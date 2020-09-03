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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Россия и Белоруссия достигли договоренности по оплате нефти и газа

Издание БЕЛТА сообщает о достигнутой договоренности между Россией и Белоруссией по вопросам оплаты нефти и газа во время переговоров в Минске между Александром Лукашенко и Михаилом Мишустиным.В источнике
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Телеканал 360°

Россия договорилась с Белоруссией об оплате энергоносителей — Мишустин

Телеканал 360°08:48
Эхо Москвы

Россия и Белоруссия пришли к соглашению по вопросу об оплате энергоносителей

Эхо Москвы09:31
Lenta.ru

Россия и Белоруссия договорились по оплате нефти и газа

Lenta.ru08:17
Российская газета

Мишустин: РФ и Беларусь договорились об оплате за энергоносители

Российская газета08:21
ПРАЙМ

Россия и Белоруссия достигли договоренностей по вопросам оплаты по энергоносителям

ПРАЙМ08:01
Газета.Ru

Россия и Белоруссия договорились по оплате энергоносителей

Газета.Ru07:57
ТАСС

Мишустин: Россия и Белоруссия достигли договоренностей по вопросам оплаты энергоносителей

ТАСС07:30
КП - Беларусь

Беларусь и Россия договорились по оплате энергоносителей

КП - Беларусь07:54

Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.
Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным
Интерфаксвчера в 11:46
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Единый стандарт качества жизни населения планируется внедрять на федеральном уровне - Матвиенко

"Мы обязательно будем продвигать эту идею (единый стандарт качества жизни - ИФ) на федеральном уровне, потому что, независимо от того, в каком субъекте Федерации живет гражданин России, он должен иметь в рамках стандарта и, не снижая его, медицинское обслуживание, доступ к образованию, доступ к культуре, культурным учреждениям, возможности заниматься спортом и т.д.", - сообщила Матвиенко
Интерфакс - Россия08:48

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $43,9 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 10:19 мск.
ТАСС03:21
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РФС временно отстранил трёх судей от работы на матчах Премьер-лиги

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал, что несколько судей, которые работали на матчах «Спартак» - «Сочи» и «Ротор» - «Спартак», были временно отстранены от работы на матчах Премьер-лиги.
LiveResult.Ru09:56

Лукашенко обвинил Украину в организации протестов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал государства, из которых, по его данным, управляют уличными беспорядками и вмешиваются во внутренние дела страны, сообщает белорусское госагентство БелТА 3 сентября Лукашенко уверен, что в большей мере на обстановку в стране влияет не недовольство граждан, а внешнее вмешательство, глава государства назвал источники.
Украина.ру06:29
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Samsung представила новую «раскладушку» – Z Fold 2

Вместе с новой, второй версией «раскладушки» Z Fold за 2 тысячи долларов, южнокорейский техногигант представил и ее эксклюзивную версию Thom Browne Edition, которая будет стоить 3,3 тысячи долларов.
Faktom1 сентября в 15:03

Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

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REGNUMвчера в 05:13
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В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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