Экономика
Газета.Ru«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Россия и Белоруссия согласовали программу действий по реализации положений договора о создании Союзного государства. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
Предметные переговоры по программе на президентском и правительственном уровне шли с весны 2019 года (проект в виде «обновления Союзного государства» инициировал в декабре 2018 года Дмитрий Медведев), президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно давал понять (не всегда в позитивном ключе), что речь идет о достаточно серьезных шагах двух государств.Коммерсантъ15 сентября в 17:53
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Россия и Белоруссия намерены к 2021 году перейти на единые налоговый и гражданский кодексы
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Вести.Ru вчера в 17:11
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Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
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Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
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Энергетика
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Правила выдачи кредитов серьёзно ужесточат с 1 октября
С 1 октября в России вводятся значительные изменения правил выдачи кредитов населению.
Южный Федеральный вчера в 02:45
Политика
В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию с Украины
Коммерсантъ вчера в 23:12
Экономика
Акции АФК «Система» выросли на 7% после запуска программы buy-back
Акции АФК «Система» выросли, после того как она объявила о запуске программы выкупа акций объемом 3 млрд руб. дочерней компанией.
РБК 03:50
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Сборная Испании стала победителем Кубка мира по баскетболу
Московский Комсомолец 15 сентября в 10:22
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Происшествия
СК проверит бывшего офицера ФСБ на причастность к рейдерскому захвату
Следственный комитет России поручил проверить информацию о причастности высокопоставленных офицеров Федеральной службы безопасности (ФСБ) к рейдерскому захвату одного из крупнейших производителей масла холдинга «Маслопродукт», сообщает 17 сентября РБК.
REGNUM 04:05
Общество
Москвич стал мультимиллионером, купив лотерейный билет за 200 рублей
На лотерейный билет Гослото "4 из 20" победитель потратил 200 рублей.
РИА Новости вчера в 10:59
Волейбол
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова стала мамой
38-летняя волейболистка является двукратной чемпионкой мира (2006, 2010), двукратным серебряным призёром Олимпийских игр (2000, 2004), двукратной чемпионкой Европы, серебряным призёром Кубка мира и 11-кратной чемпионка России.
Чемпионат 15 сентября в 09:37
Шоу-бизнес
Ксении Собчак подарили сертификат на роды
К подарку телеведущая отнеслась с юмором, назвав его самым остроумным на данный момент.
Wday.ru вчера в 09:34
Кино
Путин и Медведев поздравили Владимира Меньшова с юбилеем
Президент Владимир Путин поздравил кинорежиссера, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова с 80-летием.
РБК 04:09
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
RT на русском вчера в 12:12
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США и Польша заключили контракт на поставку самолетов F-35
Страна Советов on-line 15 сентября в 04:59
Общество
В российских самолетах впервые раздадут изделия с никотином
Выдавать изделия с никотином начнут с 15 сентября на дюжине рейсов авиакомпании, сообщает РБК.
Коммерсантъ 02:58
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400
Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.
РБК вчера в 14:04
Политика
ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах
В 2019 году сотрудники ФСБ и МВД совместно выявили в 17 регионах России законспирированные ячейки ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).
Российская газета 02:51
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Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей в отношении сбросившей их с моста женщины.
Lenta.ru 04:02
Общество
Дом моды дочери Кадырова открывает первый бутик в Москве
Дом моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, открывает в понедельник первый бутик в Москве.
ТАСС вчера в 08:49
Политика
В Германии заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с газового рынка
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд поделился мнением о том, что Россию пытаются вытеснить с мирового рынка газа.
Южный Федеральный 15 сентября в 04:51
Происшествия
В Саратове задержан бездомный по подозрению в изнасиловании врача
В Саратове задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании 24-летней девушки-врача.
Газета.Ru 02:33
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26