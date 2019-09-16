Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему

Россия и Белоруссия согласовали программу действий по реализации положений договора о создании Союзного государства. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только

Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.
Коммерсантъ15 сентября в 17:53

Подробнее о событии

Спецоперация «Интеграция». Программа российско-белорусской интеграции подписана, но остается тайной

Новая газетавчера в 09:38

Россия и Белоруссия перейдут на единый Налоговый кодекс

Коммерсантъ16 сентября в 02:32

Появились подробности экономической интеграции России и Белоруссии

Lenta.ru15 сентября в 19:42

СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии

РБК15 сентября в 22:42

СМИ узнали о возможном «объединении» России и Белоруссии в 2021 году

URA.Ru15 сентября в 19:28

Программа экономической интеграции России и Белоруссии предполагает частичное объединение двух систем

Эхо Москвы15 сентября в 20:03

Россия и Белоруссия интегрируют экономические системы, пишут СМИ

РИА Новости15 сентября в 23:58
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 21:27, Вашингтон
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