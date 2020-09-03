Россия и Белоруссия достигли договоренности по оплате нефти и газа
Смотрите также
Цорн оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне
Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным
Лолита рассказала о новом возлюбленном
Суд огласит приговор Ефремову 8 сентября
Фургал заявил о давлении следствия
РФС временно отстранил трёх судей от работы на матчах Премьер-лиги
Осужденного по делу о пытках в ярославской ИК отпустили на свободу
Во Владивостоке ураган повалил более 300 деревьев
Мишустин заявил о достижении прогресса в вопросе Союзного государства
Лукашенко обвинил Украину в организации протестов в Белоруссии
Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменён
В Болгарии 55 человек пострадали в ходе столкновений с полицией
К 3 сентября Шуфутинский выложил новый клип на песню
Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов
Украина пригрозила Белоруссии мерами жестче отзыва посла
Сын Виктора Цоя попросил запретить прокат фильма Учителя о музыканте
В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО
В Минске начались переговоры Мишустина и Лукашенко
Заседание коллегий МИД России и Белоруссии пройдет в ноябре в Минске
Мишустин заявил о достижении прогресса в вопросе Союзного государства
Премьер Белоруссии испытает на себе российскую вакцину от коронавируса
Мишустин заявил о поддержке суверенитета и независимости Белоруссии
В Кремле не увидели оснований для санкций против РФ из-за Навального
Суд огласит приговор Ефремову 8 сентября
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменён
Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
Фургал заявил о давлении следствия
Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей
«Красивые» автомобильные номера начнут продавать через портал госуслуг
Москва потратила на борьбу с коронавирусом 300 млрд рублей
Сборная России представила анонс матча против команды Сербии
В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО
Издание БЕЛТА сообщает о достигнутой договоренности между Россией и Белоруссией по вопросам оплаты нефти и газа во время переговоров в Минске между Александром Лукашенко и Михаилом Мишустиным.В источнике
Подробнее о событии