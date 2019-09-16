Предметные переговоры по программе на президентском и правительственном уровне шли с весны 2019 года (проект в виде «обновления Союзного государства» инициировал в декабре 2018 года Дмитрий Медведев), президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно давал понять (не всегда в позитивном ключе), что речь идет о достаточно серьезных шагах двух государств.

с чего всё началось

Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы. Новые правила будут действовать в рамках частичного объединения экономик. Между тем власти власти двух стран не могут договориться по энергетическим вопросам, в том числе по налоговому маневру в нефтяной сфере.

В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии

Происшествия Флебологи России просят выпустить из-под ареста нижегородских врачей Ассоциация флебологов России опубликовала обращение к Генеральному прокурору Юрию Чайке и президенту Союза «Национальная Медицинская Палата» Леониду Рошалю с просьбой изменить меру пресечения в отношении двоих нижегородских хирургов, задержанных 12 сентября и позднее помещенных под стражу.

Политика В Госдуме исключили скорое изменение правил ухода в отпуск Законопроект о цифровизации трудовых отношений был внесен группой депутатов в Госдуму 21 июня.

Политика Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.

Политика Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.

Политика Мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу в Праге В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Ивану Коневу в качестве протеста против его переноса.

Экономика В России резко подорожало съемное жилье Стоимость аренды жилой недвижимости в крупнейших городах России в сентябре 2019-го резко увеличилась.

Общество В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".

Политика Трамп заявил, что США хотят избежать конфликта с Ираном Соединенные Штаты хотят избежать конфликта с Ираном, но считают, что Тегеран, вероятно, несет ответственность за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Футбол Клопп может покинуть «Ливерпуль» из-за плохой погоды в Англии Фанатам «Ливерпуля» остаётся надеяться, что погода на туманном Альбионе сжалится над ними и позволит тренеру оставаться у руля ещё долгое время.

Гаджеты Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экраном-водопадом Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-водопад», то есть, экран с сильно загнутыми боковыми рамками.

Энергетика Рейтер: у Эр-Рияда могут уйти недели на восстановление поставок нефти Государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco могут потребоваться недели на восстановление поставок нефти после атак беспилотников на ее объекты, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Политика На митинге в Улан-Удэ потребовали отставки главы республики Практически сразу зазвучали и требования отправить в отставку главу республики Алексея Цыденова.

Авто Как быстро коллективные иски изменят банковский рынок России В отношении ведущих банков Великобритании, США и Швейцарии подан коллективный иск из-за манипуляций на валютном рынке.

Наука Движение трупов после смерти затруднит расследование преступлений Ученые в австралийском центре по исследованию разложения выяснили, что тело человека может двигаться в течение года после смерти.

Политика Московская мэрия не признала список «умного голосования» Навального Оппозиционер планирует передать его независимому кандидату, проигравшему выборы Московская мэрия отказалось признать подлинность списка, содержащего данные людей, принявших участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму.

Политика Путин напомнил Трампу о его обещании вывести войска из Сирии Путин добавил, что Россия исходит из того, что после урегулирования ситуации в Сирии, ее целостность будет восстановлена и все иностранные войска будут выведены.

Кино Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России Актёр Джеки Чан принёс извинения своим фанатам в России, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона».

Гаджеты Обновление Windows 10 «ломает» компьютеры Windows 10 умеет удивлять и не только при работе, но и при обновлении операционки.

Наука Бей или беги: Стресс ослабляет клеточную защиту организма Стресс ослабляет организм Ученые выяснили механизм, из-за которого «бей или беги» — вредная для здоровья реакция.

Общество Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.

Экономика Водители массово перестали платить транспортный налог Кампания PwC заявила о том, что согласно её данным, около 30% всех автолюбителей России игнорируют уплату транспортного налога.

Шоу-бизнес Приемная дочь Михаила Круга вышла замуж Сегодня певица призналась в микроблоге, что ее дочь Марина вышла замуж.

Политика Посольство РФ обратится в Госдеп из-за публикации о «шпионаже» сотрудников дипмиссии Публикация в СМИ США статьи о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне ставит под угрозу безопасность персонала.

Волейбол Сборная России одержала 4-ю победу на чемпионате Европы по волейболу Вторым по результативности стал Дмитрий Волков (15 очков). Сборная России одержала четвертую подряд победу на чемпионате Европы.