Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.

с чего всё началось

Россия и Белоруссия согласовали программу действий по реализации положений договора о создании Союзного государства. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Футбол Радимов оценил шансы «Зенита» в Лиге чемпионов Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о шансах питерской команды в Лиге чемпионов.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Происшествия Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.

Авто АвтоВАЗ представил новую спецверсию трех моделей Lada «АвтоВАЗ» представил новую лимитированную серию LADA #CLUB для семейств Granta, XRay и Largus.

Политика Кремль оценил последствия атаки на саудовские нефтяные объекты Атака на саудовские нефтяные объекты негативно отразится на энергорынках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что Россию и Белоруссию ждет объединение экономик.

Политика Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.

Шоу-бизнес Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.

Киберспорт Игрок прошёл Resident Evil 4 с нулевым процентом попаданий Пользователь сайта Reddit под ником Manekimoney рассказал, что прошёл Resident Evil 4 с нулевым процентом попаданий.

Общество Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.

Футбол Роналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом В подписи к видео поясняется, что Роналду оплакивает потерю отца и тот факт, что он так и не стал свидетелем успеха своего сына.

Шоу-бизнес У Заворотнюк начались тяжелые осложнения Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.

Общество В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Политика Журналист Габуния назвал причину ругани в адрес властей РФ Скандальный грузинский тележурналист Георгий Габуния рассказал, почему позволил себе нецензурную брань в адрес российских властей в прямом эфире.

Политика Зеленский назвал основные задачи на посту президента Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".

Шоу-бизнес Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.

Общество С 1 октября в России изменятся правила ухода в отпуск Все в общем просто, отмечает Рамблер. C 1 октября заявление будет иметь юридическую силу, если будет отправлено по электронной почте.

Политика Лукашенко объяснил, зачем в парламенте нужны женщины Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в парламенте женщины должны составлять не менее трети.

Шоу-бизнес Вдова Михаила Круга выдала дочь замуж 24-летняя падчерица Круга вышла замуж в свой день рождения.

Финансы Официальный курс евро и доллара упал на фоне взлетевшей нефти Курс доллара упал на 64 копейки, до 63,8272 рубля. Атаки дронов на Саудовскую Аравию взвинтили цены на нефть почти на 10%.

Авто Bentley собрала в одном месте 1321 автомобиль из разных исторических эпох В одном месте представителям бренда удалось собрать 1321 автомобиль марки — от самого старого EXP2 до ультрасовременного EXP 100 GT.

Армия и оружие National Interest подозревает Россию в подготовке к войне Эксперт американского аналитического издания The National Interest Чарли Гао считает, что Россия оперативно создает истребители Су-57 для того, чтобы быть подготовленной к войне.