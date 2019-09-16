Предметные переговоры по программе на президентском и правительственном уровне шли с весны 2019 года (проект в виде «обновления Союзного государства» инициировал в декабре 2018 года Дмитрий Медведев), президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно давал понять (не всегда в позитивном ключе), что речь идет о достаточно серьезных шагах двух государств.

с чего всё началось

Россия и Белоруссия согласовали программу действий по реализации положений договора о создании Союзного государства. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Гаджеты Патч для Linux 5.4 улучшит ситуацию с 64-битными играми Компания CodeWeavers, которая разрабатывает ПО CrossOver для запуска Windows-приложений под Linux, представила патч для ядра Linux 5.4.

Футбол Кокорин и Мамаев выходят на свободу Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.

Политика Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.

Энергетика Мировые цены на нефть значительно выросли Мировые цены на нефть выросли на 10—12%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Здоровье Минздрав: запасов препарата «Фризиум» в России хватит на несколько лет В Минздраве сообщили, что количество ввозимого в страну противосудорожного препарата «Фризиум» хватит на несколько лет.

Экономика Правила выдачи кредитов серьёзно ужесточат с 1 октября С 1 октября в России вводятся значительные изменения правил выдачи кредитов населению.

Экономика Акции АФК «Система» выросли на 7% после запуска программы buy-back Акции АФК «Система» выросли, после того как она объявила о запуске программы выкупа акций объемом 3 млрд руб. дочерней компанией.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Происшествия СК проверит бывшего офицера ФСБ на причастность к рейдерскому захвату Следственный комитет России поручил проверить информацию о причастности высокопоставленных офицеров Федеральной службы безопасности (ФСБ) к рейдерскому захвату одного из крупнейших производителей масла холдинга «Маслопродукт», сообщает 17 сентября РБК.

Волейбол Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова стала мамой 38-летняя волейболистка является двукратной чемпионкой мира (2006, 2010), двукратным серебряным призёром Олимпийских игр (2000, 2004), двукратной чемпионкой Европы, серебряным призёром Кубка мира и 11-кратной чемпионка России.

Шоу-бизнес Ксении Собчак подарили сертификат на роды К подарку телеведущая отнеслась с юмором, назвав его самым остроумным на данный момент.

Кино Путин и Медведев поздравили Владимира Меньшова с юбилеем Президент Владимир Путин поздравил кинорежиссера, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова с 80-летием.

Общество В российских самолетах впервые раздадут изделия с никотином Выдавать изделия с никотином начнут с 15 сентября на дюжине рейсов авиакомпании, сообщает РБК.

Политика Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400 Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.

Политика ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах В 2019 году сотрудники ФСБ и МВД совместно выявили в 17 регионах России законспирированные ячейки ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

Происшествия Женщина сбросила детей с моста в Москве Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей в отношении сбросившей их с моста женщины.

Общество Дом моды дочери Кадырова открывает первый бутик в Москве Дом моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, открывает в понедельник первый бутик в Москве.

Политика В Германии заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с газового рынка Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд поделился мнением о том, что Россию пытаются вытеснить с мирового рынка газа.