Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему

Россия и Белоруссия согласовали программу действий по реализации положений договора о создании Союзного государства. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только

Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.
Коммерсантъвчера в 17:53

Подробнее о событии

Россия и Белоруссия перейдут на единый Налоговый кодекс

Коммерсантъ02:32

Объединение России и Белоруссии начнется в декабре

URA.Ru07:40

Россия и Белоруссия намерены к 2021 году перейти на единые налоговый и гражданский кодексы

Эхо Москвы07:07

Россия и Белоруссия интегрируют экономические системы, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 23:58

СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии

РБКвчера в 22:42

Появились подробности экономической интеграции России и Белоруссии

Lenta.ruвчера в 19:42

«Лукашенко считает, что Россия скоро развалится»

Московский Комсомолец10:59
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В Норвегии поймали рыбу-монстра с огромными глазами

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Первому каналу пригрозили судом из-за эфира про Заворотнюк

Lenta.ru 16:33
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Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском 06:11
Общество

В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе

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Авто

Ford закрывает продажи автомобилей в России

ФАН вчера в 07:47
Политика

Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах

Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
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Принцесса Шарлотта случайно выдала беременность Кейт Миддлтон

Слова юной королевской особы перекликаются с недавними слухами о том, что Миддлтон очень хочет четвертого ребенка.
Lisa.ru 03:44
Политика

На заводах General Motors в США проходит массовая забастовка

В понедельник, 16 сентября, порядка 50 тысяч работников заводов General Motors вышли на забастовку, сообщает Associated Press.
vtomske.ru 07:09
Кино

Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.
Kazanfirst.ru 14:18
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Медведев и Ли Кэцян обсудят торгово-экономическое сотрудничество

РИА Новости 17:08
Кино

Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова»

По информации интернет-издания Comic Book, Железный человек может появиться в предстоящем блокбастере Marvel «Черная вдова».
Телепрограмма вчера в 06:22
Шоу-бизнес

Мария Миронова заинтриговала поклонников фотографиями с мужем

Артистка опубликовала в Instagram три фотографии с супругом, которыми ещё больше заинтриговала и одновременно разочаровала своих подписчиков.
OAnews 10:41
Экономика

Набиуллина поддержала новый вариант пенсионной системы

В конце августа замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что проект закона о новой системе пенсионных накоплений разработан на основе ранее обсуждавшегося законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), однако системе решено дать другое название.
Век 02:35
Происшествия

Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве

Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Политика

В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
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Всех олимпийцев в Китае обязали посмотреть фильм «Движение вверх»

Государственное управление по спорту КНР обязало всех спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм, посмотреть российский фильм «Движение вверх».
iReactor 11:37
Общество

В России изменятся правила ухода в отпуск

Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Экономика

На 7 процентов повысят социальные пенсии россиян в 2020 году

Правительство РФ планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%.
НДН.инфо 14 сентября в 01:27
Политика

В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу

Неизвестный мужчина во второй половине дня в понедельник приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу, выражая таким образом свой протест против решения властей района Прага-6, на территории которого находится монумент, о перемещении его в музей, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.
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Спутник с ИИ запустят на орбиту в ближайшее время

Столь уникальный спутник будет отправлен на орбиту уже через несколько месяцев, сообщают авторы идеи.
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Футбол

«Ростов» победил «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты «Ростова» одержал победу над грозненским «Ахматом» в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 15:53
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У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк начались осложнения

У находящейся в состоянии комы актрисы Анастасии Заворотнюк начались серьезные осложнения, сообщает Mash.
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С помощью бактерий кошки общаются между собой и отпугивают врагов

Ugpressa.ru 14:27
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При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей

Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
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Армия и оружие

Россия развернула полк С-400 в Арктике

На архипелаге Новая Земля в Арктике появился новый зенитный ракетный полк с комплексами С-400.
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В Саратове изнасиловали приехавшую на вызов женщину-врача

В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая попросила его помощи в поиске дома пациента.
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Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
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После лунной экспедиции Индия планирует солнечную миссию

ТАСС вчера в 15:02
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