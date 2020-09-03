Единый стандарт качества жизни населения планируется внедрять на федеральном уровне - Матвиенко

"Мы обязательно будем продвигать эту идею (единый стандарт качества жизни - ИФ) на федеральном уровне, потому что, независимо от того, в каком субъекте Федерации живет гражданин России, он должен иметь в рамках стандарта и, не снижая его, медицинское обслуживание, доступ к образованию, доступ к культуре, культурным учреждениям, возможности заниматься спортом и т.д.", - сообщила Матвиенко