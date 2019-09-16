Экономика
РИА НовостиРоссия и Белоруссия интегрируют экономические системы, пишут СМИ
Россия и Белоруссия планируют перейти на единые налоговый и гражданский кодексы в рамках интеграции своих экономических систем с января 2021 года, пишет газета "Коммерсант".
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с чего всё началось
Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.Коммерсантъвчера в 17:53
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Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру
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Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица призвал полицию расследовать осквернение памятника на месте массового убийства евреев в Николаевской области и отметил, что подозреваемые должны оказаться в суде.
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В правительстве обсуждают программу массового обновления общественного транспорта.
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Врачи четырех отделений областной детской клинической больницы (ОДКБ) в Великом Новгороде объявили итальянскую забастовку.
Телеканал 360° 13 сентября в 10:50
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Греческая делегация прибыла в Крым с культурной миссией
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Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
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По данным ведомства, в воскресенье, 15 сентября, 49-летнего мужчину смыло волной в море с прогулочного пирса в Зеленоградске.
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Гаджеты
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Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взламывать смартфоны и шпионить за их хозяевами.
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Дом Умтити был ограблен во время матча «Барселоны» и «Валенсии»
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ProstoProSport 06:21
Экономика
Назван размер пенсии в 2020 году
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой страховые пенсии были проиндексированы на 7,05% в 2019 году.
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РБК 05:11
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У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
У актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 03:10
Происшествия
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Космос
У черной дыры в центре нашей галактики проснулся неуемный аппетит
Огромная черная дыра в центре нашей галактики заполняется необычайно большим количеством межзвездного газа и пыли, и исследователи пока не понимают, почему.
Суть событий 14 сентября в 12:54
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Россияне пересаживаются на китайские кроссоверы
Китайские кроссоверы завоевывают российский рынок: внедорожники из КНР стали рекордсменами по темпам роста продаж.
Век 03:34
Общество
ВЦИОМ изучил отношение россиян к женщинам в политике
Абсолютное большинство - 78% респондентов - положительно относятся к тому, что женщины реализуют себя в политической сфере, 81% опрошенных уверены, что женщины должны быть представлены в политике наравне с мужчинами.
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Девушку-подростка заподозрили в убийстве сестры в Башкирии
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При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
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Джеки Чан извинился перед фанатами по-русски
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Премьера фильма «Форд против Феррари» в России состоится 14 ноября 2019 года.
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Происшествия
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