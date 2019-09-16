Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему

Россия и Белоруссия согласовали программу действий по реализации положений договора о создании Союзного государства. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Читать в источнике
Комментировать328
с чего всё началось

Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только

Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.
Коммерсантъвчера в 17:53

Подробнее о событии

Россия и Белоруссия перейдут на единый Налоговый кодекс

Коммерсантъ02:32

Объединение России и Белоруссии начнется в декабре

URA.Ru07:40

Россия и Белоруссия намерены к 2021 году перейти на единые налоговый и гражданский кодексы

Эхо Москвы07:07

СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии

РБКвчера в 22:42

Россия и Белоруссия интегрируют экономические системы, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 23:58

Появились подробности экономической интеграции России и Белоруссии

Lenta.ruвчера в 19:42

«Коммерсантъ» узнал о переходе России и Белоруссии на единый Налоговый кодекс

Ведомости00:49
Показать все источники
Автоматически обработано 6998 источников, обновлено в 08:07, Вашингтон
Футбол

Радимов оценил шансы «Зенита» в Лиге чемпионов

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о шансах питерской команды в Лиге чемпионов.
Bookmaker-ratings.ru 07:41
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Происшествия

В научном центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв

Интерфакс 07:14
Политика

Путин прибыл в Анкару на саммит по Сирии

RT на русском 06:55
Происшествия

Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа

Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском 06:11
Авто

АвтоВАЗ представил новую спецверсию трех моделей Lada

«АвтоВАЗ» представил новую лимитированную серию LADA #CLUB для семейств Granta, XRay и Largus.
Автоновости дня 05:33
Политика

Кремль оценил последствия атаки на саудовские нефтяные объекты

Атака на саудовские нефтяные объекты негативно отразится на энергорынках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:53
Политика

В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что Россию и Белоруссию ждет объединение экономик.
Известия 07:15
Политика

Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом

Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Шоу-бизнес

Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак

Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Киберспорт

Игрок прошёл Resident Evil 4 с нулевым процентом попаданий

Пользователь сайта Reddit под ником Manekimoney рассказал, что прошёл Resident Evil 4 с нулевым процентом попаданий.
Игромания.ру 04:45
Общество

Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Футбол

ФК «Ростов» может стать лидером чемпионата России, победив «Ахмат»

Rostov gazeta 03:49
Футбол

Роналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом

В подписи к видео поясняется, что Роналду оплакивает потерю отца и тот факт, что он так и не стал свидетелем успеха своего сына.
Вечерняя Москва 06:38
Шоу-бизнес

У Заворотнюк начались тяжелые осложнения

Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.
Lenta.ru 03:10
Общество

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат

Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 14 сентября в 07:56
Политика

Журналист Габуния назвал причину ругани в адрес властей РФ

Скандальный грузинский тележурналист Георгий Габуния рассказал, почему позволил себе нецензурную брань в адрес российских властей в прямом эфире.
Московский Комсомолец 06:35
Происшествия

В Томске автобус с пассажирами врезался в столб

РИА Новости 07:52
Политика

Зеленский назвал основные задачи на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
РИА Новости 07:43
Шоу-бизнес

Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения

Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.
Газета.Ru вчера в 06:03
Игры

Россия стала Кастовией в Call of Duty: Modern Warfare

News.ru 05:06
Общество

С 1 октября в России изменятся правила ухода в отпуск

Все в общем просто, отмечает Рамблер. C 1 октября заявление будет иметь юридическую силу, если будет отправлено по электронной почте.
Радио Комсомольская правда 01:58
Политика

Лукашенко объяснил, зачем в парламенте нужны женщины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в парламенте женщины должны составлять не менее трети.
Интерфакс 05:33
Армия и оружие

Китай стал мировым лидером по баллистическим ракетам средней дальности

News.ru вчера в 06:45
Шоу-бизнес

Вдова Михаила Круга выдала дочь замуж

24-летняя падчерица Круга вышла замуж в свой день рождения.
Телепрограмма вчера в 10:33
Финансы

Официальный курс евро и доллара упал на фоне взлетевшей нефти

Курс доллара упал на 64 копейки, до 63,8272 рубля. Атаки дронов на Саудовскую Аравию взвинтили цены на нефть почти на 10%.
Газета.Ru 07:37
Авто

Bentley собрала в одном месте 1321 автомобиль из разных исторических эпох

В одном месте представителям бренда удалось собрать 1321 автомобиль марки — от самого старого EXP2 до ультрасовременного EXP 100 GT.
Motor 05:15
Армия и оружие

National Interest подозревает Россию в подготовке к войне

Эксперт американского аналитического издания The National Interest Чарли Гао считает, что Россия оперативно создает истребители Су-57 для того, чтобы быть подготовленной к войне.
Газета.Ru 05:33
Общество

В Екатеринбурге в 2020 году начнется строительство новой филармонии

Осенью следующего года в Екатеринбурге планируется начать работы по строительству нового здания филармонии по проекту Захи Хадид.
Советы по дому. Лайфхаки 06:35
Гаджеты

Рендер смартфона Huawei Mate 30 Pro появился в Сети

News.ru 03:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное