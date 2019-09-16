Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему

Россия и Белоруссия согласовали программу действий по реализации положений договора о создании Союзного государства. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Читать в источнике
Комментировать404
с чего всё началось

Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только

Предметные переговоры по программе на президентском и правительственном уровне шли с весны 2019 года (проект в виде «обновления Союзного государства» инициировал в декабре 2018 года Дмитрий Медведев), президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно давал понять (не всегда в позитивном ключе), что речь идет о достаточно серьезных шагах двух государств.
Коммерсантъ15 сентября в 17:53

Подробнее о событии

Россия и Белоруссия перейдут на единый Налоговый кодекс

Коммерсантъвчера в 02:32

Объединение России и Белоруссии начнется в декабре

URA.Ruвчера в 07:40

Россия и Белоруссия намерены к 2021 году перейти на единые налоговый и гражданский кодексы

Эхо Москвывчера в 07:07

Россия и Белоруссия интегрируют экономические системы, пишут СМИ

РИА Новости15 сентября в 23:58

СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии

РБК15 сентября в 22:42

Появились подробности экономической интеграции России и Белоруссии

Lenta.ru15 сентября в 19:42

«Лукашенко считает, что Россия скоро развалится»

Московский Комсомолецвчера в 10:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 05:25, Вашингтон
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Происшествия

Актер Павел Устинов приговорен к 3,5 годам

Кино-Панк вчера в 12:32
Происшествия

Под Тверью четыре человека погибли от отравления алкоголем

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек от отравления.
Российская газета 04:43
Наука

Движение трупов после смерти усложнит расследование преступлений

МедиаПоток 14 сентября в 07:01
Волейбол

Российские волейболисты одержали четвертую победу на чемпионате Европы

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Финляндии в матче группового этапа чемпионата Европы.
МК-Спорт 04:14
Общество

Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Культура

Виртуальный концертный зал откроют в Кяхте

В Кяхте откроют виртуальный концертный зал.
Аргументы и Факты - Бурятия 04:48
Шоу-бизнес

Экс-супруг Нино Нинидзе высказался о ее романе с Максимом Виторганом

Коллега и бывший муж актрисы Нино Нинидзе Кирилл Плетнев подтвердил роман своей экс-супруги с артистом Максимом Виторганом.
Суть событий 02:00
Армия и оружие

Директор СВР заявил о военной угрозе после атаки дронов на НПЗ

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что угроза военного конфликта после нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии реальна.
RT на русском 05:16
Футбол

Кокорина и Мамаева освободили по УДО

Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
РИА Новости 02:26
Политика

В Госдуме обсуждают новые правила ухода в отпуск

В Госдуме предлагают внести изменения в правила ухода россиян в отпуск.
Газета.Ru 05:02
Происшествия

Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине

Газета.Ru вчера в 22:34
Политика

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 22:21
Гаджеты

Новый Honor Play 3 с 48-мегапиксельной камерой выходит сегодня

Rusargument 02:30
Происшествия

В Смоленской области БТР на учениях сбил двух сотрудников Росгвардии

Коммерсантъ 04:42
Происшествия

6-летний мальчик провел неделю у трупа матери

В городе Янаул (Башкирия) 6-летний ребенок почти неделю прожил в квартире наедине с трупом своей матери.
Вести.Ru 02:52
Происшествия

При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека

Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
RT на русском 04:48
Происшествия

В Москве женщина сбросила с моста двоих детей

Российская газета 03:52
Шоу-бизнес

Анастасии Заворотнюк сделали трепанацию черепа в Германии

Немецкие специалисты сделали актрисе трепанацию черепа. Врачам пришлось пойти на этот шаг, чтобы добраться до раковой опухоли и удалить ее.
Bimru.ru 02:20
Политика

В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию с Украины

Коммерсантъ вчера в 23:12
Энергетика

Цены на нефть пошли вниз

По состоянию на 11:00 по московскому времени ноябрьский фьючерс на нефть Brent упал на 0,393 процента, до 68,76 доллара за баррель.
Lenta.ru 04:30
Общество

Названы города, в которые хочет переехать молодежь

Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости 00:31
Здоровье

В Петербурге продают куриные полуфабрикаты с листерией

Как сообщает петербургская организация потребителей «Общественный контроль», в 5 из 10 проверенных в лаборатории полуфабрикатов из мяса птицы была превышена допустимая норма содержания КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.
Доктор Питер 03:04
Общество

Пассажирам начали раздавать табачные изделия в самолетах

Пассажиры некоторых рейсов Utair уже могут получить на борту продукт доставки никотина LYFT.
Известия 04:54
Гаджеты

Motorola вышла на рынок с дешёвыми телевизорами

Motorola вышла на рынок с дешёвыми телевизорами, причем на старте продаж она предлагает несколько моделей, в числе которых и самые доступные по цене от 12 500 рублей в эквиваленте.
Газета DAILY вчера в 16:35
Гаджеты

Google приглашает 15 октября на анонс Pixel 4 и Pixel 4 XL

Google разослала приглашения на презентацию смартфонов Pixel 4 и Pixel 4 XL, а также других своих новых устройств.
MobiDevices вчера в 13:47
Экономика

Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка

Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
РБК 00:00
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял свадьбу Собчак в новом стихотворении

Телепрограмма 15 сентября в 16:43
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Здоровье

Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России

Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
RT на русском вчера в 23:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное