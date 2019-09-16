Экономика
Газета.Ru«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Россия и Белоруссия согласовали программу действий по реализации положений договора о создании Союзного государства. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
Самое важное, что предполагается объединять,— это налоговые системы: предполагается, что в Союзном государстве России и Белоруссии к 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс.Коммерсантъ15 сентября в 17:53
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Спецоперация «Интеграция». Программа российско-белорусской интеграции подписана, но остается тайной
Новая газета17 сентября в 09:38
Программа экономической интеграции России и Белоруссии предполагает частичное объединение двух систем
Эхо Москвы15 сентября в 20:03
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Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Происшествия
Суд арестовал адвоката экс-премьера Дагестана Дагира Хасавова
Басманный суд Москвы арестовал до 16 ноября адвоката Дагира Хасавова, который ранее представлял интересы экс-главы правительства Республики Дагестан.
РБК вчера в 15:25
Религия
В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками
В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».
Lenta.ru вчера в 10:50
Футбол
Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» в матче Лиги чемпионов
Газета.Ru вчера в 16:55
Происшествия
В Екатеринбурге пьяный водитель вылетел на тротуар и сбил трёх человек
Как выяснили инспекторы ГИБДД, водитель "KIA Ceed" оказался пьян.
Вестник вчера в 21:20
Авто
Skoda запустила производство первого гибрида
На заводе компании Skoda в Квасинах началось серийное производство первого гибридного автомобиля в истории компании -- седана Superb iV.
Motor вчера в 12:35
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК вчера в 14:57
Армия и оружие
Истребители пяти стран сопровождали Ту-160 ВКС РФ над Балтикой
ТК Звезда 17 сентября в 13:09
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Политика
Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru вчера в 09:07
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в сознании
Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Происшествия
В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский
При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости вчера в 19:42
Политика
Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за фотографию, на которой он был запечатлён с чёрным гримом на лице и белым тюрбаном на голове.
RT на русском вчера в 21:36
Наука
Ученые рассказали об опасности зубных имплантатов
Ученые Сибирского федерального университета и ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера сообщили, что зубные имплантаты опасны для здоровья человека.
Вечерняя Москва вчера в 23:34
Армия и оружие
Ядерную войну России и США показали в ролике
Lenta.ru вчера в 08:30
Шоу-бизнес
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина отметили шестилетие
Как известно, Лиза и Гарри Галкины празднуют шестилетие 18 сентября.
Дни24 вчера в 14:00
Политика
Трамп назвал имя нового советника по национальной безопасности
Напомним, предыдущего советника по национальной безопасности Джона Болтона Трамп уволил 10 сентября.
Красная весна вчера в 11:24
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 18:44
Здоровье
Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день
Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.
РБК 00:04
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru вчера в 10:55
Происшествия
В Афганистане семь человек погибли в результате взрыва
Российская газета вчера в 23:41
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Шоу-бизнес
Предполагаемый сын Валерия Золотухина прошел ДНК-тест
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Политика
В НАТО сообщили о существовании «моря Азимова»
Эксперт Североатлантического альянса по морской безопасности Пол Бэкли заявил о существовании "моря Азимова".
Газета.Ru вчера в 17:57
Хоккей
Панарин в матче с «Нью-Джерси» забросил первую шайбу за «Рейнджерс»
В начале второй двадцатиминутки нападающий Артемий Панарин забил гол. Это первая шайба россиянина за новую команду.
Sport24.ru вчера в 21:17
Спорт
Голодец возглавила оргкомитет Универсиады-2023
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Кино
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия 16 сентября в 17:15
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32