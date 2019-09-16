Экономика
Газета.Ru«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Россия и Белоруссия согласовали программу действий по реализации положений договора о создании Союзного государства. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.Коммерсантъвчера в 17:53
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Футбол
Радимов оценил шансы «Зенита» в Лиге чемпионов
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о шансах питерской команды в Лиге чемпионов.
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Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Политика
Путин прибыл в Анкару на саммит по Сирии
RT на русском 06:55
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском 06:11
Авто
АвтоВАЗ представил новую спецверсию трех моделей Lada
«АвтоВАЗ» представил новую лимитированную серию LADA #CLUB для семейств Granta, XRay и Largus.
Автоновости дня 05:33
Политика
Кремль оценил последствия атаки на саудовские нефтяные объекты
Атака на саудовские нефтяные объекты негативно отразится на энергорынках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:53
Политика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что Россию и Белоруссию ждет объединение экономик.
Известия 07:15
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
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Игрок прошёл Resident Evil 4 с нулевым процентом попаданий
Пользователь сайта Reddit под ником Manekimoney рассказал, что прошёл Resident Evil 4 с нулевым процентом попаданий.
Игромания.ру 04:45
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Футбол
ФК «Ростов» может стать лидером чемпионата России, победив «Ахмат»
Rostov gazeta 03:49
Футбол
Роналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом
В подписи к видео поясняется, что Роналду оплакивает потерю отца и тот факт, что он так и не стал свидетелем успеха своего сына.
Вечерняя Москва 06:38
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.
Lenta.ru 03:10
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 14 сентября в 07:56
Политика
Журналист Габуния назвал причину ругани в адрес властей РФ
Скандальный грузинский тележурналист Георгий Габуния рассказал, почему позволил себе нецензурную брань в адрес российских властей в прямом эфире.
Московский Комсомолец 06:35
Происшествия
В Томске автобус с пассажирами врезался в столб
РИА Новости 07:52
Политика
Зеленский назвал основные задачи на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
РИА Новости 07:43
Шоу-бизнес
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.
Газета.Ru вчера в 06:03
Общество
С 1 октября в России изменятся правила ухода в отпуск
Все в общем просто, отмечает Рамблер. C 1 октября заявление будет иметь юридическую силу, если будет отправлено по электронной почте.
Радио Комсомольская правда 01:58
Политика
Лукашенко объяснил, зачем в парламенте нужны женщины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в парламенте женщины должны составлять не менее трети.
Интерфакс 05:33
Армия и оружие
Китай стал мировым лидером по баллистическим ракетам средней дальности
News.ru вчера в 06:45
Шоу-бизнес
Вдова Михаила Круга выдала дочь замуж
24-летняя падчерица Круга вышла замуж в свой день рождения.
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Официальный курс евро и доллара упал на фоне взлетевшей нефти
Курс доллара упал на 64 копейки, до 63,8272 рубля. Атаки дронов на Саудовскую Аравию взвинтили цены на нефть почти на 10%.
Газета.Ru 07:37
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Bentley собрала в одном месте 1321 автомобиль из разных исторических эпох
В одном месте представителям бренда удалось собрать 1321 автомобиль марки — от самого старого EXP2 до ультрасовременного EXP 100 GT.
Motor 05:15
Армия и оружие
National Interest подозревает Россию в подготовке к войне
Эксперт американского аналитического издания The National Interest Чарли Гао считает, что Россия оперативно создает истребители Су-57 для того, чтобы быть подготовленной к войне.
Газета.Ru 05:33
Общество
В Екатеринбурге в 2020 году начнется строительство новой филармонии
Осенью следующего года в Екатеринбурге планируется начать работы по строительству нового здания филармонии по проекту Захи Хадид.
Советы по дому. Лайфхаки 06:35