссия обсудили вопрос оплаты энергоносителей на переговорах в Минске. Белорусское агентство БЕЛТА сообщает об этом со ссылкой на слова российского премьер-министра Михаила Мишустина.В источнике
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Комсомольская правда

Лед тронулся: Россия и Белоруссия договорились по оплате нефти и газа

Комсомольская правда11:30
Российская газета

Мишустин: РФ и Беларусь договорились об оплате за энергоносители

Российская газета08:21
Lenta.ru

Россия и Белоруссия договорились по оплате нефти и газа

Lenta.ru08:43
Эхо Москвы

Россия и Белоруссия пришли к соглашению по вопросу об оплате энергоносителей

Эхо Москвы09:31
Телеканал 360°

Россия договорилась с Белоруссией об оплате энергоносителей — Мишустин

Телеканал 360°08:48
Газета.Ru

Россия и Белоруссия договорились по оплате энергоносителей

Газета.Ru07:57
ТАСС

Мишустин: Россия и Белоруссия достигли договоренностей по вопросам оплаты энергоносителей

ТАСС07:30
КП - Беларусь

Беларусь и Россия договорились по оплате энергоносителей

КП - Беларусь07:54

Набиуллина отметила рекордный переток вкладов в ценные бумаги

Снижение ставок повлияло на привлекательность депозитов и привело к рекордному перетоку средств физлиц в альтернативные инструменты сбережений, инструменты рынка капитала, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России.
Российская газета12:06
19

Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Известия10:54
26

«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости10:15

РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что пенальти в ворота "Ротора" в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком" назначили по ошибке, сообщается на сайте РФС.
РИА Новости10:46
1

Отец Месси подтвердил, что Лео может остаться в «Барселоне»

В четверг, 3 сентября, издание «Deportes Quatro» в своём твиттере сообщило, что Хорхе Месси, папа Лионеля Месси, после встречи с руководителем «Барселоны» не исключает, что его сын останется в клубе ещё на один сезон.
ГЛАС.RU07:03
1

Минздрав озвучил рекомендации к вакцинации россиян от коронавируса

Минздрав России рекомендовал проходить вакцинацию от коронавируса только тем, кто не перенес это заболевание и не имеет антител, об этом говорится в обновленном списке рекомендаций ведомства.
Взгляд.ру11:25
1

Срок ультиматума истекает: Пушилин собирает совещание с военными

Стало известно, что Глава ДНР Денис Пушилин собирает совещание с военными, чтобы обсудить дальнейшие действия Республики в связи с истекающим сроком ультиматума, выдвинутого Украине, — отвести войска к позициям по состоянию на 22 июля, «закопать окопы» и ликвидировать все фортификационные сооружения.
Rusvesna.su10:48
5

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай.
Российская газета04:55
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Титов попросил продлить меры поддержки бизнеса на 2021 год

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с просьбой продлить несколько антикризисных мер поддержки бизнеса в связи с ситуацией, сложившейся на фоне пандемии коронавируса, сообщает РБК.
Ведомости02:05
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